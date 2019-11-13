16 inçlik MacBook Pro en iyi profesyonel dizüstü sloganıyla tanıtıldı

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Apple’ın MacBook ailesine 16 inçlik profesyonel bir model ekleyeceği uzun zamandır dile getiriliyor ve 13 Kasım tarihi işaret ediliyordu. Nihayet perdeler aralandı ve firma en güçlü profesyonel dizüstü sloganıyla 16 inçlik MacBook Pro modelini duyurdu.

16 inçlik MacBook Pro özellikleri ve fiyatı

16 inçlik ekranında 3072x1920 piksel çözünürlük sunan yeni MacBook Pro modeli 226ppi değeri ile en yoğun tecrübeyi yaşatıyor. 500nit parlaklık değerine ulaşan ekran P3 renk gamını da destekliyor.

İşlemci tarafında Intel’in dokuzuncu nesil 6 ve 8 çekirdekli modellerini kullanan yeni cihaz pek çok yazılımda önceki nesillere göre iki kata kadar daha iyi işleme performansı elde edebiliyor. Grafik tarafında AMD ile ortaklığını devam ettiren Apple, Radeon Pro 5000M adındaki yeni ekran kartlarını kullanacak. 7nm sürecinde tasarlanan Radeon Pro 5000M ekran kartları 8GB’a kadar grafik belleği sunuyor. Daha büyük fanlar ve termal alan ile yüzde 28’e kadar daha iyi hava akımı hedefleniyor.

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Diğer taraftan ilk kez 64GB’a kadar DDR4 bellek seçenekleri sunacak olan 16 inçlik MacBook Pro; 512GB ve 1TB SSD seçeneklerinin yanında sektörde ilk kez 8TB kapasiteli SSD seçeneği de barındıracak.

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TouchBar ve TouchID özelliklerini koruyan yeni modelin klavye tasarımı da yenilenmiş. 1mm tuş seyahat mesafesi yanında kelebek olarak tabir edilen ve eleştirilen tuş mekanizması da değişmiş. Yerine daha hassas ve dengeli bir mekanizma getirilmiş.

100WHr batarya kapasitesiyle 11 saate kadar kullanım süresi sunan yeni model yeniden tasarlanmış 6 adet hoparlör ve her iki tarafta iki mikrofon ile içerik üreticilerine en iyi ses deneyimini yaşatmayı amaçlıyor.

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16 inçlik yeni MacBook Pro modeli için 6 çekirdekli Core i7 işlemci, Radeon Pro 5300M 4GB ekran kartı, 16GB RAM ve 512GB SSD barındıran başlangıç versiyonu 18300TL fiyat etiketine sahip. 8TB depolama, Radeon Pro 5500M 8GB ekran kartı, 64GB RAM şeklindeki en üst versiyon ise 47900TL olarak satılıyor. 15 inçlik MacBook Pro ise mağazadan kaldırıldı.

https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/macbook-pro/16-in%C3%A7