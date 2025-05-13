Çinli SWM'nin Türkiye fabrikasıyla ilgili yeni detaylar açıklandı

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, yaptığı açıklama ile yıl sonunda üretime başlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Lokasyon için Eskişehir'i seçen firma, ilk etapta yıllık 25 bin adetlik üretim kapasitesi hedefliyor. İlerleyen süreçte kapasitenin artırılması hedefleniyor.
Eskişehir'de kurulacak fabrikada markanın benzinli ve şarj edilebilir hibrit SUV modelleri üretilecek. İlk olarak makyajlı G01 ve G03 modellerini üretecek SWM, fabrikada üretime başlanması ile birlikte Türkiye'ye Çin'den otomobil ithal etmeyi de sonlandıracak.
SWM Motors'un şu anda Türkiye'de G01, G01F, G03F ve G05 Pro modellerinden oluşan bir ürün gamı bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli