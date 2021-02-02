14 çekirdekli Alder Lake işlemcisi Geekbench’te listelendi

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Mavi ekibin x86 pazarında alışılagelinmişinde dışına çıkarak ARM’ın 2013’te geçiş yaptığı big.LITTLE mimarisine benzer bir tasarıma yer vereceği Alder Lake işlemcileriyle benchmark testlerinde karşılaşmaya devam ediyoruz.

14 çekirdekli Alder Lake işlemcisi

Yeni Geekbench sonucunda yer alan işlemci 14 çekirdekli yapıda 20 izlekten oluşuyor. Golden Cove çekirdeklerinin sanal izlek desteği sunmasına karşın Gracemont çekirdeklerinde HT teknolojisine yer verilmeyecek yonga bu açıdan 6 güçlü ve 8 enerji verimli çekirdekten oluşuyor.

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Hangi çekirdek grubuna ait olduğu bilinmeyen 4.7 GHz’lık boost frekans rapor edilirken yonga ortalama 4.27 GHz’de görev yapmış.

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Modelin şu ana kadar ortaya çıkan Alder Lake test sonuçlarının derlendiği tabloya göre orta-üst segment bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz.

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OpenCL sonucunun paylaşıldığı ekran görüntüsüne göre modele eşlik edecek 96 EU taşıyan Xe mimarili iGPU 1.15 GHz’de GTX 660 Ti ile eşleşiyor.

https://videocardz.com/newz/intel-alder-lake-p-mobile-cpu-with-14-cores-and-20-threads-spotted

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