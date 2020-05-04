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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    13 inçlik MacBook Pro güncellendi: Daha hızlı işlemci ve Magic Keyboard

    Güncellenen 13 inçlik MacBook Pro modelinin işlemcisi daha hızlı ve depolaması iki kat arttı. EN önemli değişiklik ise şikayet konusu kelebek klavyenin kalkmış olması.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    13 inçlik MacBook Pro güncellendi: Daha hızlı işlemci ve Magic Keyboard
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    Apple’ın performans odaklı dizüstü bilgisayar segmentindeki önemli oyuncusu MacBook Pro bu hafta önemli bir güncelleme aldı. 13 inçlik MacBook Pro modeli artık daha hızlı ve daha fazla depolamaya sahip.

    Yeni 13 inçlik MacBook Pro özellikleri ve fiyatı

    Ülkemizdeki mağazada da güncellenen yeni 13 inçlik MacBook Pro modelinde artık onuncu nesil 4 çekirdekli Intel Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleri yer alıyor. İşlemcilerde 4.5GHz turbo hızları elde edilebiliyor. İşlemciye entegre Iris Plus birimleri grafik gücünü sağlıyor ve önceki nesillere göre daha iyi performans sunuyor.

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    Depolama tarafında seçenekler 256GB kapasiteden başlıyor ve 4TB kapasiteye kadar yapılandırılabiliyor. Bellek tarafında ise 8GB/16GB 2100MHz LPDDR3 RAM veya 16GB/32GB 3733MHz LPDDR4X seçenekleri mevcut.

    Yeni modelde en önemli değişiklik Magic Keyboard klavye çözümü oluyor. Önceki modellerde kelebek tarzı klavye çözünümünün fazla toz alması ve verimliliğinin düşmesi şikayetleri sonrasında Magic Keyboard çözümü geliştirilmişti. Bu çözüm makas mekanizmasını yeniden optimize ediyor ve daha verimli bir kullanım sağlıyor.

    Yeni 13 inçlik MacBook Pro modelinin Core i5 işlemci, 8GB LPDDR3 bellek, 256GB depolama barındıran baz modeli 11199TL fiyat etiketine sahip. Tüm seçenekler en üst seviyede iken fiyat 30399TL oluyor. Final Cut ve Logic Pro gibi yazılımları da eklerseniz fiyat daha da artıyor.



    https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/macbook-pro/13-in%C3%A7 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Teknolojist_44 (Ali ****) 1 hf. en beğenilen
    USA
    13'' MacBook Pro 2.0 GHz 1.799 USD
    TR
    13'' MacBook Pro 2.0 GHz 15.999 TL

    USA
    16'' MacBook Pro 2.6 GHz 2.399 USD
    TR
    16'' MacBook Pro 2.6 GHz 18.299 TL

    Diyecek bir şeyim yok
    USA 13'' MacBook Pro 2.0 GHz 1.799 USD TR 13'' MacBook Pro 2.0 GHz 15.999 TL USA 16'' MacBook Pro 2.6 GHz 2.399 USD TR 16'' MacBook ...
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    1 Yanıt Yanıtla +27
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    Broon (B. Ş.) 1 hf. Teknolojist_44
    hocam Amerika ile fiyat karşılaştırması insanları hep yanıltır, tabiki gönül ister ki onlardan bile ucuza alalım ama avrupa fiyatlarının referans alınması daha doğru.
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    fhrstw 1 hf. Paarthurnaax
    Twitterda akpcocukları diye bir hesap var altlarında hep ferrari falan onlar alıyorlar böyle şeyleri kiloyla hemde
    2 Yanıt Yanıtla +19
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    azizfikri 1 hf. fhrstw
    Ne demek bu şimdi? Esprimi, maymunluk mu yapıyorsun?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Paarthurnaax (Ahmet Tek) 1 hf. yeni yorumcu fhrstw
    Nasıl aldıkları hesap isminden belli zaten, benim sorduğum bizim gibilerden alabilen oluyor mu acaba?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Kampaku 1 hf. yeni yorumcu PaNoZ
    Bilgisayarda yaptığınız en ağır işlem nedir?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Hyponsoinage 1 hf. Kampaku
    Bomb has been planted
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    mehmetfeyaz33 4 gün
    bu fiyat ne böyle ya .
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    Effigrecus (Nicholas Victorovic) 4 gün
    Sizce şu sıralar baz model alınır mı yoksa Temmuz'daki Beats kulaklık hediye eden Okula Dönüş kampanyasını mı beklemek daha mantıklı olur? Çekincem, kampanyadan önce zam gelmesi.
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    burakk, (Burakk gizli) 1 hf.
    Bunlardan alıp da 4.5Ghz'i anlık da olsa gören olursa lütfen paylaşabilir mi?

    Ben 65watt TDP'li cihazlarda bile 4.5Ghz gören 14nmlik bir Intel işlemciye denk gelmedim.

    Benim mi şanssızlığım bu merak ediyorum :)
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    Ali® (Ali Yılmaz) 1 hf.
    Macbook Pro 13 kullanicisi hafif, kucuk, stabil, uzun pil omurlu, uzun omurlu, guzel bir ekrana sahip ve hos bir kasaya sahip bilgisayar alir.



    Donanim olarak iyisini isteyen Macbook Pro 16 alir.



    Macbook 13 daha iyi olabilir miydi? Tabiki olabilirdi.



    Neden olmadi? Ipad Pro satisini baltalamamak icin.



    Cunku...



    Macbook Pro 16 + Ipad Pro kombinasyonunu kullanan cok var.



    Iyi bir Macbook Pro 13 ciksaydi o musteriler buraya kayardi.



    Dolayisiyla 13 inch den beklentiniz cok olmasin.



    Bu arada cihaz usd olarak ayni fiyat, 1 dolar 7.08 tl suan.

    Cihaz pahali degil, paramiz ucuzladi.
    Yanıtla +2
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    osmangencoglu1 1 hf.
    Bilgisizliğimi mazur görün, Apple store'dan Macbook Pro 2019 model satın alma imkanı yok mudur (covid sonrası açılınca tabi)

    Bir de Apple harici bir yerden (teknosa, mediamarkt vs.) macbook almak mantıklı mı?

    Dolar daha da yükselmeden ve Apple yine geçen seneki gibi deli zam yapmadan bir tane evladiyelik edinmek istiyorum.
    Ev kullanımı için, web surf, office, netflix, spotify vs. için
    Belki bir de FM serisi için
    Air ve Pro arasında kararsızım aynı zamanda.

    Teşekkürler
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    Ray Kurzweil 1 hf.
    Akpçocukları çıkar çıkmaz sipariş geçmiştir. Bize değmez böyle şeyler...

    Devletin malı deniz yemeyen keriz düsturuyla milletten toplanan vergileri babasının parasıymış gibi hüpletenlere hakkım haram zıkkım olsun.
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    drjacob (... ) 1 hf.
    en sevdiğim boy ve seri ama çok pahalı şimdilik 2017 ile yola devam
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    para kazanmıyorsanız bu cihazlardan paralar çok uçuk
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    blue7 1 hf. homosapiens17
    Para kazanmayanın alabileceği fiyatta değil zaten. Bu cihazlar artık kısıtlı ve belli bir kitleye hitap ediyor ne yazık ki herkese hitap etmiyor. Gönül isterdi ki herkes alabilsin ama ne yazık ki mevcut ekonomi ve ülke şartları sebebi ile bu imkansız.
    Yanıtla +3
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    DH Misafiri 1 hf.
    Yenilenen macbook pro Ddr3 değil DDR4,yalan yanlış okumadan haber yapıyorsunuz.<br /><br />Macbook pro 1299 dolar olan sürüm yenilenmedi aynı kaldı eskiden 128gb ssd ile gelirdi.Şimdi baz model 256gb ssd ile geliyor sadece<br /><br />8gb DDR3 ramle geliyor.<br /><br />Asıl yenilen 1799 dolar olan model bu model DDR4 256 gb ssd 10.nesil intel işlemci ile geliyor.
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    ugur.k (uğur kara) 1 hf. blue7
    Hayırlı olsun bende MacBook 💻 promu yenilemek istiyorum aksesuar seti diyor hediyesi mi var
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    SUAVI (suavi suavi) 1 hf. blue7
    Ürünün KDV'si ile bir notebook daha alabilirsiniz. :D
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    5218 kez okundu.
    31 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    macbook pro 13 inch 2020, 13 inçlik yeni macbook pro ve Apple
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