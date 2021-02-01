Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD üretiminin bir kısmını Samsung’a kaydırabilir

    Donanım dünyasında yaşanan şiddetli stok sıkıntısı firmaları farklı çözümler üretmeye itiyor. Görünüşe göre Nvidia’nın ardından AMD de Samsung’la el sıkışacak.
    01 Şubat 2021, 19:30 (2 hf.)
    2b
    1
    5
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    AMD üretiminin bir kısmını Samsung’a kaydırabilir
    Tam Boyutta Gör

    Tam da rekabetçi çözümler sunuldu derken başlayan stok sıkıntısı artarak devam ediyor. Kırmızı ekip duruma bir çözüm olarak farklı üreticilere de yönebilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te

    AMD üretimini arttırmak istiyor

    Güney Kore’nin teknoloji forumlarından daha önce de aktardıkları doğrulanan bir kullanıcıya göre AMD yonga üretimi için yeni tesisler arıyor. Üretimini %50 veya daha fazla arttırmak isteyen firma bir taraftan da TSMC’de kiraladığı kapasiteyi elinde tutmak istiyor.

    Son dönemde mobil GPU üretimi için bir araya geleceği konuşulan Samsung-AMD iş ortaklığının bu noktada kırmızı ekibin mevcut yongalarının üretimiyle daha da gelişebileceği üzerinde duruluyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin 3. nesil EPYC Milan işlemcileri paylaşıldı"

    Diğer taraftan Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi TSMC mevcut talep karşısında zorlanıyor. Apple’ın hacimli siparişlerine yetişmekte güçlük çeken TSMC’nin 5 nm bantları da şimdiden Apple tarafından kiralanmış durumda.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-looking-to-spread-chip-production-to-samsung.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Morichannn (Akın Özer) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung’un üretim nodları o kadar gelişmiş mi ki?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W Wilson Fisk 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    kaynağa gidip onların da kaynağına bakınca şu çin çon forumundaki bir kullanıcıymış kaynak.


    https://www.clien.net/service/board/park/15847589


    samsung 7nm'ye başlamış mı ki amd üretim yaptırsın?nvidia demez mi am i joke to you?(8nm)


    ben de bi forumdan kullanıcı yorumu buldum hadi bakalım.


    [color=#000000]Samsung's 8nm is far from 7nm in transistors array, far more closer to 10nm
    [color=#000000]10nm around 51-52 MTr/mm2
    [color=#000000]8nm around 61 MTr/mm2
    [color=#000000]7nm around 95MTr/mm2
    [color=#000000]6nm around 116Mtr/mm2
    [color=#000000]Samsung's 5nm 126MTr/mm2
    [color=#000000]TSMC's 5nm 173MTr/mm2


    [color=#000000]MTr milimetrekaredeki milyon transistör demek.i think..


    https://www.gsmarena.com/newscomm-47379.php


    burada da ölme eşeğim ölme haberini görüyoruz.intelden de çokça duymuştuk bu türküyü.


    https://www.zdnet.com/article/samsung-begins-production-in-new-euv-line-for-7-nm-chips/


    burada da üretimin %70'ten fazlasını yaktıklarını görüyoruz bu da forum artık bunlar kaynaktan sayılmaya başlandıysa.


    https://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/eds0am/rumour_samsung_7nm_yield_30/
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emre1393 (Emre K......) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    polarisi samsung'a ürettirmişti, çok mu farklıydı sanki üretim ve stok durumu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Windows10 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Intel de TSMC'ye ürettirecekmiş 3 nm'sini.

    Samsung, boşta kalıyor, hem amd hem samsung için iyi anlaşma olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunu daha önce yapmalıydı. Samsung'un bantları boşsa sen doldur. %2-3 farktan daha önemli bu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Nintendo Switch satışları patlama yaptı: PSP ve PS3'ü geçmek üzere 2 hf. Apple, iCloud şifrelerine erişim için bir Chrome uzantısı yayınladı 2 hf. Black Panther'in ülkesi Wakanda'ya odaklanacak olan yeni Marvel dizisi duyuruldu 2 hf. Huawei, Xiaomi, SMIC dahil 90 Çinli şirket, yerel yarı iletken endüstrisini geliştirmek için çalışacak 2 hf. Popüler roguelike oyun Dungeon of the Endless, mobil cihazlara geliyor 2 hf. God of War PS5 güncellemesi resmen duyuruldu: Yarın geliyor 2 hf. Netflix'in zombi temalı soygun filmi Army of the Dead'in yayın tarihi açıklandı 2 hf. Aruba ESP yapay zekası; sunuculardaki muhtemel sorunları önceden tahmin ediyor 2 hf. Türkiye'deki F-16'ların yapısal yenileme çalışmaları başladı 2 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli uydu fırlatma tesisi açıklaması 2 hf. MediaTek ilk kez Apple saflarında 2 hf. 2021 Seat Leon güncel fiyat listesi (1.0 TSI Style - 1.0 eTSI DSG Style Plus) 2 hf. Tanıtımdan önce RTX 3060'ta kullanılması beklenen Nvidia GA106-400 görüntülendi 2 hf. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların 2. dönem açılması hususunda konuştu 2 hf. Yeni Honda HR-V'nin iç mekanından ipuçları geldi 2 hf. Spotify'ın Aile planı ücretine zam geldi! 2 hf. Netflix'in duyurduğu tüm oyun uyarlaması diziler ve filmler: Cyberpunk, Assassin's Creed ve daha fazlası 2 hf. LG telefonlar için Windows 10 bağlantı uygulaması yayınlandı: Virtoo 2 hf. 3000 TL altı telefon önerileri! (2021) 2 hf. Apple, yeni nesil iPhone'lar için ekran altı parmak izi sensörünü test ediyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN AMD üretiminin bir kısmını Samsung’a kaydırabilir Sonraki Amazon'un sevilen dizisi The Boys'un 3. sezon çekimleri başladı! 2 hf. Karsan, 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsünü tanıttı 2 hf. 2020 yılında kartlı ödemeler 1.15 trilyon TL’ye ulaştı 2 hf. MSI belirli ürünlerde para iadesi kampanyasına başlıyor 2 hf. Amazon’da Sevgililer Günü hediye rehberi ve indirimleri başladı 2 hf. RTX 3090’ı hiç böyle görmediniz: LCD ekran, 26 faz VRM 2 hf. Microsoft'un Bethesda satın alımı Avrupa Komisyonu tarafından incelemeye alındı! 2 hf. PS5 özel oyunu Gran Turismo 7, serinin köklerine dönen bir oyun olacak 2 hf. POCO X3 NFC'nin gelişmiş versiyonu yolda: POCO X3 Pro 2 hf. Espordaki başarısıyla Formula 3'e katılan Cem Bölükbaşı şampiyonaya hızlı başladı 2 hf. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi 2 hf. Yeni Marvel filmi Thor: Love and Thunder'dan ilk görseller paylaşıldı 2 hf. Rekabet Kurumu’ndan Philips’e soruşturma 2 hf. Araştırmalara göre egzersiz tek başına kronik inflamasyonu önleyebilir 2 hf. Lüks Fransız sedan DS 9 bu yıl içinde Türkiye'ye gelecek 2 hf. Xiaomi’den ABD suçlamalarına karşı resmi açıklama geldi 2 hf. Perl.com alan adı hacklendi: 190 bin dolara satılık 2 hf. Amazon, oyun bölümü için yıllık 500 milyon dolar harcıyor ancak karşılığını henüz alamadı 2 hf. Realme, altı akıllı telefonu için Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 testini başlattı 2 hf. Samsung Galaxy A72 4G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız