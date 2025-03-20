Renault Espace makyajlandı: İşte tasarımı ve özellikleri

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2023 yılında tanıtılan altıncı jenerasyonuyla SUV segmentine evrilen Renault Espace makyajlandı. Güncellenen ön ve arka tasarımıyla Fransız markanın yeni tasarım diliyle uyumlu hale getirilen yeni Renault Espace'ın iç mekanında da önemli iyileştirmeler yapıldı.

Yeni Renault Espace, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör CMF-CD platformu üzerine inşa edilen Renault Espace, makyajlanan haliyle de 5 ve 7 koltuklu olarak sunulmaya devam ediyor. Mevcut kasa tasarım olarak Austral'e yakındı ancak yenilenen haliyle Fransız markanın coupe-SUV modeli Rafale'i anımsatıyor.

Eskisine göre daha agresif görünen ön tarafta ince LED farlar, standart olarak Adaptif LED Vision teknolojiyle gelirken, Matrix LED Vision teknolojisi ise opsiyon olarak sunuluyor ve "yarım elmas" şekilli yeni gündüz LED'leriyle kombine ediliyor. Büyüyen ön panjurda ise logo ile uyumlu motifler yer alıyor.

Yan taraftan bakıldığında yeni jantları ve özellikle C ve D sütunları arasında pencerelerin saran krom detaylarıyla dikkat çeken modelin arkasında ise yine Rafale'dekine benzer LED stop lambaları görmekteyiz. Renault, stopların iç tasarımında geometrik şekillerden oluşan Çin bulmacalarından esinlenildiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Makyajlı Renault Espace, tek tuşla opak veya şeffaf olarak ayarlanabilen Solarbay cam tavana sahip. Neredeyse 2 metrekarelik yüzey alanına sahip olan bu donanımın Renault ürün gamındaki en büyük Solarbay tavan olduğu ifade ediliyor. Dokuz segmentten oluşan cam tavanda fiziksel tuş veya Google Asistan yardımıyla dört farklı mod arasında geçiş yapılabiliyor.

Yeni Espace, sürücü tanıma özelliğine sahip ilk Renault modeli. Soldaki A sütununda yer alan kamera, sürücüyü tanıyıp favori radyo ve medya kanalları, sürüş pozisyon ayarları ve OpenR sistemindeki Google uygulama tercihleri gibi kişisel ayarları otomatik olarak devreye alıyor. Elbette bu özelliği aktif etmek için yüz tarama özelliğiyle birlikte profil oluşturulması gerekiyor. Renault, buradan elde edilen verinin herhangi bir sunucuya gönderilmediğini, araç içerisindeki sistemde saklandığını dile getiriyor.

Renault Espace'ın iç mekanındaki bir diğer önemli gelişme de tüm versiyonlarda gelişmiş ses yalıtımı sağlayan lamine camlar ile daha yüksek bir sürüş konforu sunulması. Buna ek olarak, daha hassas bir sıcaklık sensörüyle donatılan klimanın da eskisine göre daha hızlı tepki verdiği ifade ediliyor. Yeni döşemelerin kullanıldığı alanda yolculara daha iyi destek sunan yeni ön koltuklar görev yapıyor. Ayrıca ısıtmalı ön cam, Harman Kardon ses sistemi ve eller serbest açılabilen bagaj kapağı gibi donanımlar mevcut.

Tam Boyutta Gör Renault Espace'ın daha efektif bir yalıtım ve yeni motor takozları sayesinde ses izolasyonu iyileştirilen motor bölümünde E-Tech 200 adı verilen tam hibrit sistem görev yapıyor. Sistem dahilindeki 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motor 130 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. Multimode otomatik şanzımanın yeni yazılım sayesinde daha hızlı tepki verdiği ve daha yumuşak vites geçişlerine olanak tanıdığı ifade ediliyor.

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Söz konusu sistemdeki ana elektrik motoru 50 kW (70hp) güç ve 205 Nm tork üretiyor. 25 beygir güç ve 50 Nm torka sahip ikincil motor (yüksek voltajlı marş jeneratörü) ise içten yanmalı motorun çalıştırılması ve vites geçişlerinden sorumlu. Bu sistemle 100 km'de 4,8 litre yakıt tüketimine sahip olduğu belirtilen aracın toplam menzili 1100 km olarak açıklandı.

Arka tekerlekleri yüksek hızda 1 derece, düşük hızda ise 5 dereceye kadar açılandırabilen 4Control arka aks yönlendirme sistemiyle sunulmaya devam eden yeni Renault Espace, bu sayede 10.4 metre dönüş çapına sahip. Söz konusu modelde aktif acil durum freni, kör nokta uyarı sistemi, arka acil durum freni, trafik işareti tanıma ve şeritten ayrılma uyarısı gibi 32 farklı gelişmiş sürüş asistan teknolojisi görev yapıyor.

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