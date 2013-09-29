12. prototipi hazırlanan Martin Jetpack, 2014 yılında satışa sunulmaya hazırlanıyor

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Yeni Zelanda merkezli Martin Aircraft şirketi tarafından geliştirilen kişisel hava aracı Martin Jetpack, her şey yolunda giderse 2014 yılında satışa sunulmaya hazırlanıyor.
Şirketin kurucusu Glenn Martin tarafından 30 yılı aşkın süredir (Çalışmalara ev garajında başlamış) geliştirilen ve 12. prototipi (P12) kadar gelinen Martin Jetpack, yanlarında yer alan iki adet pervane ile saatte maksimum 74 km hıza çıkabiliyor ve tam dolu depo ile 30 dakika boyunca havada kalabiliyor. 900 metre yüksekliğe çıkabiliyor olsa da 150 metre güvenli operasyon yüksekliği olarak belirlenen araç, çalışma sürecinde ortalama 95 dB ses seviyesi ortaya koyuyor. Ön tarafında yer alan özel aparatlar ile kontrol edilebilen ve oldukça dengeli şekilde havada kalabilen Martin Jetpack, gücünü 20 x 18 x 12-inç ve 60 kg ağırlığında 2.0 litrelik 200 beygir güç üretebilen V4 bir motordan alıyor, 1.sınıf Micro Light kişisel hava aracı olarak sertifikalandırılıyor ve spor pilot lisansı (Bkz) ile uçurulabiliyor.
Yapılan geliştirmeler sonucunda 2014 yılında ABD merkezli olarak satışına başlanabileceği belirtilen Martin Jetpack, 150,000 - 200,000$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürün hakkında hazırlanmış örnek bir tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilir, diğer videolara ise buradan ulaşabilirsiniz.
http://martinjetpack.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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