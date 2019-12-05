13 inçlik yeni MacBook Pro modelinde kapanma sorunu

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Apple en güçlü profesyonel dizüstü sloganıyla 16 inçlik yeni MacBook Pro modelini duyururken önceki modellerde ise işler iyi gitmiyor. Bir süredir şikâyet konusu olan 13 inçlik yeni MacBook Pro modelindeki kapanma sorunları doğrulandı.

Aniden kapanıyor

Yaz aylarında güncellenen 13 inçlik MacBook Pro modelinde batarya seviyesi yüzde 25-30 civarına geldiği zaman sistemin otomatik olarak kendisini kapattığı ve ancak adaptöre bağlandığı takdirde açıldığı şikayetleri sık sık forumlarda gündeme geliyordu.

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Apple da bu şikayetler sonrasında bir açıklama yaptı ve sistemin ani olarak kapandığını doğruladı. Şimdilik bu soruna kesin bir çözüm bulunabilmiş değil. Son MacOS sürümüne güncelleme yapmak da çözüm garantisi getirmiyor.

Apple bu sorunu yaşayan kullanıcılara batarya yüzde 90 altına indiği zaman şarj adaptörünün takılmasını, tüm uygulamalardan çıkılmasını ve en az 8 saat uykuda bekletilmesini tavsiye ediyor. Eğer sorun devam ederse kullanıcıların en yakın Apple servisi ile iletişim kurması isteniyor.

https://www.engadget.com/2019/12/04/apple-macbook-pro-13-shutdown-issue