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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    13 inçlik yeni MacBook Pro modelinde kapanma sorunu

    Güç yönetiminde bir sorun olduğu tahmin edilen yeni 13 inçlik MacBook Pro modeli düşük batarya seviyesinde ani bir şekilde kapanıyor. Yani sadece şarjda kullanmak mümkün.
    1 hf.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    13 inçlik yeni MacBook Pro modelinde kapanma sorunu
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    Apple en güçlü profesyonel dizüstü sloganıyla 16 inçlik yeni MacBook Pro modelini duyururken önceki modellerde ise işler iyi gitmiyor. Bir süredir şikâyet konusu olan 13 inçlik yeni MacBook Pro modelindeki kapanma sorunları doğrulandı.

    Aniden kapanıyor

    Yaz aylarında güncellenen 13 inçlik MacBook Pro modelinde batarya seviyesi yüzde 25-30 civarına geldiği zaman sistemin otomatik olarak kendisini kapattığı ve ancak adaptöre bağlandığı takdirde açıldığı şikayetleri sık sık forumlarda gündeme geliyordu.

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    Apple da bu şikayetler sonrasında bir açıklama yaptı ve sistemin ani olarak kapandığını doğruladı. Şimdilik bu soruna kesin bir çözüm bulunabilmiş değil. Son MacOS sürümüne güncelleme yapmak da çözüm garantisi getirmiyor.

    Apple bu sorunu yaşayan kullanıcılara batarya yüzde 90 altına indiği zaman şarj adaptörünün takılmasını, tüm uygulamalardan çıkılmasını ve en az 8 saat uykuda bekletilmesini tavsiye ediyor. Eğer sorun devam ederse kullanıcıların en yakın Apple servisi ile iletişim kurması isteniyor.



    https://www.engadget.com/2019/12/04/apple-macbook-pro-13-shutdown-issue Yorum Yaz
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    gidakontrol 1 gün
    Paran var derdin var demisler🙂
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    Alioreh 2 gün
    e ürünü aldk 10 dk kullandık patladı, şimdi serviste değişim bekliyoruz bu ne saçma sapan bişey yav
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    Alioreh 5 gün
    Ulan şansıma tüküreyim. Satın aldığım jenerasyon iki gün yaşamıyor demekki... aldım 15-20 dk kullandım kapanmaya başladı. Ayrıca şarj oranı zaten farketmiyor takıyosun şarja kendi kafasına göre 0-15-30-58-80-99-100 falan gidip geliyor.

    Şmdi appleda alet, değişim talebiyle. Ne saçma işler

    edit:sinirlendim buraya yazdım yine
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    celeroni 1 hf.
    kullanıcı hatasıdır.
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    Fenomenon 1 hf.
    Bilgisayarı yanlış tutarsanız olacağı bu :D
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    smart1978 1 hf.
    Uretim hatasi olabilir. Normaldir. Her urun sorunsuz veya her urun sorunlu olacak diye birsey yok.
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    MBilgin27 1 hf. yeni yorumcu
    Bende kullanıyorum böyle bir sorunla karşı karşıya kalmadım
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    faniseyler 1 hf.
    Resmi açıklama gayet açık ve net batarya yüzde 90 altına indiği zaman şarja takılması gerekirken takılmamış o yüzden kullanıcı hatası.
    Yanıtla +2
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    Whippoorwill 1 hf. CWaRRioR
    Telefonu yanlış tutma mevzusundan sonra gayet olağan.
    Yanıtla +1
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    CWaRRioR 1 hf.
    "Apple bu sorunu yaşayan kullanıcılara batarya yüzde 90 altına indiği zaman şarj adaptörünün takılmasını, tüm uygulamalardan çıkılmasını ve en az 8 saat uykuda bekletilmesini tavsiye ediyor."

    Nasıl bir tavsiye bu.. Bilgisayarı kullanmayın diyor resmen.


    Edit:
    Yine çeviri hatası var. Orjinal yazı şu şekilde:

    Once your ‌MacBook Pro‌ drops below a 90 percent charge, you should connect it to a charger, quit all applications and let it sleep and charge for eight hours, minimum. After that, update to the latest version of macOS. If it continues to shut down after that, you should contact Apple to get it serviced.


    MacBook Pro'nun şarjı %90'ın altına düştüğünde, şarj aletini takmalı, bütün uygulamalardan çıkmalı ve uyku modunda minimum 8 saat şarj etmelisiniz. Sonrasında MacOS'un son sürümüne güncelleyin. Eğer kapanmaya devam ederse, Apple servisiyle iletişime geçin.


    Yani diyor ki, batarya kalibrasyonu bozulmuş olabilir. Tam şarjda güncelleme yapın.

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