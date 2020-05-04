13 inçlik MacBook Pro güncellendi: Daha hızlı işlemci ve Magic Keyboard

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Apple’ın performans odaklı dizüstü bilgisayar segmentindeki önemli oyuncusu MacBook Pro bu hafta önemli bir güncelleme aldı. 13 inçlik MacBook Pro modeli artık daha hızlı ve daha fazla depolamaya sahip.

Yeni 13 inçlik MacBook Pro özellikleri ve fiyatı

Ülkemizdeki mağazada da güncellenen yeni 13 inçlik MacBook Pro modelinde artık onuncu nesil 4 çekirdekli Intel Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleri yer alıyor. İşlemcilerde 4.5GHz turbo hızları elde edilebiliyor. İşlemciye entegre Iris Plus birimleri grafik gücünü sağlıyor ve önceki nesillere göre daha iyi performans sunuyor.

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Depolama tarafında seçenekler 256GB kapasiteden başlıyor ve 4TB kapasiteye kadar yapılandırılabiliyor. Bellek tarafında ise 8GB/16GB 2100MHz LPDDR3 RAM veya 16GB/32GB 3733MHz LPDDR4X seçenekleri mevcut.

Yeni modelde en önemli değişiklik Magic Keyboard klavye çözümü oluyor. Önceki modellerde kelebek tarzı klavye çözünümünün fazla toz alması ve verimliliğinin düşmesi şikayetleri sonrasında Magic Keyboard çözümü geliştirilmişti. Bu çözüm makas mekanizmasını yeniden optimize ediyor ve daha verimli bir kullanım sağlıyor.

Yeni 13 inçlik MacBook Pro modelinin Core i5 işlemci, 8GB LPDDR3 bellek, 256GB depolama barındıran baz modeli 11199TL fiyat etiketine sahip. Tüm seçenekler en üst seviyede iken fiyat 30399TL oluyor. Final Cut ve Logic Pro gibi yazılımları da eklerseniz fiyat daha da artıyor.

https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/macbook-pro/13-in%C3%A7

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