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Nokia 3310 geri mi dönüyor?

Bir dönemin efsane telefonu olarak bilinen ve hala çalışır durumda örnekleri bulunabilen Nokia 3310 modeli, cep telefonu pazarına yeniden bir geri dönüş yapabilir.
2 yıl
11,5b
1
52
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir gündemde olan ve hatta esprilere konu olan Nokia’nın 3310 modelini yeniden piyasaya süreceği iddiaları gerçek olabilir. HMD Global, telefon dünyasının efsanesi haline gelmiş bu modelin en azından ismini kullanmayı istiyor.

Yine bir cep telefonu türünde olacak

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Nokia 3310 modeli MWC 2017 etkinliğinde yeniden karşımızda olacak. Modern bir görünüme kavuşacak olan telefonun elbette donanımı da günümüze göre ayarlanacak. Fiyatının ise 60$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Yani yine bir standart cep telefonu bizi bekliyor. Önceki iddialardaki gibi bir akıllı telefon olmayacak.

Telefon dünyasının en sağlam ve en güvenilir modelleri arasında gösterilen Nokia 3310 toplamda 100 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Bugün yeni neslin eline bile almak istemeyeceği bir hantallıkta görünmesine rağmen 2000 yılında herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

Nokia 3310 yeni haliyle eski günlerine döner mi bilinmez ancak bir gerçek var ki köprünün altından çok sular aktı ve artık tüketiciler akıllı telefonlara yöneldi. Bugün Nokia 3310 fiyatına akıllı telefonlar bulmak mümkün. Muhtemelen yaşlı nesil ve gelişmemiş ülke pazarlarında Nokia 3310 modelinin şansı olacaktır.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7 serisi ülkemizde Android 7.0 sürümüne terfi etti"

Diğer taraftan Nokia yeni modellerin hazırlıklarına devam ediyor. Nokia 6’nın global lansmanının yanında 200$ bandının altına yerleşecek HD ekranlı Nokia 3 ve Nokia 5 modelleri de MWC 2017 fuarında olacak. Snapdragon 835 yonga seti taşıyan asıl amiral gemi modelinin ise Nisan ayından önce piyasada olması beklenmiyor. Bu bakımdan ayrı bir etkinlikte karşımıza çıkabilir. 

 

http://www.phonearena.com/news/Nokia-5-Nokia-3-new-Nokia-3310-MWC-2017_id90964 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SCWS 2 yıl en beğenilen sedatkuran
Orijinalden alıntı: sedatkuran
NOKİA 3310 DEMEK 2 HAFTA BEKLEME ÖMRÜ DEMEK... BU GÜN AKILLI TELEFON VARDA NE OLUYOR...

Çünkü akılı telefonu bekletmiyorsun sürekli kullanıyorsun kardeş, 3310 konuşma ve mesaj dışında bir fonksiyonu yoktu, çok konuşmuyorsan yatıyordu, 3310 ekranı sürekli açık bırak snake oyna o da 1 gün gitmez.
Orijinalden alıntı: sedatkuranNOKİA 3310 DEMEK 2 HAFTA BEKLEME ÖMRÜ DEMEK... BU GÜN AKILLI TELEFON VARDA NE OLUYOR...Çünkü akılı telefon...
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Kerim5100 2 yıl
ÖTV, gümrük falan derken 1000 lira olur bu :D
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sedatkuran 2 yıl
NOKİA 3310 DEMEK 2 HAFTA BEKLEME ÖMRÜ DEMEK... BU GÜN AKILLI TELEFON VARDA NE OLUYOR...
3 Yanıt Yanıtla +12
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wolf41 2 yıl
mayıs ayı içinde türkiyeye gelecek diyorlar gelsin hemen bir tane alıcam yemişim watsapını,facebokunu,instagramını,akıllı telefonunu bir ay şarz süresi var diyolar mis gibi insanlar akıllı telefonlardan başını kaldırıp sağa sola bakmıyolar milletçe hasta olduk insanlar arasında bu akıllı cepler yüzünden yüz yüze irtibatlar koptu muhabbetler bitti...
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fridaycoffee 2 yıl
ne zaman Türkiyede satılmaya başlar bir tarih var mı?
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Çağdaş 2 yıl
Orta segmente hitap etse, sadece ihtiyar ve 3310 hayranları almaz bunu :)
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filteke 2 yıl

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xmen121 2 yıl
İlginç
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dostum kertenkele 2 yıl
Ben ne bileyim gerimi dönüyor haberi yapan siz soruya cevap verecek olan okuyucu mu sen bileceksin bunun cevabını tabiki.
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evgireli 2 yıl
Herkes telefon profesörü olmuş yine
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turker03 2 yıl
bu adamlar bu kafayla adam olmazzzzzz
Ulan yap bir android telefon, ismini de yine 3310 bilmem ne diye kendi has model kodlarıyla adlandır.
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mavizaman 2 yıl
ilk telefonum; first blood!
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Asriell 2 yıl
Teaser videosuda çıkmış

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