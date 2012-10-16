13 inç'lik Retina ekranlı Macbook Pro ve yeni Mac mini modelleri, iPad mini ile birlikte tanıtılabilir

Apple'ın 23 Ekim tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikle iPad Mini'yi tanıtması beklenirken, tanıtılacak tek ürünün daha küçük bir iPad olmadığı söylentileri konuşulmaya başlandı bile.

http://9to5mac.com/2012/10/15/apple-also-planning-new-mac-minis-for-launch-alongside-smaller-ipad/

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Söz konusu etkinlikte iPad Mini ile birlikte 13 inç'lik Retina ekranlı Macbook Pro'nun ve Mac mini modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Mac mini modellerinin üç farklı konfigürasyonda sunulması beklenirken, bunlardan ikisinin işlemci ve depolama alanları bakımından birbirinden farklı olacağı bir tanesinin de OS X Server işletim sistemiyle çalışacağı söyleniyor. Yeni modellerin teknik özellikleriyle ilgili pek fazla detaya değinilmese de Intel Core işlemciler, daha yüksek kapasiteli depolama alanları ve daha iyi performans sergileyen grafik birimlerinin bu modellerde yerini edinmesi oldukça muhtemel görünüyor. Ayrıca, USB 3.0 ve Thunderbolt bağlantı portlarını da bünyesinde bulundurması beklenen yeni modellerin, duyurulduktan kısa bir süre sonra piyasada yer edineceği belirtiliyor.iPad Mini'nin yanı sıra, 13 inç'lik Retina ekranlı Macbook Pro ve yeni Mac mini modellerinin söylendiği gibi tanıtılıp, tanıtılmayacağını 23 Ekim tarihinde hep birlikte göreceğiz.