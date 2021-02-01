AMD üretiminin bir kısmını Samsung’a kaydırabilir

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Tam da rekabetçi çözümler sunuldu derken başlayan stok sıkıntısı artarak devam ediyor. Kırmızı ekip duruma bir çözüm olarak farklı üreticilere de yönebilir.

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Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te

AMD üretimini arttırmak istiyor

Güney Kore’nin teknoloji forumlarından daha önce de aktardıkları doğrulanan bir kullanıcıya göre AMD yonga üretimi için yeni tesisler arıyor. Üretimini %50 veya daha fazla arttırmak isteyen firma bir taraftan da TSMC’de kiraladığı kapasiteyi elinde tutmak istiyor.

Son dönemde mobil GPU üretimi için bir araya geleceği konuşulan Samsung-AMD iş ortaklığının bu noktada kırmızı ekibin mevcut yongalarının üretimiyle daha da gelişebileceği üzerinde duruluyor.

Ayrıca Bkz. "AMD’nin 3. nesil EPYC Milan işlemcileri paylaşıldı"

Diğer taraftan Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi TSMC mevcut talep karşısında zorlanıyor. Apple’ın hacimli siparişlerine yetişmekte güçlük çeken TSMC’nin 5 nm bantları da şimdiden Apple tarafından kiralanmış durumda.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-looking-to-spread-chip-production-to-samsung.html

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