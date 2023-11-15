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    Elektrikli Zeekr 007, tüm detaylarıyla ortaya çıktı

    Kısa süre önce dış tasarımını gözler önüne seren resmi görsellerle karşımıza çıkan yeni Zeekr 007, Guanzhou Otomobil Fuarı öncesi Çin'de tamamen ortaya çıktı.     

    Elektrikli Zeekr 007, tüm detaylarıyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Başlangıç fiyatının 250.000 Yuan (1 milyon TL) civarında olması beklenen Zeekr 007'nin, Çin'deki sedan talebi göz önüne alındığında, markanın en popüler modeli olacağı düşünülüyor.

    Zeekr 007'nin ön bölümü markanın diğer modellerinden epey farklı. Boydan boya uzanan ışık imzası ilk bakışta dikkat çekiyor. Bu panelin üst bölümü "Zeekr Stargate" olarak adlandırılıyor ve kullanıcılar dilerse bu alanda kişiselleştirilmiş görseller veya yazılar oluşturabiliyor. Panelin alt tarafında ise entegre LED gündüz farları ve uzun huzmeli aydınlatmalar yer alıyor.

    Tamponun alt kısmında, parlak siyah renkte tasarlanmış petek desenli merkez hava girişi bulunuyor. Rüzgar direncini düşürmek adına kavisli bir ön kaputa sahip olan otomobilin tavanında ve ön çamurluklarında Lidar sensörleri yer alıyor. Michelin Pilot Sport EV lastiklerle çevrili 20 inçlik büyük jantların sportif bir görünüm kazandırdığı otomobilde çerçevesiz kapılar mevcut.

    Elektrikli Zeekr 007, tüm detaylarıyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca ne önde ne de arkada kapı kolu bulunmuyor. Onun yerine B ve C sütunlarında dokunmatik düğmeler yer alıyor. Arka taraf oldukça kaslı bir görünüme sahip. Boydan boya uzanan ince LED stopların altında petek desenler dikkat çekiyor. Alt tarafta ise parlak siyah tampon mevcut. Buna ek olarak, Zeekr 007'de bagaj kapağına kadar uzanan büyük bir cam tavan bulunuyor.

    Önceki görsellerden farklı olarak bu kez Zeekr 007'nin iç mekanını da görebiliyoruz. Direkiyon simidi de dahil olmak üzere her parçada kendine yer bulan açık ve koyu renk kombinasyonunun karşımıza çıktığı alanda küçük bir dijital gösterge paneli mevcut. Merkezde ise büyük dokunmatik multimedya ekranı dışında herhangi bir fiziksel düğme bulunmuyor. Orta konsolda bolca depolama alanı ve iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi karşımıza çıkarken, dışarıda olduğu gibi iç tarafta da kapıları açmak için düğmeler tercih edilmiş.

    Zeekr 007; 4865 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1450 mm yüksekliğe ve 2928 mm aks mesafesine sahip. Geely'nin SEA mimarisinden türetilen PMA2+ platformu üzerine inşa edilen modelin ağırlığı versiyona göre 2290 kg'ı bulabiliyor. Otomobilin son hızı ise 210 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

    Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının verilerine göre, Zeekr 007'nin tek motorlu versiyonu 310 kW (421 hp) maksimum güç sunuyor. Geely çatısı altında bulunan Quzhou Jidian Electric Vehicle Technology firması tarafından üretilen motora aynı tedarikçi tarafından üretilen lityum demir fosfat (LFP) batarya enerji sağlayacak. Batarya kapasitesi veya menzil değerleri ise henüz belli değil. Zeekr 007'nin arkadan itişli versiyonunun 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlayacağı belirtiliyor.

    Zeekr 007'nin dört tekerlekten çekişli versiyonu da olacak. Arka akstaki 310 kW'lık motora ek olarak ön akstaki elektrik motoru 165 kW (224 hp) güç üretecek. Bu da toplam olarak 475 kW (645 hp) gibi yüksek bir maksimum güç değerine denk geliyor. Bu versiyonda iki farklı batarya seçeneği sunulacak. Bunlardan ilki, yukarıda adı geçen firma tarafından üretilecek olan LFP batarya. İkincisi ise Geely-CATL ortaklığında üretilen nikel manganez kobalt (NMC) batarya olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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