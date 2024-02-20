Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi, üretimi 6 aylığına durdurdu: Mali olarak zor durumda

Tam Boyutta Gör Pek çok üretici, 2024 yılının elektrikli otomobiller için çalkantılı geçeceğini belirtiyor. Sektörün önde gelen analizcilerinin de aynı fikirde olduğu bu görüşün ardından Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden HiPhi, operasyonlarını 6 ay kadar durdurma kararı verdiğini açıkladı.

Human Horizons Group'un ürettiği Şangay menşeli premium elektrikli otomobil üreticisi HiPhi, Şangay'daki ana üretim fabrikasında üretimi durdurdu. Mağazalardan yeni sipariş alımına da ara verildi. Çin basınında yer bulan şirket içi mesajlara göre fabrikanın 6 ay kapalı kalması planlanıyor.

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Çalışanların sigortasını ödemekte dahi zorlanıyor

Adını vermek istemeyen çalışanlar, HiPhi'ın "şimdilik" gerekli önlemleri aldığını da ifade etmiş. Örneğin çalışanlar Ocak maaşlarını tam olarak alacak. Fakat 18 Şubat - 18 Mart aralığı itibariyle maaşlarının sadece yüzde 70'ini alabilecekler. Bu aydan sonra ise tüm çalışanlar asgari ücrete geçiş yapacak.

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Açıklamada sağlık sigortalarına devam etmek isteyen çalışanların da 25 Şubat'a kadar istifa etmesi gerektiği belirtilmiş. Bu da HiPhi'ın kısa süre içerisinde çalışanlarının sigortasını dahi ödeyemeyeceği mali bir çıkmaza gireceğine işaret ediyor.

HiPhi, geçtiğimiz sene Suudi Arabistan'dan 5.6 milyar dolar yatırım aldığını açıklamıştı. Ayrıca firma, geçtiğimiz aylarda Avrupa'da satışa başlamıştı. Markanın şu anda aktif olarak hem Oslo'da hem de Münih'te iki adet bayisi bulunuyor. HiPhi Avrupa'da X adını verdiği SUV'si ve beş kapılı modeli Z'yi satışa sunmuştu. Her iki modelin fiyatı da 100.000 euro'nun üstündeydi.

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Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi üretimi 6 aylığına durdurdu