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    Anlık Bildirim

    Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi, üretimi 6 aylığına durdurdu: Mali olarak zor durumda

    Çinli premium elektrikli otomobil üreticilerinden HiPhi, operasyonlarını 6 ay kadar durdurma kararı verdiğini açıkladı. Şirketin mali olarak zor durumda olduğu belirtiliyor.
    Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi üretimi 6 aylığına durdurdu Tam Boyutta Gör
    Pek çok üretici, 2024 yılının elektrikli otomobiller için çalkantılı geçeceğini belirtiyor. Sektörün önde gelen analizcilerinin de aynı fikirde olduğu bu görüşün ardından Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden HiPhi, operasyonlarını 6 ay kadar durdurma kararı verdiğini açıkladı.

    Human Horizons Group'un ürettiği Şangay menşeli premium elektrikli otomobil üreticisi HiPhi, Şangay'daki ana üretim fabrikasında üretimi durdurdu. Mağazalardan yeni sipariş alımına da ara verildi. Çin basınında yer bulan şirket içi mesajlara göre fabrikanın 6 ay kapalı kalması planlanıyor.

    Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi üretimi 6 aylığına durdurdu Tam Boyutta Gör

    Çalışanların sigortasını ödemekte dahi zorlanıyor

    Adını vermek istemeyen çalışanlar, HiPhi'ın "şimdilik" gerekli önlemleri aldığını da ifade etmiş. Örneğin çalışanlar Ocak maaşlarını tam olarak alacak. Fakat 18 Şubat - 18 Mart aralığı itibariyle maaşlarının sadece yüzde 70'ini alabilecekler. Bu aydan sonra ise tüm çalışanlar asgari ücrete geçiş yapacak.

    Açıklamada sağlık sigortalarına devam etmek isteyen çalışanların da 25 Şubat'a kadar istifa etmesi gerektiği belirtilmiş. Bu da HiPhi'ın kısa süre içerisinde çalışanlarının sigortasını dahi ödeyemeyeceği mali bir çıkmaza gireceğine işaret ediyor.

    HiPhi, geçtiğimiz sene Suudi Arabistan'dan 5.6 milyar dolar yatırım aldığını açıklamıştı. Ayrıca firma, geçtiğimiz aylarda Avrupa'da satışa başlamıştı. Markanın şu anda aktif olarak hem Oslo'da hem de Münih'te iki adet bayisi bulunuyor. HiPhi Avrupa'da X adını verdiği SUV'si ve beş kapılı modeli Z'yi satışa sunmuştu. Her iki modelin fiyatı da 100.000 euro'nun üstündeydi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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