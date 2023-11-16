1287 beygirlik elektrikli performans canavarı HiPhi A tanıtıldı

100 km/h hıza 2 saniyede çıkabiliyor
Arka aksta bir adet önde ise iki adet motora sahip otomobil tamı tamına 1287 beygir güce sahip. Araç, 662 beygir gücündeki HiPhi Z'nin iki katı kadar güç üretebiliyor. Otomobilin 0'dan 100 km/h hızlanması ise 2 saniye. Bu değer Tesla Model S Plaid'in 2.1 saniyelik 0-100 km/h süresinden daha iyi bir değer.
800 Volt mimarisinde bataryaya sahip otomobil, bataryasından 1.5 MW pik seviyede güç çekebiliyor.
Oldukça dikkat çekici olan dış tasarım daha da agresif hale getirilmiş. Büyük arka kanat, daha geniş tekerlek ve lastikler, mat boya ve karbon fiber elemanlar ile araç daha göz alıcı bir tasarıma kavuşmuş. Otomobilde tersine açılan arka kapılar, kapı üzerinde ekran gibi futuristik öğeler de mevcut.
Otomobilin henüz fiyat bilgisi paylaşılmadı. 2025 yılında piyasaya çıkacak otomobilin Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği de henüz belli değil.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.