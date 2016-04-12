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12 Nisan 1961: İşte insanlığın uzay çağını başlatan isim ve çarpıcı detaylar

İnsanoğlunun ilk uzay macerası bundan tam 55 yıl önce, 12 Nisan 1961 tarihinde gerçekleşti. İşte uzay çağının başlangıcı olarak kabul edilen Vostok 1 görevi ve Yuri Gagarin hakkındaki tüm detaylar:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,3b
1
19
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın insanoğluna bazı katkıları da olmadı değil. Özellikle de şimdileri "Uzay Yarışı" olarak isimlendirdiğimiz, dönemin iki süper gücü ABD ve SSCB'nin uzay araştırmaları için birbirleriyle yarışa girdikleri dönem çok kısa bir süre içerisinde devrim niteliğindeki birçok tarihi ilkin gerçekleşmesine neden olmuştu.

Sovyetler Birliği 1957 yılında Sputnik uydusunu yörüngeye fırlatarak bu dev rekabette liderliği erkenden ele geçirmişti. İlk insan yapımı uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi başaran SSCB'nin sonraki hedefiyse uzaya ilk insanlı uçuşu gerçekleştirmek olmuştu. ABD'nin 1961 yılı içerisinde insanlı uçuş gerçekleştirme planından da haberdar olan Sovyetler Birliği çok kısa bir sürede Vostok uzay aracının yapımını tamamlamış ve hemen insansız bir test uçuşu gerçekleştirmişti. Testlerde Ivan Ivanovich isimli bir kukla ve Zvezdochka isimli bir de köpek kullanan SSCB aldığı başarılı sonuçların ardından artık ilk insanı da uzaya fırlatmaya hazırdı.

12 Nisan 1961: İşte insanlığın uzay çağını başlatan isim ve çarpıcı detaylar

İnsanoğlunun ilk uzay yolculuğu

Tam 55 yıl önce bugün, 12 Nisan 1961'de Rus kozmonot Yuri Alekseyevich Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Yuri Gagarin'i uzaya taşıyan Vostok uzay aracı Baykonor Uzay Üssü'nden yerel saatle 06.07'de fırlatılmış ve araç bir insanlı uçuş için daha önce hiç görülmemiş hızlara ulaşarak Dünya'nın yer çekiminden kurtulup yörüngeye giriş yapmayı başarmıştı. Dünya atmosferine geri dönmeden önce gezegenin etrafında bir tam tur atan Gagarin daha sonra Rus topraklarına iniş yapmış ve tarihin en büyük ilklerinden birisinin altına imzasını atmıştı. İşte kozmonot Yuri Gagarin ve onun ilk insanlı uzay macerasından ilginç bilgiler:

Gagarin'in uzay macerası ne kadar sürdü?

Yuri Gagarin'in Vostok 1 macerası toplam 108 dakikada tamamlandı. Bir buçuk saatten daha kısa bir süre içerisinde Dünya'nın etrafında bir tam tur atan Gagarin bu yolculuğu sırasında saatte 28 bin kilometre hızlara ulaştı. Uzay aracının yavaşlayıp Dünya'nın atmosferine girmeden önceki maksimum yüksekliğiyse 327 kilometreydi.

Gagarin Dünya'ya nasıl iniş yaptı?

Uzaya çıkan ilk insanın Dünya'ya inişi de maceralarla doluydu. Afrika kıtası üzerinde, Yuri Gagarin'i Dünya'ya geri getirmek üzere tekrar aktif hale gelen Vostok 1 ne yazık ki herhangi bir yavaşlatıcı sisteme sahip değildi. Yüzeye yaklaşık 7 kilometre kala kendisini Vostok 1'den fırlatan Gagarin paraşüt yardımıyla Dünya'ya dönüşünü tamamlamak zorunda kalmıştı.

Gagarin'in Yeryüzü'ne iniş şekli 1971 yılına kadar büyük bir sır olarak saklandı. Rus yetkililer bu yolculuğun bir ilk olarak rekorlara geçmesi için uzay aracıyla birlikte iniş yapılması gerektiğini bildiklerinden tüm Dünya'ya Yuri Gagarin'in Vostok 1 ile beraber döndüğünü açıklamak zorunda kalmışlardı.
Yuri Gagarin tam olarak kim?

Moskova'nın batısındaki Kluşino isimli küçük bir köyde Dünya'ya gelen Yuri Alekseyeviç Gagarin 1961'deki uzay macerasından önce Sovyet ordusunda görev yapan bir pilottu. Sovyetler Birliği'nin ilk kozmonotu olmak için başvuru yapan 3000 adaydan birisi olan Gagarin bu geniş başvuru havuzunda dikkat çekmiş ve son 20 adayın arasına girmeyi başarmıştı.

Tüm testlerden başarılı sonuçlar alan Yuri Gagarin yine kendisi gibi başarılı bir diğer kozmonot German Titov (uzaya çıkan dördüncü insan) ile son ikiye kalmış ve bu ikili arasından Gagarin ilk uzay yolculuğu için seçilen isim olmuştu. Gagarin'in Titov'a göre daha güler yüzlü ve mizahi tarafı ön planda olan bir kişiliğe sahip olmasının bu seçimde çok önemli bir rol oynadığı söylenir.

Yeryüzü'ne inişinin ardından çok kısa bir sürede dünya çapında büyük bir yıldız haline gelen Gagarin daha sonra Lenin Nişanı'na layık görülmüş ve Sovyetler Birliği'nin Kahramanı ünvanının da sahibi olmuştu. Sovyetler Birliği için çok önemli bir değer olarak görülen Gagarin'in bu değeri nedeniyle çok uzun bir süre uzaya fırlatılmaması gerektiği düşünülmüştü. Gagarin nihayet tekrar bir uzay görevi için seçildiğindeyse maalesef rutin bir uçuş antrenmanı sırasında hayata gözlerini yumdu. Böylece Vostok 1 Gagarin'in ilk ve son uzay macerası olarak kaldı.

Yuri Gagarin'den yalnızca 3 hafta sonra Amerikalı bir astronot da uzaya çıkmıştı

Gagarin'in yolculuğundan yalnızca 3 hafta sonra ABD'li Alan Shepard da Dünya'yı uzaydan izleyen insanlar arasına katılmıştı. 7 Mayıs 1961 tarihinde Freedom isimli uzay aracıyla birlikte alt-yörüngeye fırlatılan Shepard, 185 kilometrelik yükseklikte yaklaşık 15 dakika boyunca uzayda kalmıştı. Shepard daha sonra Apollo görevlerine de katılmış ve Ay'da yürüyen beşinci insan olmuştu.

Uzaya çıkan ilk kadın da yine Sovyetler Birliği'nden geldi. Rus kozmonot Valentina Tereşkova Haziran 1963 yılında Vostok 6 programı dahilinde yörüngeye fırlatılarak uzaya çıkan ilk kadın ünvanının sahibi oldu. Uzaya çıkan ilk ABD'li astronot Sally Ride ise Tereşkova'dan tam 20 yıl sonra 1983 yılının Haziran ayında fırlatılmıştı.

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serafon 3 yıl en beğenilen
erturkcan2
55 yıl önce gitmişler vay bee. Aradan 55 yıl geçiyor ve biz daha yeni üs kuracağız falan fişman her zaman geriden geliyor olmamız üzücü

Doğru ama biz 100 yıl önce kökleri kesilen yeniden filiz vermeye çalışan ve sürekli köküne zehir enjekte edilen bir ülkeyiz. Ayağa kalkamadık ki bunlarla uğraşsak. İşin en ilginç yanı bu kadar taarruza rağmen milliyetçiliğin sıfıra yakın olması. Bak almana, bak japona, koreye. Bizden çok daha azını yaşamışlar ama çalışmazsam ölürüm bilinciyle el birliğiyle çalışıyorlar ülkeleri için. Bizim önce o bilinci yakalamamız lazım biz hep birlikte yan gel yat osman modundayız(istisnalar kaideyi bozmaz). Çene bol iş yok, birliktelik yok, sürekli yerme, sürekli çelmeleme, sürekli bencillik.......
erturkcan255 yıl önce gitmişler vay bee. Aradan 55 yıl geçiyor ve biz daha yeni üs kuracağız falan fişman her zaman geriden geliyor olmamız üzü...
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swat882 3 yıl
Cok güzel bilgiler teşekkürler dh, böyle yayınlar artsın sitemizde
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Hoca 3 yıl
Konu uzay olunca, (adalet, sağlık, eğitim, refah vs...) parantez içleri görmezden gelinir.
Ve parantez içleri iyice anlaşılmadan, uzaya varılmaz arkadaşlar.
Suçu ister 100 yıl, ister 1000 yıl önceye de atmak, bu gün hala ne işe yaramadığımızı bilmediğimizin bir özeti gibidir.
Adamlar yapmış diyoruz ama, adamın ardından bir de kadın da göndermiş, bu da halen Osmanlıcık rüyaları görenlere, okuduğunu anlamayanlara kapak olsun.
Kadınları 2. sınıf gören bir toplum; uzaya değil, ancak toprağın bir metre altı kadar uzağa gider.
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Frozzy45 3 yıl
O değil de neden 7 kilometre kala paraşütle atlamış? Yere çakılma ihtimali mi vardı yavaşlatılamadığından dolayı? Madem öyleyse o kadar hızlı giderken nasıl hemen atlamış?
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asosyal mühendis 3 yıl
Adamlar pi sayısını bulurken biz 2 kere 2 kaçtır bunu tartışıyoruz. İşte sonuç...
İnanma he inanma. Biz de asfalt yol yapıyoz, tank tüfek yapıyoz.
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Stand Alone 3 yıl
Apple haberleri yerine biraz da bilimsel konulara ağrılık verilmeli.
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HAŞMETLİi 3 yıl
i.hizliresim.com/... ne zaman görsem aklıma bu gelir :D
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serafon 3 yıl en beğenilen
erturkcan2
55 yıl önce gitmişler vay bee. Aradan 55 yıl geçiyor ve biz daha yeni üs kuracağız falan fişman her zaman geriden geliyor olmamız üzücü

Doğru ama biz 100 yıl önce kökleri kesilen yeniden filiz vermeye çalışan ve sürekli köküne zehir enjekte edilen bir ülkeyiz. Ayağa kalkamadık ki bunlarla uğraşsak. İşin en ilginç yanı bu kadar taarruza rağmen milliyetçiliğin sıfıra yakın olması. Bak almana, bak japona, koreye. Bizden çok daha azını yaşamışlar ama çalışmazsam ölürüm bilinciyle el birliğiyle çalışıyorlar ülkeleri için. Bizim önce o bilinci yakalamamız lazım biz hep birlikte yan gel yat osman modundayız(istisnalar kaideyi bozmaz). Çene bol iş yok, birliktelik yok, sürekli yerme, sürekli çelmeleme, sürekli bencillik.......
1 Yanıt Yanıtla +15
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Tolgá 3 yıl serafon
serafon

erturkcan2

55 yıl önce gitmişler vay bee. Aradan 55 yıl geçiyor ve biz daha yeni üs kuracağız falan fişman her zaman geriden geliyor olmamız üzücü


Doğru ama biz 100 yıl önce kökleri kesilen yeniden filiz vermeye çalışan ve sürekli köküne zehir enjekte edilen bir ülkeyiz. Ayağa kalkamadık ki bunlarla uğraşsak. İşin en ilginç yanı bu kadar taarruza rağmen milliyetçiliğin sıfıra yakın olması. Bak almana, bak japona, koreye. Bizden çok daha azını yaşamışlar ama çalışmazsam ölürüm bilinciyle el birliğiyle çalışıyorlar ülkeleri için. Bizim önce o bilinci yakalamamız lazım biz hep birlikte yan gel yat osman modundayız(istisnalar kaideyi bozmaz). Çene bol iş yok, birliktelik yok, sürekli yerme, sürekli çelmeleme, sürekli bencillik.......

yav he he.

150-200-300 önceki köklerinde zaten bilimde çağ atlamıştı.
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Aimstein 3 yıl
1961 yılından önce görevlerde atmosferi geçemeden hayatını kaybeden hatta strosferde ölen bi çok astronot iddası var.
Devletler yenik duruma düşmemek adına açıklamadıklarını düşünüyorum.
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BiilimAdamı 3 yıl
Adamlar sidik yarıştırır gibi ülke geliştirmek adına neler yapıyor ve 55 sene önce. Birde bizimkilere bak bizimkilerde ülkenin vatandaşını nasıl daha fazla yolarız meselelerini geliştiriyor bravo.
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olağan_şüpheli 3 yıl
sovyetlerde aya insan yollamaay çalıştı. ama bir kaç denemeden sonra vaz geçildi. Her ne kadar sovyetler ve abd süper güç olsada sanırım sovyetlerin ekonomik gücü abd kadar iyi değilmiş. en azından izlediğim bir kaç belgeselde bu konuya değindiler. ay yolcuğu inanılmaz maliyetli oldu çünkü.
sovyetler denemeleri.


yukardaki arkadaşında dediği gibi rekabet sayesinde uzay teknolojisi çok gelişti şimdi eskisi kadar bir heyecan yok. uzay merakı pahalı ve daha da önemlisi artık rekabette yok. ağırdan alıyorlar işleri. yine de teknolojik gelişmeler bize marsı ve plütonu yakından görmüş olduk. Darısı diğerlerinin başına. ben insanlı mars yolculuğundan çok insansız keşif yolculuklarını merak ediyorum.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl BiilimAdamı
BiilimAdamı
Adamlar sidik yarıştırır gibi ülke geliştirmek adına neler yapıyor ve 55 sene önce. Birde bizimkilere bak bizimkilerde ülkenin vatandaşını nasıl daha fazla yolarız meselelerini geliştiriyor bravo.

Avatar-mesaj uyumsuzluğu
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Fenomenon 3 yıl
Nasıl ki Abd aya gitti mi gitmedi mi tartışması varsa Rusya hakkında da Yuri Gagarin aslında uzaya giden ilk insan değildi tartışması var. Rusyan'ın Gagarin'den önce de uzaya kozmonot gönderdiğini ancak görevlerin başarılı bir şekilde bitirilemediği için Rusya'nın bunu sakladığı söyleyenler var. Ben bu tür spekülatif haberlere itimat etmiyorum. Ancak bildiğim bir şey var. 60'lı yıllarda uzayla ilgili gelişmelerin bu kadar çok hızlı olmasının tek nedeni soğuk savaştır. Soğuk savaş olmasaydı, bu tür uzay görevleri 60'larda değil belki 80'lerde hatta belki 2000'lerde anca olurdu. Yaklaşık 10 yıl kadar önce bilim teknik dergisinde bir makale okumuştum. Makalede Mars'a insanlı yolculuğun nasıl yapılabileceği ile ilgili bilgiler anlatılmış. Aslında bakarsanız Ay'a gitmekle Mars'a gitmek arasında devasa fark yok. Sadece daha fazla para ve daha fazla dikkat gerektiriyor. Ancak Abd bundan 50 yıl önce Ay'a gitmiş olmasına rağmen Mars'a gitmek için kendini zorlamıyor.
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swat882 3 yıl
Cok güzel bilgiler teşekkürler dh, böyle yayınlar artsın sitemizde
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erturkcan2 3 yıl
55 yıl önce gitmişler vay bee. Aradan 55 yıl geçiyor ve biz daha yeni üs kuracağız falan fişman her zaman geriden geliyor olmamız üzücü
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