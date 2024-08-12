Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi, iflas başvurusunda bulundu

Çin'in Yancheng kentindeki yetkili bir mahkemeye iflas başvurusunda bulunan şirket, 30 Nisan itibarıyla borçlarını ödeyemediğini kabul etti. HiPhi'nin üretim tesislerinin bulunduğu şehirde bulunan mahkeme, başvuruyu 8 Ağustos'ta kabul ederek şirketin yeniden yapılanma aşamasına girmesine hükmetti.
Human Horizons'ın iflasının onaylanmasının ardından, bir yönetim önümüzdeki altı ay boyunca yeniden yapılanma sürecini denetleyecek. Bu süre, gerektiği takdirde üç ay daha uzatılabilecek. Bu, HiPhi'nin potansiyel yatırımcıları çekmek için varlıklarından yararlanarak iflastan kaçınmak için son çabası olacak.
Geçtiğimiz sene 8 binden az satış yapabildi
2023'te 8.000'den az satış gerçekleştirebilen HiPhi, Şubat ayında üretimini 6 ay boyunca durdurma kararı almıştı. Nisan ayında, Changan'a ait Avatr, HiPhi ile bir anlaşmaya varılacağı yönündeki söylentileri reddetmişti. Ayrıca şirketin FAW Group ile görüşmeler yaptığı da iddia edildi, ancak resmi bir anlaşma gerçekleşmedi.
Bloomberg'in bildirdiğine göre, 100'den fazla marka Çin'in elektrikli araç pazarında pay sahibi olmak için mücadele ediyor. Son yıllardaki fiyat rekabeti birçok şirketi iflasın eşiğine getirdi. Özellikle büyük bir otomobil üreticisi tarafından desteklenmeyen girişimler birer birer iflas etmeye başladı. HiPhi de bu zincirin şimdilik son halkası olacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.