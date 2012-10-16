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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

13 inç'lik Retina ekranlı Macbook Pro ve yeni Mac mini modelleri, iPad mini ile birlikte tanıtılabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın 23 Ekim tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikle iPad Mini'yi tanıtması beklenirken, tanıtılacak tek ürünün daha küçük bir iPad olmadığı söylentileri konuşulmaya başlandı bile.

Söz konusu etkinlikte iPad Mini ile birlikte 13 inç'lik Retina ekranlı Macbook Pro'nun ve Mac mini modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Mac mini modellerinin üç farklı konfigürasyonda sunulması beklenirken, bunlardan ikisinin işlemci ve depolama alanları bakımından birbirinden farklı olacağı bir tanesinin de OS X Server işletim sistemiyle çalışacağı söyleniyor. Yeni modellerin teknik özellikleriyle ilgili pek fazla detaya değinilmese de Intel Core işlemciler, daha yüksek kapasiteli depolama alanları ve daha iyi performans sergileyen grafik birimlerinin bu modellerde yerini edinmesi oldukça muhtemel görünüyor. Ayrıca, USB 3.0 ve Thunderbolt bağlantı portlarını da bünyesinde bulundurması beklenen yeni modellerin, duyurulduktan kısa bir süre sonra piyasada yer edineceği belirtiliyor.

iPad Mini'nin yanı sıra, 13 inç'lik Retina ekranlı Macbook Pro ve yeni Mac mini modellerinin söylendiği gibi tanıtılıp, tanıtılmayacağını 23 Ekim tarihinde hep birlikte göreceğiz. 
http://9to5mac.com/2012/10/15/apple-also-planning-new-mac-minis-for-launch-alongside-smaller-ipad/ Yorum Yaz
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vitor reis 7 yıl en beğenilen
Allah için şimdi teknoloji dünyasında bir macbook gerçeği var yani.. Tasarım, şıklık,estetik, işletim sistemi

not: android ve windows kullanıcısıyım
Allah için şimdi teknoloji dünyasında bir macbook gerçeği var yani.. Tasarım, şıklık,estetik, işletim sisteminot: android ve windows kullanıcısıyım...
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sierratr1 7 yıl
17" Retina çıksa tadından yinmez valla....
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vitor reis 7 yıl en beğenilen
Allah için şimdi teknoloji dünyasında bir macbook gerçeği var yani.. Tasarım, şıklık,estetik, işletim sistemi

not: android ve windows kullanıcısıyım
1 Yanıt Yanıtla +11
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Guest-F8946C419 7 yıl
İMac'lerden haber yok mu ?
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alprazolam 7 yıl vitor reis
vitor reis
Allah için şimdi teknoloji dünyasında bir macbook gerçeği var yani.. Tasarım, şıklık,estetik, işletim sistemi

Kesinlikle
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cocainbar 7 yıl
arifin manchestera attigi golu ararken nerelere geldik
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