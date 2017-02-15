Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

14 inçlik Razer Blade dizüstü modeli Kaby Lake işlemciler ile güncelleniyor

Oyuncu pazarının önemli isimlerinden Razer firması, 14 inçlik Blade dizüstü modelini Kaby Lake tabanlı Intel işlemciler ile güncelleyerek yeniden satışa sunuyor.
2 yıl
1,8b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Razer’ın oyuncu donanımları pazarındaki önemli oyuncularından olan 14 inçlik Blade dizüstü modeli, son olarak geçen yıl Eylül ayında Skylake işlemciler ile güncellenmişti. Kısa bir süre sonra Kaby Lake işlemciler de seriye katıldı.

İşlemciler güncellendi

CES 2017 fuarında özellikle çalınan prototipler ile gündeme oturan Razer, geçtiğimiz haftalarda da Nextbit akıllı telefon üreticisini satın almıştı. Giderek büyüyen oyuncu donanımları pazarında firma bu yıl önemli işler yapmak istiyor. Razer Blade de en önemli silahlarından birisi.

14 inçlik ekranında Full HD veya 4K çözünürlük sunan Razer Blade, işlemci haricinde herhangi bir değişikliğe gitmiyor. Nvidia GeForce GTX 1060 ekran kartı, 16GB RAM ve 256GB SSD donanımı aynı kalmış. İşlemci ise Skylake tabanlı Core i7’den Kaby Lake tabanlı 2.8GHz saat hızında çalışan Core i7 modeline terfi etmiş. Performans anlamında da artış yaşanmış.

Ayrıca Bkz. "Nokia 3310 geri mi dönüyor?"

İşlemcideki değişiklik fiyatta da kendisini hissettiriyor. Önceki versiyonun 1799$ olan başlangıç fiyatı yeni versiyonda 1899$ olarak belirlenmiş. 4K ekran taşıyan model ise yaz aylarına doğru piyasada olacak. 

 

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/13/14597768/razer-blade-laptop-intel-core-i7-kaby-lake-processors Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmen121 2 yıl
Güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetaksoy1985 2 yıl
Razer Blade Stealth Modeli alınıp External Gpu ile kullanılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 2 yıl
Evga benzersiz hizmet kalitesine sahip. Ülkemize de bu kaliteyi sunmuştu gümrük sorunlarından dolayı problemler çıktı.
-
Razer ise cesaretli yatırımlar ile meyvesini topladı. CEO aktif olarak sosyal medyada insanlar ile iç içe ve çoğu ürünlerin incelemelerini bile kendisi paylaşıyor. Arada capsler ile göndermelerde bulunuyor troll kullanıcılara :-)
-
Evga ve Razer olmak kolay değil. Evga karşısında ki rakiplere ve Razer karşısında tek koldan giden Steelseries düşününce büyük bir başarı ile önemli bir pazar payı elde ettiklerini düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl
Razer in ürünlere bana her zaman overrated gelmiştir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 2 yıl sniper23
sniper23
Razer in ürünlere bana her zaman overrated gelmiştir.

+ evga
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Lucid Air sürüş modu ayarlarında oldukça ilgi çekici bazı seçenekler sunuyor 2 yıl Microsoft, Xbox Project Scorpio’yu 11 Haziran’da tanıtabilir 2 yıl Lamborghini 1465 otomobilini geri çağırdı 2 yıl Windows Vista'nın fişinin çekilmesine çok az kaldı 2 yıl General Mobile 4G Nougat 7.1.1 incelemesi "Yazılımsal 3D Touch geldi" 2 yıl HTC, yeni ve farklı bir sanal gerçeklik cihazı üzerinde çalışıyor 2 yıl Ford, $200 milyona yeni bir rüzgar tüneli tesisi inşaa edecek 2 yıl Redstone 3, Windows 10 Mobile'ın son güncellemesi olabilir 2 yıl Google’ın verdiği yüksek maaşlar, çalışanların şirketi terk etmesine neden oldu 2 yıl Elon Musk’a göre 10 yıl içinde satılan tüm araçlar otonom olacak 2 yıl Amazon siparişleri havadan paraşüt ile teslim edecek 2 yıl Proterra CEO'su: "Elektrikli otobüsler 10 yıl içinde pazara hakim olabilir." 2 yıl Canon profesyonel fotoğraf makinesi yelpazesini genişletiyor 2 yıl PewDiePie'a büyük darbe: YouTube, Google ve Disney sözleşmeleri iptal etti 2 yıl TBMM'ye yapay zeka destekli güvenlik sistemi geliyor 2 yıl Uzayın yeni yıldızı Hindistan tam 104 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı 2 yıl İstanbul'a üç yeni ada kuruluyor: Proje görücüye çıktı 2 yıl Casper VIA M2 incelemesi "Yekpare metal, bronz metalik rengiyle buluştu" 2 yıl Apple, 2018 model iPhone'ların OLED ekranlarını Çinli BOE'den tedarik edebilir 2 yıl Qualcomm’dan orta seviyeye yeni 600 serisi yonga setleri 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN 14 inçlik Razer Blade dizüstü modeli Kaby Lake işlemciler ile güncelleniyor Sonraki Samsung Galaxy Tab S3 için yeni bir görsel sızdırıldı 2 yıl Apple’ın hisseleri tüm zamanların rekorunu kırdı! 2 yıl 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihaleye açılıyor 2 yıl Otomobil üreticileri sürücüsüz araç testleri için kolaylık istiyor 2 yıl Ekran sektörü 169 milyar dolar değere gidiyor 2 yıl tp-link'in yeni nesil yüksek performanslı ağ ürünleri 2 yıl Windows 10 Mobile'daki açık, şifre girmeden fotoğraf galerisine erişim izni veriyor 2 yıl Uber, Google Haritalar'ı tahtından edebilir 2 yıl Bakan yerli otomobilde özel sektöre işaret etti 2 yıl 600$'lık içerik Humble Bundle ile 30$'a, tüm gelir sivil toplum kuruluşlarına 2 yıl Türk bilim insanlarından kısırlığa karşı mikroçipli çözüm 2 yıl Dubai, insan taşıyan droneları temmuzda kullanmaya başlayacak 2 yıl Toshiba başkanı istifa ediyor: Zarar 6.3 milyar dolar 2 yıl Peugeot ve Citroen, Opel’i satın almaya mı hazırlanıyor? 2 yıl Rekabet Kurumu, TTNET hakkında soruşturma başlattı! 2 yıl 2016′yı zararla kapatan Teknosa yenilenme için yatırım yapacak 2 yıl Egzoz gazından mürekkep üretildi 2 yıl Nokia 3310 geri mi dönüyor? 2 yıl Fransa elektrik üreten yoldan çok memnun: Yeni hedef 1000km yol 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4X satışa çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim