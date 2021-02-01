AMD üretiminin bir kısmını Samsung’a kaydırabilir

Tam da rekabetçi çözümler sunuldu derken başlayan stok sıkıntısı artarak devam ediyor. Kırmızı ekip duruma bir çözüm olarak farklı üreticilere de yönebilir.İlginizi Çekebilir Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te
AMD üretimini arttırmak istiyor
Güney Kore’nin teknoloji forumlarından daha önce de aktardıkları doğrulanan bir kullanıcıya göre AMD yonga üretimi için yeni tesisler arıyor. Üretimini %50 veya daha fazla arttırmak isteyen firma bir taraftan da TSMC’de kiraladığı kapasiteyi elinde tutmak istiyor.
Son dönemde mobil GPU üretimi için bir araya geleceği konuşulan Samsung-AMD iş ortaklığının bu noktada kırmızı ekibin mevcut yongalarının üretimiyle daha da gelişebileceği üzerinde duruluyor.
Ayrıca Bkz. "AMD’nin 3. nesil EPYC Milan işlemcileri paylaşıldı"
Diğer taraftan Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi TSMC mevcut talep karşısında zorlanıyor. Apple’ın hacimli siparişlerine yetişmekte güçlük çeken TSMC’nin 5 nm bantları da şimdiden Apple tarafından kiralanmış durumda.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-looking-to-spread-chip-production-to-samsung.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.clien.net/service/board/park/15847589
samsung 7nm'ye başlamış mı ki amd üretim yaptırsın?nvidia demez mi am i joke to you?(8nm)
ben de bi forumdan kullanıcı yorumu buldum hadi bakalım.
[color=#000000]Samsung's 8nm is far from 7nm in transistors array, far more closer to 10nm
[color=#000000]10nm around 51-52 MTr/mm2
[color=#000000]8nm around 61 MTr/mm2
[color=#000000]7nm around 95MTr/mm2
[color=#000000]6nm around 116Mtr/mm2
[color=#000000]Samsung's 5nm 126MTr/mm2
[color=#000000]TSMC's 5nm 173MTr/mm2
[color=#000000]MTr milimetrekaredeki milyon transistör demek.i think..
https://www.gsmarena.com/newscomm-47379.php
burada da ölme eşeğim ölme haberini görüyoruz.intelden de çokça duymuştuk bu türküyü.
https://www.zdnet.com/article/samsung-begins-production-in-new-euv-line-for-7-nm-chips/
burada da üretimin %70'ten fazlasını yaktıklarını görüyoruz bu da forum artık bunlar kaynaktan sayılmaya başlandıysa.
https://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/eds0am/rumour_samsung_7nm_yield_30/
Samsung, boşta kalıyor, hem amd hem samsung için iyi anlaşma olabilir.