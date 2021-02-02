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    14 çekirdekli Alder Lake işlemcisi Geekbench’te listelendi

    Intel’in yeni bir tasarım anlayışı benimseyeceği Alder Lake işlemcileri testlerde gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 14 çekirdekli yeni yonganın iGPU’su testte ter döktü.
    02 Şubat 2021, 23:00 (2 hf.)
    1,7b
    1
    10
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    14 çekirdekli Alder Lake işlemcisi Geekbench’te listelendi
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    Mavi ekibin x86 pazarında alışılagelinmişinde dışına çıkarak ARM’ın 2013’te geçiş yaptığı big.LITTLE mimarisine benzer bir tasarıma yer vereceği Alder Lake işlemcileriyle benchmark testlerinde karşılaşmaya devam ediyoruz.

    14 çekirdekli Alder Lake işlemcisi

    Yeni Geekbench sonucunda yer alan işlemci 14 çekirdekli yapıda 20 izlekten oluşuyor. Golden Cove çekirdeklerinin sanal izlek desteği sunmasına karşın Gracemont çekirdeklerinde HT teknolojisine yer verilmeyecek yonga bu açıdan 6 güçlü ve 8 enerji verimli çekirdekten oluşuyor.

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    14 çekirdekli Alder Lake işlemcisi Geekbench’te listelendi
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    Hangi çekirdek grubuna ait olduğu bilinmeyen 4.7 GHz’lık boost frekans rapor edilirken yonga ortalama 4.27 GHz’de görev yapmış.

    14 çekirdekli Alder Lake işlemcisi Geekbench’te listelendi
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    Modelin şu ana kadar ortaya çıkan Alder Lake test sonuçlarının derlendiği tabloya göre orta-üst segment bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz.

    14 çekirdekli Alder Lake işlemcisi Geekbench’te listelendi
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    Ayrıca Bkz. "AMD üretiminin bir kısmını Samsung’a kaydırabilir"

    OpenCL sonucunun paylaşıldığı ekran görüntüsüne göre modele eşlik edecek 96 EU taşıyan Xe mimarili iGPU 1.15 GHz’de GTX 660 Ti ile eşleşiyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-alder-lake-p-mobile-cpu-with-14-cores-and-20-threads-spotted Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    huso 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    6 HT li Cekirdek 8 HT siz kucuk cekirdek, İntel yine bir kumar oynuyor ama tutar mı tutmaz mı bilmiyoruz.
    Alacak olana Socket 1700 hayırlı olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ay çekirdeği koyun bari. En azından yenip bir işe yarardı.
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    şimdi bu alder lake hangi yonga seti, ne zaman intel haberi görsem kafam karışıyor.
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    huso 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Socket 1700 Hocam tabii ki Yeni Anakart misal Z690 gibi yeni islemci ve muhtemelen DDR5 ile cıkıyor.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Diyorum ki, Intel, artık düz 2 çekirdekli işlemci üretimini bıraksan da 2 çekirdek işlemci fiyatına en düşük 2 düz 2 sanal çekirdekli yapsan

    Hani, artık Windows 10 kurtarmıyor, Chrome açasıya kadar canın çıkar
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    Mugetsuga 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Intel oyalama taktiği uyguluyor bence gerçek seriyi tam olarak sürmeden önce böyle kafa karıştırıcı değişik şeyler deniyor bilerek.
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    W Wilson Fisk 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    nassı yani 10600k'ya 8 hard HT 20 de sanal HT mi koymuşlar?yav güzel de bu kadar karışık alet kullanılır mı?duran canım monolith core mimarisini 7nm üreteme, ne hale getir.
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    huso 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    6 HT li Cekirdek 8 HT siz kucuk cekirdek, İntel yine bir kumar oynuyor ama tutar mı tutmaz mı bilmiyoruz.
    Alacak olana Socket 1700 hayırlı olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    6 6s 2 hf. ( Mesaj Silindi ) huso
    Amd Fx gibi olmaz umarım, her ne kadar doğru olmasa da ben fx'e donanımsal ht'li cpu diyorum. Bu fikir işlemci camiası için 10 yıla yakın bir kayıptır. Ama bu küçük büyük cpu olayı yıllardan beri denenmiş, iş yapan bir model. Apple bile bilgisayar tarafında geçti. Ben fiyasko olmaz diyorum, hadi bakalım.
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