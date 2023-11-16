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    1287 beygirlik elektrikli performans canavarı HiPhi A tanıtıldı

    Çinli üretici Human Horizons, HiPhi A isimli 1287 beygir gücündeki elektrikli süper spor otomobilini tanıttı. Tesla Model S Plaid'e rakip otomobilin özelliklerine bakalım.
    1287 beygirlik elektrikli performans canavarı HiPhi A tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz sene Çinli üretici Human Horizons tarafından HiPhi Z adında spor sedan otomobilini duyurmuştu. Firma şimdi de çıtayı daha yukarı taşıyarak HiPhi A isminde daha güçlü ve agresif görünümlü süper spor otomobilini tanıttı.

    100 km/h hıza 2 saniyede çıkabiliyor

    Arka aksta bir adet önde ise iki adet motora sahip otomobil tamı tamına 1287 beygir güce sahip. Araç, 662 beygir gücündeki HiPhi Z'nin iki katı kadar güç üretebiliyor. Otomobilin 0'dan 100 km/h hızlanması ise 2 saniye. Bu değer Tesla Model S Plaid'in 2.1 saniyelik 0-100 km/h süresinden daha iyi bir değer.

    800 Volt mimarisinde bataryaya sahip otomobil, bataryasından 1.5 MW pik seviyede güç çekebiliyor. 

    1287 beygirlik elektrikli performans canavarı HiPhi A tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dört kapılı süper spor otomobil arka tekerden yönlendirme, tork vektörleme ve adaptif sönümleme gibi yeteneklere sahip. Firmanın açıklamasına göre Hiphi A'nin viraj ve frenleme performansı muadillerine göre %15 daha yüksek.

    Oldukça dikkat çekici olan dış tasarım daha da agresif hale getirilmiş. Büyük arka kanat, daha geniş tekerlek ve lastikler, mat boya ve karbon fiber elemanlar ile araç daha göz alıcı bir tasarıma kavuşmuş. Otomobilde tersine açılan arka kapılar, kapı üzerinde ekran gibi futuristik öğeler de mevcut.

    Otomobilin henüz fiyat bilgisi paylaşılmadı. 2025 yılında piyasaya çıkacak otomobilin Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği de henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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