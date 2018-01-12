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Spectre güvenlik yamaları iPhone'ları yavaşlattı

Apple'ın işlemci açıklarını gidermek için yayınladığı iOS 11.2.2 sürümünün iPhone'ları ciddi oranda yavaşlattığı, cihazların bazı durumlarda %50'ye varan performans kaybı yaşayabildiği ortaya çıktı.
1 yıl
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63
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple geçtiğimiz günlerde iPhone ve iPad'lerdeki Spectre güvenlik açığını gidermek için iOS 11.2.2'yi yayınladı ancak şirket güncellemenin Windows'ta olduğu gibi cihazları yavaşlatıp yavaşlatmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.
Görünüşe bakılırsa Apple'ın güvenlik güncellemeleri iPhone'larda ciddi bir yavaşlamaya neden olmuş durumda. Yapılan benchmark testleri, yamalar yüklendikten sonra iPhone'ların bazı durumlarda %50'ye varan performans kaybıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "AMD, işlemcilerinin Spectre açıklarına karşı savunmasız olduğunu doğruladı"
Melvin Mughal (melv1n.com) jailbreak uygulanmamış, bataryası değişmemiş ve arka planda hiç uygulama çalışmayan bir iPhone 6 üzerinde bazı benchmark testleri gerçekleştirdi. Sonuç olarak cihazın tekli çekirdek performansında %41, çoklu çekirdek performansında ise %39 oranında bir performans kaybı tespit edilmiş.
En büyük performans düşüşünün ise tekli çekirdek kıyaslamasında yer alan HTML5 DOM testinde ortaya çıktığını görüyoruz. Güncellemelerden önce 1761 gibi bir skora sahip olan iPhone 6, Spectre yamaları yüklendikten sonra 778'e gerileyerek %56 oranında bir performans düşüşü yaşıyor.

Microsoft bu konuda daha şeffaf davrandı

Apple, güvenlik yamalarını yükledikten sonra cihazlarının nasıl bir performans gösterebileceği hakkında çok fazla bilgi vermedi. Şirket destek sayfasında şunları söylüyor:
"Yürütmekte olduğumuz testler, yayınlanacak Safari önlemlerinin Speedometer ve ARES-6 testleri üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını ve JetStream karşılaştırmasında %2,5'ten az bir etkisi olacağını göstermektedir."
İşlemci açıklarıyla ilgili daha şeffaf bir yaklaşım sergileyen Microsoft, kısa süre önce Meltdown ve Spectre güncellemelerinin Windows PC'lerini yavaşlattığını doğrulayarak, eski donanıma sahip cihazlarda bu etkinin daha da büyük olduğunu belirtmişti.
Apple da benzer bir yaklaşım sergileyerek işlemci açıklarıyla ilgili güncellemelerin iPhone modellerinin performansını ne kadar etkilediğini açıkça belirtmesi (belki de eski modellerle yenileri karşılaştırarak), tüm bu tartışmalara nokta koymasını sağlayabilir.

https://melv1n.com/iphone-performance-benchmarks-after-spectre-update/ Yorum Yaz
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Grkwnxs 1 yıl en beğenilen Şehmistan
Orijinalden alıntı: Şehmistan

Ama opplo stabil olmadan bir şey çıkarmaz sürmez. Ama opplo tek çekirdekte Zamsungtan 5000 puan yüksek alıyor. Ama opplo kullanıcıları düşünüyor.Ama opplo en iyisi.

Kardeş apple a sallıyorsun da bu açık android telefonlarda da mevcut değil mi? Performans düşüşü android tarafında da olacak, performansı geçtim şu an kullanılan çoğu cihaz bu güvenlik güncellemesini almayacak. Rezillik tek kelimeyle
Orijinalden alıntı: ŞehmistanAma opplo stabil olmadan bir şey çıkarmaz sürmez. Ama opplo tek çekirdekte Zamsungtan 5000 puan yüksek alıyor. Ama op...
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mihmancan 1 yıl
Şu tarz haberlerin altında iki tipte yorumcu görürüz:
1- "ne alakası var ya benim cihazım gayet iyi durumda" diyen sadık ve muhafazakar kesim
2- "no olokoso vor yo bonom cohozom goyot oyo doromdo" diye eleştiren muhalefet kesim
marka ve cihaz ne olursa olsun forumda her zaman görebileceğimiz tipler bu haberde de ön safları doldurmuş durumda. kimse demiyor ki bu açıklar bizleri nasıl etkiler, bu haberden çıkan pay nedir vs. herkes birbirinin cihazını kötüleme derdinde. sorsan en büyük fanboy da başkaları. hayırlı işler.
Şu tarz haberlerin altında iki tipte yorumcu görürüz:1- "ne alakası var ya benim cihazım gayet iyi durumda" diyen sadık ve muhafazakar kesim2- "no ol...
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KoşanBalık 1 yıl
Bataryadan yavaşlattınız anladık bide bu çıktı. Benim SE yavaşlaya yavaşlaya s3 ile aynı duruma geldi :(
S3'e kernel atar hızlandırırız bunda oda yok. Yakında işlemciyi toptan kapatacaklar 😞
Bataryadan yavaşlattınız anladık bide bu çıktı. Benim SE yavaşlaya yavaşlaya s3 ile aynı duruma geldi :(S3'e kernel atar hızlandırırız bunda oda yok. Ya...
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darknet 1 yıl
Böyle boş bir haber olamaz benim tel neden yavaşlamadı yavaşlattı diyorsunuz. Bozuk eski batarya ile yapılan sağlıklı mı değil mi belli olmayan testi paylaşarak böyle başlık atıyorsunuz.
"ciddi bir yavaşlamaya neden olmuş durumda"

Açıklama yapıldığı yavaşlamanın olmadığı söylendiği yazıyordu.
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Ray Kurzweil 1 yıl
Önce batarya muhabbeti şimdi de bu. iPhone bildiğin çöp oldu.
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cedric... 1 yıl
Kediler toplanmış genede konumuz o değil 6 zaten çok hantallaşmıştı 11.2.2 deki halini düşünemiyorum bile çöp olmuştur bu hafta 7 aldım 11.2.2 de jer gibi geçen haftaki 6 mın 5 katı falan heralde hızlı belki 10 katıdır abartılıcak bir fark var. 8 x falan kullanan hiç ağlanmasın yani.
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~Lion King~ 1 yıl
Hocam😳
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Stand Alone 1 yıl ~Lion King~
~Lion King~
Hocam😳

Yalan habere benziyor. Bu milleti 17-25 Aralık kumpasları ile yedirtmediler, 15 Temmuz’da bitirmediler, şimdi de IOS ile kutsalımıza dokunmaya çalışıyorlar.
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MysticDesign 1 yıl
ip 8 düşük güç modunda teklemeler yaşatıyor işlemci yarı yarıya düşmüş gibi hissediyorum
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SEHZADE63 1 yıl MysticDesign
Cihaz iphone 7 ve 13 aydir güç modundan hiç cikarmadim halende güç modunda ne tekleme var ne yavaşlama işimi gayet iyi görüyorum isinmada yok yavaşlamada takilma da sadece şarj 5 saat aliyorum..!
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DeepestSea 1 yıl
7 plus 128 kullaniyorum ozellikle guc tasarruf modunda baya baya kasma var cihazda.Guc tasarrufu kapattigimda eski hizindan baya baya uzak.A11 islemci sart oldu
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sakulta8585 1 yıl DeepestSea
Bu yavaslama iOS 11.2.2 yükledikten sonra mi oldu, yoksa 11.2.1'de de ayni sorun mevcutmuydu?
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SEHZADE63 1 yıl DeepestSea
Eylül ayina kadar A11 eylül den sonra A12 diyeceksin her sene performans bekliyoruz bu performans nedense batarya ya yansiyor bu işlemci yüzünden batarya yükseltemiyolar o kader ki verim aliyoruz ki cihaz elimizde durmuyor:)))
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trakyAli-1986 1 yıl
Dh dan bir test festivali yapmasını bekliyorum. Şöyle geniş çaplı pc mobil ellerinde ne varsa güncellemeleri yapsınlar test etsinler .
yoksa bir konu açılıyor yüzde 40 kayıp yorumlara bakıyoruz hızlandı diyen var.
Teknoloji sitesi dedikodu gıybet sitesine döndü.
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Vega 1 yıl
4 senelik iPhone 5s telefonuma 2 gün önce son sürümü yükledim.Tam tersi hiç bir sorun yok bende ve Safari gerçekten hızlanmış.
Edit:Safari'de ki scroll olayından bahsetmiyorum.
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WarSaw 1 yıl
nalet olsun böyle aşka nalet olsun böyle sevdaya ben seni sevmiştim sen neden bana böyle yaptın
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MeGaDave06 1 yıl
iphone 6 kullanıyorum cihazım ios 9 un son sürümü. 1 sene önce ios 10 çıktığında hiç bi şekilde yüklemedim kullananların cihazlarını inceledim hiç içime sinmemişti. Benden rahatı varmı şuanda ? Ne telefonda bi yavaşlama ne o saçma sapan kilit sistemi nede o saçma kilit ekranı. Vallaha çok mutluyum. İos 9 <3
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