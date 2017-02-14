Nokia 3310 geri mi dönüyor?

Bir süredir gündemde olan ve hatta esprilere konu olan Nokia’nın 3310 modelini yeniden piyasaya süreceği iddiaları gerçek olabilir. HMD Global, telefon dünyasının efsanesi haline gelmiş bu modelin en azından ismini kullanmayı istiyor.

Yine bir cep telefonu türünde olacak

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Nokia 3310 modeli MWC 2017 etkinliğinde yeniden karşımızda olacak. Modern bir görünüme kavuşacak olan telefonun elbette donanımı da günümüze göre ayarlanacak. Fiyatının ise 60$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Yani yine bir standart cep telefonu bizi bekliyor. Önceki iddialardaki gibi bir akıllı telefon olmayacak.

Telefon dünyasının en sağlam ve en güvenilir modelleri arasında gösterilen Nokia 3310 toplamda 100 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Bugün yeni neslin eline bile almak istemeyeceği bir hantallıkta görünmesine rağmen 2000 yılında herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

Nokia 3310 yeni haliyle eski günlerine döner mi bilinmez ancak bir gerçek var ki köprünün altından çok sular aktı ve artık tüketiciler akıllı telefonlara yöneldi. Bugün Nokia 3310 fiyatına akıllı telefonlar bulmak mümkün. Muhtemelen yaşlı nesil ve gelişmemiş ülke pazarlarında Nokia 3310 modelinin şansı olacaktır.

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Diğer taraftan Nokia yeni modellerin hazırlıklarına devam ediyor. Nokia 6’nın global lansmanının yanında 200$ bandının altına yerleşecek HD ekranlı Nokia 3 ve Nokia 5 modelleri de MWC 2017 fuarında olacak. Snapdragon 835 yonga seti taşıyan asıl amiral gemi modelinin ise Nisan ayından önce piyasada olması beklenmiyor. Bu bakımdan ayrı bir etkinlikte karşımıza çıkabilir.