12 Nisan 1961: İşte insanlığın uzay çağını başlatan isim ve çarpıcı detaylar

Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın insanoğluna bazı katkıları da olmadı değil. Özellikle de şimdileri "Uzay Yarışı" olarak isimlendirdiğimiz, dönemin iki süper gücü ABD ve SSCB'nin uzay araştırmaları için birbirleriyle yarışa girdikleri dönem çok kısa bir süre içerisinde devrim niteliğindeki birçok tarihi ilkin gerçekleşmesine neden olmuştu.



Sovyetler Birliği 1957 yılında Sputnik uydusunu yörüngeye fırlatarak bu dev rekabette liderliği erkenden ele geçirmişti. İlk insan yapımı uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi başaran SSCB'nin sonraki hedefiyse uzaya ilk insanlı uçuşu gerçekleştirmek olmuştu. ABD'nin 1961 yılı içerisinde insanlı uçuş gerçekleştirme planından da haberdar olan Sovyetler Birliği çok kısa bir sürede Vostok uzay aracının yapımını tamamlamış ve hemen insansız bir test uçuşu gerçekleştirmişti. Testlerde Ivan Ivanovich isimli bir kukla ve Zvezdochka isimli bir de köpek kullanan SSCB aldığı başarılı sonuçların ardından artık ilk insanı da uzaya fırlatmaya hazırdı.





İnsanoğlunun ilk uzay yolculuğu



Tam 55 yıl önce bugün, 12 Nisan 1961'de Rus kozmonot Yuri Alekseyevich Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Yuri Gagarin'i uzaya taşıyan Vostok uzay aracı Baykonor Uzay Üssü'nden yerel saatle 06.07'de fırlatılmış ve araç bir insanlı uçuş için daha önce hiç görülmemiş hızlara ulaşarak Dünya'nın yer çekiminden kurtulup yörüngeye giriş yapmayı başarmıştı. Dünya atmosferine geri dönmeden önce gezegenin etrafında bir tam tur atan Gagarin daha sonra Rus topraklarına iniş yapmış ve tarihin en büyük ilklerinden birisinin altına imzasını atmıştı. İşte kozmonot Yuri Gagarin ve onun ilk insanlı uzay macerasından ilginç bilgiler:



Gagarin'in uzay macerası ne kadar sürdü?



Yuri Gagarin'in Vostok 1 macerası toplam 108 dakikada tamamlandı. Bir buçuk saatten daha kısa bir süre içerisinde Dünya'nın etrafında bir tam tur atan Gagarin bu yolculuğu sırasında saatte 28 bin kilometre hızlara ulaştı. Uzay aracının yavaşlayıp Dünya'nın atmosferine girmeden önceki maksimum yüksekliğiyse 327 kilometreydi.



Gagarin Dünya'ya nasıl iniş yaptı?



Uzaya çıkan ilk insanın Dünya'ya inişi de maceralarla doluydu. Afrika kıtası üzerinde, Yuri Gagarin'i Dünya'ya geri getirmek üzere tekrar aktif hale gelen Vostok 1 ne yazık ki herhangi bir yavaşlatıcı sisteme sahip değildi. Yüzeye yaklaşık 7 kilometre kala kendisini Vostok 1'den fırlatan Gagarin paraşüt yardımıyla Dünya'ya dönüşünü tamamlamak zorunda kalmıştı.



Gagarin'in Yeryüzü'ne iniş şekli 1971 yılına kadar büyük bir sır olarak saklandı. Rus yetkililer bu yolculuğun bir ilk olarak rekorlara geçmesi için uzay aracıyla birlikte iniş yapılması gerektiğini bildiklerinden tüm Dünya'ya Yuri Gagarin'in Vostok 1 ile beraber döndüğünü açıklamak zorunda kalmışlardı. Tam 55 yıl önce bugün, 12 Nisan 1961'de Rus kozmonot Yuri Alekseyevich Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Yuri Gagarin'i uzaya taşıyan Vostok uzay aracı Baykonor Uzay Üssü'nden yerel saatle 06.07'de fırlatılmış ve araç bir insanlı uçuş için daha önce hiç görülmemiş hızlara ulaşarak Dünya'nın yer çekiminden kurtulup yörüngeye giriş yapmayı başarmıştı. Dünya atmosferine geri dönmeden önce gezegenin etrafında bir tam tur atan Gagarin daha sonra Rus topraklarına iniş yapmış ve tarihin en büyük ilklerinden birisinin altına imzasını atmıştı. İşte kozmonot Yuri Gagarin ve onun ilk insanlı uzay macerasından ilginç bilgiler:Yuri Gagarin'in Vostok 1 macerası toplam 108 dakikada tamamlandı. Bir buçuk saatten daha kısa bir süre içerisinde Dünya'nın etrafında bir tam tur atan Gagarin bu yolculuğu sırasında saatte 28 bin kilometre hızlara ulaştı. Uzay aracının yavaşlayıp Dünya'nın atmosferine girmeden önceki maksimum yüksekliğiyse 327 kilometreydi.Uzaya çıkan ilk insanın Dünya'ya inişi de maceralarla doluydu. Afrika kıtası üzerinde, Yuri Gagarin'i Dünya'ya geri getirmek üzere tekrar aktif hale gelen Vostok 1 ne yazık ki herhangi bir yavaşlatıcı sisteme sahip değildi. Yüzeye yaklaşık 7 kilometre kala kendisini Vostok 1'den fırlatan Gagarin paraşüt yardımıyla Dünya'ya dönüşünü tamamlamak zorunda kalmıştı.Gagarin'in Yeryüzü'ne iniş şekli 1971 yılına kadar büyük bir sır olarak saklandı. Rus yetkililer bu yolculuğun bir ilk olarak rekorlara geçmesi için uzay aracıyla birlikte iniş yapılması gerektiğini bildiklerinden tüm Dünya'ya Yuri Gagarin'in Vostok 1 ile beraber döndüğünü açıklamak zorunda kalmışlardı.

Tam Boyutta Gör Yuri Gagarin tam olarak kim?



Moskova'nın batısındaki Kluşino isimli küçük bir köyde Dünya'ya gelen Yuri Alekseyeviç Gagarin 1961'deki uzay macerasından önce Sovyet ordusunda görev yapan bir pilottu. Sovyetler Birliği'nin ilk kozmonotu olmak için başvuru yapan 3000 adaydan birisi olan Gagarin bu geniş başvuru havuzunda dikkat çekmiş ve son 20 adayın arasına girmeyi başarmıştı.



Tüm testlerden başarılı sonuçlar alan Yuri Gagarin yine kendisi gibi başarılı bir diğer kozmonot German Titov (uzaya çıkan dördüncü insan) ile son ikiye kalmış ve bu ikili arasından Gagarin ilk uzay yolculuğu için seçilen isim olmuştu. Gagarin'in Titov'a göre daha güler yüzlü ve mizahi tarafı ön planda olan bir kişiliğe sahip olmasının bu seçimde çok önemli bir rol oynadığı söylenir.



Yeryüzü'ne inişinin ardından çok kısa bir sürede dünya çapında büyük bir yıldız haline gelen Gagarin daha sonra Lenin Nişanı'na layık görülmüş ve Sovyetler Birliği'nin Kahramanı ünvanının da sahibi olmuştu. Sovyetler Birliği için çok önemli bir değer olarak görülen Gagarin'in bu değeri nedeniyle çok uzun bir süre uzaya fırlatılmaması gerektiği düşünülmüştü. Gagarin nihayet tekrar bir uzay görevi için seçildiğindeyse maalesef rutin bir uçuş antrenmanı sırasında hayata gözlerini yumdu. Böylece Vostok 1 Gagarin'in ilk ve son uzay macerası olarak kaldı.



Yuri Gagarin'den yalnızca 3 hafta sonra Amerikalı bir astronot da uzaya çıkmıştı



Gagarin'in yolculuğundan yalnızca 3 hafta sonra ABD'li Alan Shepard da Dünya'yı uzaydan izleyen insanlar arasına katılmıştı. 7 Mayıs 1961 tarihinde Freedom isimli uzay aracıyla birlikte alt-yörüngeye fırlatılan Shepard, 185 kilometrelik yükseklikte yaklaşık 15 dakika boyunca uzayda kalmıştı. Shepard daha sonra Apollo görevlerine de katılmış ve Ay'da yürüyen beşinci insan olmuştu.



Uzaya çıkan ilk kadın da yine Sovyetler Birliği'nden geldi. Rus kozmonot Valentina Tereşkova Haziran 1963 yılında Vostok 6 programı dahilinde yörüngeye fırlatılarak uzaya çıkan ilk kadın ünvanının sahibi oldu. Uzaya çıkan ilk ABD'li astronot Sally Ride ise Tereşkova'dan tam 20 yıl sonra 1983 yılının Haziran ayında fırlatılmıştı. Moskova'nın batısındaki Kluşino isimli küçük bir köyde Dünya'ya gelen Yuri Alekseyeviç Gagarin 1961'deki uzay macerasından önce Sovyet ordusunda görev yapan bir pilottu. Sovyetler Birliği'nin ilk kozmonotu olmak için başvuru yapan 3000 adaydan birisi olan Gagarin bu geniş başvuru havuzunda dikkat çekmiş ve son 20 adayın arasına girmeyi başarmıştı.Tüm testlerden başarılı sonuçlar alan Yuri Gagarin yine kendisi gibi başarılı bir diğer kozmonot German Titov (uzaya çıkan dördüncü insan) ile son ikiye kalmış ve bu ikili arasından Gagarin ilk uzay yolculuğu için seçilen isim olmuştu. Gagarin'in Titov'a göre daha güler yüzlü ve mizahi tarafı ön planda olan bir kişiliğe sahip olmasının bu seçimde çok önemli bir rol oynadığı söylenir.Yeryüzü'ne inişinin ardından çok kısa bir sürede dünya çapında büyük bir yıldız haline gelen Gagarin daha sonra Lenin Nişanı'na layık görülmüş ve Sovyetler Birliği'nin Kahramanı ünvanının da sahibi olmuştu. Sovyetler Birliği için çok önemli bir değer olarak görülen Gagarin'in bu değeri nedeniyle çok uzun bir süre uzaya fırlatılmaması gerektiği düşünülmüştü. Gagarin nihayet tekrar bir uzay görevi için seçildiğindeyse maalesef rutin bir uçuş antrenmanı sırasında hayata gözlerini yumdu. Böylece Vostok 1 Gagarin'in ilk ve son uzay macerası olarak kaldı.Gagarin'in yolculuğundan yalnızca 3 hafta sonra ABD'li Alan Shepard da Dünya'yı uzaydan izleyen insanlar arasına katılmıştı. 7 Mayıs 1961 tarihinde Freedom isimli uzay aracıyla birlikte alt-yörüngeye fırlatılan Shepard, 185 kilometrelik yükseklikte yaklaşık 15 dakika boyunca uzayda kalmıştı. Shepard daha sonra Apollo görevlerine de katılmış ve Ay'da yürüyen beşinci insan olmuştu.Uzaya çıkan ilk kadın da yine Sovyetler Birliği'nden geldi. Rus kozmonot Valentina Tereşkova Haziran 1963 yılında Vostok 6 programı dahilinde yörüngeye fırlatılarak uzaya çıkan ilk kadın ünvanının sahibi oldu. Uzaya çıkan ilk ABD'li astronot Sally Ride ise Tereşkova'dan tam 20 yıl sonra 1983 yılının Haziran ayında fırlatılmıştı.