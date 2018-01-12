Spectre güvenlik yamaları iPhone'ları yavaşlattı

Apple geçtiğimiz günlerde iPhone ve iPad'lerdeki Spectre güvenlik açığını gidermek için iOS 11.2.2'yi yayınladı ancak şirket güncellemenin Windows'ta olduğu gibi cihazları yavaşlatıp yavaşlatmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Görünüşe bakılırsa Apple'ın güvenlik güncellemeleri iPhone'larda ciddi bir yavaşlamaya neden olmuş durumda. Yapılan benchmark testleri, yamalar yüklendikten sonra iPhone'ların bazı durumlarda %50'ye varan performans kaybıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

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Melvin Mughal (melv1n.com) jailbreak uygulanmamış, bataryası değişmemiş ve arka planda hiç uygulama çalışmayan bir iPhone 6 üzerinde bazı benchmark testleri gerçekleştirdi. Sonuç olarak cihazın tekli çekirdek performansında %41, çoklu çekirdek performansında ise %39 oranında bir performans kaybı tespit edilmiş.

En büyük performans düşüşünün ise tekli çekirdek kıyaslamasında yer alan HTML5 DOM testinde ortaya çıktığını görüyoruz. Güncellemelerden önce 1761 gibi bir skora sahip olan iPhone 6, Spectre yamaları yüklendikten sonra 778'e gerileyerek %56 oranında bir performans düşüşü yaşıyor.

Microsoft bu konuda daha şeffaf davrandı

Apple, güvenlik yamalarını yükledikten sonra cihazlarının nasıl bir performans gösterebileceği hakkında çok fazla bilgi vermedi. Şirket destek sayfasında şunları söylüyor:

"Yürütmekte olduğumuz testler, yayınlanacak Safari önlemlerinin Speedometer ve ARES-6 testleri üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını ve JetStream karşılaştırmasında %2,5'ten az bir etkisi olacağını göstermektedir."

İşlemci açıklarıyla ilgili daha şeffaf bir yaklaşım sergileyen Microsoft, kısa süre önce Meltdown ve Spectre güncellemelerinin Windows PC'lerini yavaşlattığını doğrulayarak, eski donanıma sahip cihazlarda bu etkinin daha da büyük olduğunu belirtmişti.

Apple da benzer bir yaklaşım sergileyerek işlemci açıklarıyla ilgili güncellemelerin iPhone modellerinin performansını ne kadar etkilediğini açıkça belirtmesi (belki de eski modellerle yenileri karşılaştırarak), tüm bu tartışmalara nokta koymasını sağlayabilir.

https://melv1n.com/iphone-performance-benchmarks-after-spectre-update/