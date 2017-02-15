14 inçlik Razer Blade dizüstü modeli Kaby Lake işlemciler ile güncelleniyor

Razer’ın oyuncu donanımları pazarındaki önemli oyuncularından olan 14 inçlik Blade dizüstü modeli, son olarak geçen yıl Eylül ayında Skylake işlemciler ile güncellenmişti. Kısa bir süre sonra Kaby Lake işlemciler de seriye katıldı.

İşlemciler güncellendi

CES 2017 fuarında özellikle çalınan prototipler ile gündeme oturan Razer, geçtiğimiz haftalarda da Nextbit akıllı telefon üreticisini satın almıştı. Giderek büyüyen oyuncu donanımları pazarında firma bu yıl önemli işler yapmak istiyor. Razer Blade de en önemli silahlarından birisi.

14 inçlik ekranında Full HD veya 4K çözünürlük sunan Razer Blade, işlemci haricinde herhangi bir değişikliğe gitmiyor. Nvidia GeForce GTX 1060 ekran kartı, 16GB RAM ve 256GB SSD donanımı aynı kalmış. İşlemci ise Skylake tabanlı Core i7’den Kaby Lake tabanlı 2.8GHz saat hızında çalışan Core i7 modeline terfi etmiş. Performans anlamında da artış yaşanmış.

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İşlemcideki değişiklik fiyatta da kendisini hissettiriyor. Önceki versiyonun 1799$ olan başlangıç fiyatı yeni versiyonda 1899$ olarak belirlenmiş. 4K ekran taşıyan model ise yaz aylarına doğru piyasada olacak.