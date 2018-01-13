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14 yıl boyunca binlerce insanı gözetleyen hacker mahkeme karşısına çıkacak

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan bilgisayar programcısı Philip Durachinsky yaklaşık 14 yıl boyunca binlerce insanın bilgisayarına sızdığı iddiasıyla 16 farklı suçtan yargılanacak.
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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14 yıl boyunca binlerce insanı gözetleyen hacker mahkeme karşısına çıkacak
 

Başka bilgisayarlara sızmak ve bu bilgisayarlardan önemli verileri elde etmek genelde büyük hacker gruplarına atfedilen bir işlem olsa da zaman zaman hackerların bireysel olarak da önemli saldırılar gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Philip Durachinsky de bu tip bireysel hackerlardan biri. 28 yaşındaki bilgisayar programcısı, internet tarihinin en uzun süreli gözetleme faaliyetlerinden birini gerçekleştirmekle suçlanıyor.


16 farklı suçtan yargılanacak 

ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede aralarında kötü amaçlı yazılımlar hazırlamak, kurbanların bilgisayarlarını izlemek ve çocuk pornografisi üretmenin de olduğu 16 farklı suçla suçlanan Philip Durachinsky'nin ''Fruitfly'' isimli kötü amaçlı yazılımın geliştiricisi olduğu iddia ediliyor. İddianameye göre Durachinksy, 2003-2017 yılları arasında Fruitfly'ı kullanarak binlerce bireysel kullanıcının, okulların, polis birimlerinin ve hatta ABD Enerji Bakanlığının bilgisayarlarına sızdı ve bu bilgisayarlarda gerçekleştirilen işlemleri takip etti.


Adalet Bakanlığı tarafından kurbanlarının bilgisayarlarını kötü amaçlı bir arama motoru olarak kullandığı bildirilen Philip Durachinksk, Fruitfly aracılığıyla internet kullanıcıları pornografi ile ilişkilendirilebilen bir arama yaptıklarında onların bilgisayarına sızdı. Sonrasında kurbanların bilgisayarlarından onara şantaj yapabilmek için hassas verileri toplayan Durachinsky'nin, mikrofon ve webcam ile kurbanları sürekli takip edebildiği de iddialar arasında.


Geçtiğimiz yıl güvenlik şirketi Digita Security'deki araştırmacılar tarafından keşfedilen Fruitfly'ın, Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda çalışabildiği belirtiliyor. Fruitfly ile yıllarca insanları takip eden Durachinsky'nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.


https://www.engadget.com/2018/01/10/doj-charges-creator-of-fruitfly-malware/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Adam 27 yaşında 14 yıl nasıl gözetliyor?
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arel.gr 1 yıl
içerde kitabını yazar, çıktığında zengindir.
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MPT-76 1 yıl
Person of Interest mi la bu
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intel7mix 1 yıl
Böylelerini hapis atmak yerine, bunları nasıl kullanırız diyemiyorlar ya anlamıyorum.
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jedi39 1 yıl intel7mix
Suçluyu el üstünde tutalım yani tamam.
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zanistor 1 yıl intel7mix
Adam suç işlemişse cezasını çekmeli. o zaman bir hırsız yakalandığında
-ya bunu kullanalım da bize şunu bunu çalsın ya- mı olsun :D
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Adam 27 yaşında 14 yıl nasıl gözetliyor?
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sniper23 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Adam 27 yaşında 14 yıl nasıl gözetliyor?


Ergen iken başlamış olabilir, tıpkı Dotcom reyiz gibi.
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