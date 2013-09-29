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12. prototipi hazırlanan Martin Jetpack, 2014 yılında satışa sunulmaya hazırlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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12. prototipi hazırlanan Martin Jetpack, 2014 yılında satışa sunulmaya hazırlanıyor

Yeni Zelanda merkezli Martin Aircraft şirketi tarafından geliştirilen kişisel hava aracı Martin Jetpack, her şey yolunda giderse 2014 yılında satışa sunulmaya hazırlanıyor.
Şirketin kurucusu Glenn Martin tarafından 30 yılı aşkın süredir (Çalışmalara ev garajında başlamış) geliştirilen ve 12. prototipi (P12) kadar gelinen Martin Jetpack, yanlarında yer alan iki adet pervane ile saatte maksimum 74 km hıza çıkabiliyor ve tam dolu depo ile 30 dakika boyunca havada kalabiliyor. 900 metre yüksekliğe çıkabiliyor olsa da 150 metre güvenli operasyon yüksekliği olarak belirlenen araç, çalışma sürecinde ortalama 95 dB ses seviyesi ortaya koyuyor. Ön tarafında yer alan özel aparatlar ile kontrol edilebilen ve oldukça dengeli şekilde havada kalabilen Martin Jetpack, gücünü 20 x 18 x 12-inç ve 60 kg ağırlığında 2.0 litrelik 200 beygir güç üretebilen V4 bir motordan alıyor, 1.sınıf Micro Light kişisel hava aracı olarak sertifikalandırılıyor ve spor pilot lisansı (Bkz) ile uçurulabiliyor.
Yapılan geliştirmeler sonucunda 2014 yılında ABD merkezli olarak satışına başlanabileceği belirtilen Martin Jetpack, 150,000 - 200,000$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürün hakkında hazırlanmış örnek bir tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilir, diğer videolara ise buradan ulaşabilirsiniz.
 
12. prototipi hazırlanan Martin Jetpack, 2014 yılında satışa sunulmaya hazırlanıyor
12. prototipi hazırlanan Martin Jetpack, 2014 yılında satışa sunulmaya hazırlanıyor

http://martinjetpack.com Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dere.beyi 6 yıl en beğenilen
DonsuzBalık
tam depo ile 30 dk çok çok az ve 200 bg güç üretiyor ulan 200 bg nın karşılığı bumu 65 bg lik bir araç 300 kilo çok rahat yük taşırken bu kadar gücün karşılığı 30 dk mı ÇÖP o fiyata iyi bir beyin takımı ile çok daha kalitelisi tasaruflusu yapılır en az 2 saat olmalıydı !!

karada ilerleyen bir araçla yerçekimine karşı koyan bi hava aracını karşılaştıran bu beyinciğe alkış lütfenn
DonsuzBalıktam depo ile 30 dk çok çok az ve 200 bg güç üretiyor ulan 200 bg nın karşılığı bumu 65 bg lik bir araç 300 kilo çok rahat yük taşırk...
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DH Misafiri 6 yıl
Türkler kesin LPG takar buna. 2.0 litrelik motora benzin dayanmaz çünkü.
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AytacFx 6 yıl
Motoruna kus kacmasin
Havada ariza durumunda ne olucak peki.. 150 metreden ayaklarimizin uzerinemi cakilacagiz ? Hadi tek pervanesi durdu ariza yapti.. Bu sefer döne döne kafa ustumu cakilacagiz ?

Bana su anda hic guvenli gelmedi bu makine
Motoruna kus kacmasinHavada ariza durumunda ne olucak peki.. 150 metreden ayaklarimizin uzerinemi cakilacagiz ? Hadi tek pervanesi durdu ariza yapti...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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escapethelife 6 yıl
AytacFx
Motoruna kus kacmasin
Havada ariza durumunda ne olucak peki.. 150 metreden ayaklarimizin uzerinemi cakilacagiz ? Hadi tek pervanesi durdu ariza yapti.. Bu sefer döne döne kafa ustumu cakilacagiz ?

Bana su anda hic guvenli gelmedi bu makine

paraşüt??
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mcebi001 6 yıl
iyonları ters yöne çevirerek havalanan araç yapmadıkları sürece ben almam....ne o öyle wıııırrrrrrrr
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halitozbasli 6 yıl
AytacFx
Motoruna kus kacmasin
Havada ariza durumunda ne olucak peki.. 150 metreden ayaklarimizin uzerinemi cakilacagiz ? Hadi tek pervanesi durdu ariza yapti.. Bu sefer döne döne kafa ustumu cakilacagiz ?

Bana su anda hic guvenli gelmedi bu makine

Bunu icin roketli yedek parasutu var. Emin olun sizin aklınıza gelen bu mühendislerin aklınada geliyor. Kaldı ki otorotasyon diye bişide var.
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ardabeyim 6 yıl
ulen bu adam bu işe 30 yılını vermiş ilk prototipi sadece 20 saniye uçabiliyoken bu seviyelere ve bu fiyata geliştirmiş siz hala makineyi beğenmiyosunuz pes.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Biz doğru dürüst yolda yürüyemiyoruz adamlar jetpack yapıyorlar.Prototip bile olsa.Onlar yapar bizde izleriz buradan.
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.:asci:. 6 yıl
AytacFx
Motoruna kus kacmasin
Havada ariza durumunda ne olucak peki.. 150 metreden ayaklarimizin uzerinemi cakilacagiz ? Hadi tek pervanesi durdu ariza yapti.. Bu sefer döne döne kafa ustumu cakilacagiz ?

Bana su anda hic guvenli gelmedi bu makine

sizin düşündüğünüzü üretenler hiç düşünmez zaten siz de haklısınız
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Kunteper Canavarı 6 yıl
Düz mantık dolusmus buraya. Deposu da çok büyük bir etken bu 30dk konusunda.
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II. Aragorn 6 yıl
İnş bi gün zengin olursak
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darkaura 6 yıl
DonsuzBalık
tam depo ile 30 dk çok çok az ve 200 bg güç üretiyor ulan 200 bg nın karşılığı bumu 65 bg lik bir araç 300 kilo çok rahat yük taşırken bu kadar gücün karşılığı 30 dk mı ÇÖP o fiyata iyi bir beyin takımı ile çok daha kalitelisi tasaruflusu yapılır en az 2 saat olmalıydı !!

fizikden matematikden anlamadiginiz asikar. ama insan en azindan basit mantik yurutebilmeli. eger bu is o kadar basitse niye trafikle cebellesiyoruz, niye jetgillerdeki gibi en azindan bir kismimiz ise jet packle gitmiyor.
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ParacelciuS 6 yıl
95 db! Bu da ciddi sorun , örn.
Havalı Matkap : 95dB
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xxbymanxx 6 yıl
Alkollü sürücü virajı alamayınca binanın 7. katına girdi.
Talihsiz kaza! iş den eve gelirken önüne bakmayan sürücüye uçak çarptı.
Ali Ağaoğlu altın kaplama jetpack aldı.
Az Sonra...
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