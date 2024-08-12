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    Anlık Bildirim

    Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi, iflas başvurusunda bulundu

    Çin'deki rekabetçi elektrikli araç pazarı şirketleri zorlamaya devam ediyor. Premium elektrikli araç girişimi HiPhi, uzun süreli mali sıkıntıların ardından resmen iflas başvurusunda bulundu.
    Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi, iflas başvurusunda bulundu Tam Boyutta Gör
    Çin'deki rekabetçi elektrikli araç pazarı şirketleri zorlamaya devam ediyor. Premium elektrikli araç girişimi HiPhi'nin arkasındaki şirket olan Human Horizons Grubu, uzun süreli mali sıkıntıların ardından iflas başvurusunda bulundu.

    Çin'in Yancheng kentindeki yetkili bir mahkemeye iflas başvurusunda bulunan şirket, 30 Nisan itibarıyla borçlarını ödeyemediğini kabul etti. HiPhi'nin üretim tesislerinin bulunduğu şehirde bulunan mahkeme, başvuruyu 8 Ağustos'ta kabul ederek şirketin yeniden yapılanma aşamasına girmesine hükmetti.

    Human Horizons'ın iflasının onaylanmasının ardından, bir yönetim önümüzdeki altı ay boyunca yeniden yapılanma sürecini denetleyecek. Bu süre, gerektiği takdirde üç ay daha uzatılabilecek. Bu, HiPhi'nin potansiyel yatırımcıları çekmek için varlıklarından yararlanarak iflastan kaçınmak için son çabası olacak.

    Geçtiğimiz sene 8 binden az satış yapabildi

    2023'te 8.000'den az satış gerçekleştirebilen HiPhi, Şubat ayında üretimini 6 ay boyunca durdurma kararı almıştı. Nisan ayında, Changan'a ait Avatr, HiPhi ile bir anlaşmaya varılacağı yönündeki söylentileri reddetmişti. Ayrıca şirketin FAW Group ile görüşmeler yaptığı da iddia edildi, ancak resmi bir anlaşma gerçekleşmedi.

    Bloomberg'in bildirdiğine göre, 100'den fazla marka Çin'in elektrikli araç pazarında pay sahibi olmak için mücadele ediyor. Son yıllardaki fiyat rekabeti birçok şirketi iflasın eşiğine getirdi. Özellikle büyük bir otomobil üreticisi tarafından desteklenmeyen girişimler birer birer iflas etmeye başladı. HiPhi de bu zincirin şimdilik son halkası olacak gibi görünüyor.

    Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi, iflas başvurusunda bulundu Tam Boyutta Gör
    Human Horizons 2017'de kuruldu, ancak HiPhi ilk modelini 2020'de piyasa sundu. İlginç futuristik tasarımlı araçlarıyla dikkat çeken şirket bu güne kadar üç model piyasaya sürdü: Z sedan, X ve Y SUV'ler. Son olarak ise Z modelini temel alan performans odaklı HiPhi A modelini duyurmuştu. Z ve X modellerini Almanya ve Norveç'te de piyasaya sunan şirket, Avrupa operasyonlarını büyütmeyi amaçlıyordu.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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