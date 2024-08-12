Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi, iflas başvurusunda bulundu

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Tam Boyutta Gör Çin'deki rekabetçi elektrikli araç pazarı şirketleri zorlamaya devam ediyor. Premium elektrikli araç girişimi HiPhi'nin arkasındaki şirket olan Human Horizons Grubu, uzun süreli mali sıkıntıların ardından iflas başvurusunda bulundu.

Çin'in Yancheng kentindeki yetkili bir mahkemeye iflas başvurusunda bulunan şirket, 30 Nisan itibarıyla borçlarını ödeyemediğini kabul etti. HiPhi'nin üretim tesislerinin bulunduğu şehirde bulunan mahkeme, başvuruyu 8 Ağustos'ta kabul ederek şirketin yeniden yapılanma aşamasına girmesine hükmetti.

Human Horizons'ın iflasının onaylanmasının ardından, bir yönetim önümüzdeki altı ay boyunca yeniden yapılanma sürecini denetleyecek. Bu süre, gerektiği takdirde üç ay daha uzatılabilecek. Bu, HiPhi'nin potansiyel yatırımcıları çekmek için varlıklarından yararlanarak iflastan kaçınmak için son çabası olacak.

Geçtiğimiz sene 8 binden az satış yapabildi

2023'te 8.000'den az satış gerçekleştirebilen HiPhi, Şubat ayında üretimini 6 ay boyunca durdurma kararı almıştı. Nisan ayında, Changan'a ait Avatr, HiPhi ile bir anlaşmaya varılacağı yönündeki söylentileri reddetmişti. Ayrıca şirketin FAW Group ile görüşmeler yaptığı da iddia edildi, ancak resmi bir anlaşma gerçekleşmedi.

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Bloomberg'in bildirdiğine göre, 100'den fazla marka Çin'in elektrikli araç pazarında pay sahibi olmak için mücadele ediyor. Son yıllardaki fiyat rekabeti birçok şirketi iflasın eşiğine getirdi. Özellikle büyük bir otomobil üreticisi tarafından desteklenmeyen girişimler birer birer iflas etmeye başladı. HiPhi de bu zincirin şimdilik son halkası olacak gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Human Horizons 2017'de kuruldu, ancak HiPhi ilk modelini 2020'de piyasa sundu. İlginç futuristik tasarımlı araçlarıyla dikkat çeken şirket bu güne kadar üç model piyasaya sürdü: Z sedan, X ve Y SUV'ler. Son olarak ise Z modelini temel alan performans odaklı HiPhi A modelini duyurmuştu. Z ve X modellerini Almanya ve Norveç'te de piyasaya sunan şirket, Avrupa operasyonlarını büyütmeyi amaçlıyordu.

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Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi, iflas başvurusunda bulundu