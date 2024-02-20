Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi, üretimi 6 aylığına durdurdu: Mali olarak zor durumda

Human Horizons Group'un ürettiği Şangay menşeli premium elektrikli otomobil üreticisi HiPhi, Şangay'daki ana üretim fabrikasında üretimi durdurdu. Mağazalardan yeni sipariş alımına da ara verildi. Çin basınında yer bulan şirket içi mesajlara göre fabrikanın 6 ay kapalı kalması planlanıyor.
Çalışanların sigortasını ödemekte dahi zorlanıyor
Adını vermek istemeyen çalışanlar, HiPhi'ın "şimdilik" gerekli önlemleri aldığını da ifade etmiş. Örneğin çalışanlar Ocak maaşlarını tam olarak alacak. Fakat 18 Şubat - 18 Mart aralığı itibariyle maaşlarının sadece yüzde 70'ini alabilecekler. Bu aydan sonra ise tüm çalışanlar asgari ücrete geçiş yapacak.
Açıklamada sağlık sigortalarına devam etmek isteyen çalışanların da 25 Şubat'a kadar istifa etmesi gerektiği belirtilmiş. Bu da HiPhi'ın kısa süre içerisinde çalışanlarının sigortasını dahi ödeyemeyeceği mali bir çıkmaza gireceğine işaret ediyor.
HiPhi, geçtiğimiz sene Suudi Arabistan'dan 5.6 milyar dolar yatırım aldığını açıklamıştı. Ayrıca firma, geçtiğimiz aylarda Avrupa'da satışa başlamıştı. Markanın şu anda aktif olarak hem Oslo'da hem de Münih'te iki adet bayisi bulunuyor. HiPhi Avrupa'da X adını verdiği SUV'si ve beş kapılı modeli Z'yi satışa sunmuştu. Her iki modelin fiyatı da 100.000 euro'nun üstündeydi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.