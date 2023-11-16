Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz sene Çinli üretici Human Horizons tarafından HiPhi Z adında spor sedan otomobilini duyurmuştu. Firma şimdi de çıtayı daha yukarı taşıyarak HiPhi A isminde daha güçlü ve agresif görünümlü süper spor otomobilini tanıttı.

100 km/h hıza 2 saniyede çıkabiliyor

Arka aksta bir adet önde ise iki adet motora sahip otomobil tamı tamına 1287 beygir güce sahip. Araç, 662 beygir gücündeki HiPhi Z'nin iki katı kadar güç üretebiliyor. Otomobilin 0'dan 100 km/h hızlanması ise 2 saniye. Bu değer Tesla Model S Plaid'in 2.1 saniyelik 0-100 km/h süresinden daha iyi bir değer.

800 Volt mimarisinde bataryaya sahip otomobil, bataryasından 1.5 MW pik seviyede güç çekebiliyor.

Tam Boyutta Gör Dört kapılı süper spor otomobil arka tekerden yönlendirme, tork vektörleme ve adaptif sönümleme gibi yeteneklere sahip. Firmanın açıklamasına göre Hiphi A'nin viraj ve frenleme performansı muadillerine göre %15 daha yüksek.

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Oldukça dikkat çekici olan dış tasarım daha da agresif hale getirilmiş. Büyük arka kanat, daha geniş tekerlek ve lastikler, mat boya ve karbon fiber elemanlar ile araç daha göz alıcı bir tasarıma kavuşmuş. Otomobilde tersine açılan arka kapılar, kapı üzerinde ekran gibi futuristik öğeler de mevcut.

Otomobilin henüz fiyat bilgisi paylaşılmadı. 2025 yılında piyasaya çıkacak otomobilin Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği de henüz belli değil.

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1287 beygirlik elektrikli performans canavarı HiPhi A tanıtıldı