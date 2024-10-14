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Tam Boyutta Gör Alpine, Paris'te Alpenglow HY6 isimli hidrojenle çalışan konsept otomobilini tanıttı. Hiper otomobil, HY4 isimli dört silindirli selefinin iki katı güç üreten yeni bir hidrojen V6 motora ve hafifçe rafine edilmiş bir dış görünüme sahip. Konsept araç, gelecekte dayanıklılık yarışlarına katılmayı hedefliyor ve seri üretime geçme ihtimali de bulunuyor.

Alpine Alpenglow HY6 özellikleri

Alpine tarafından geliştirilen çift turbolu 3,5 litrelik V6 motor, 730 beygir ve 770 Nm tork üretebiliyor. Motor, dört zincir tahrikli üstten eksantrik miline, silindir başına 4 valfe sahip ve yalnızca hidrojenle çalışıyor. Yakıt, üç adet 2,1 kg'lık yüksek basınçlı hidrojen tankında gaz halinde depolanıyor. Motorun gücü, 6 vitesli sıralı Xtrac şanzıman aracılığıyla arka aksa iletiliyor.

Tam Boyutta Gör Alpenglow HY6, yeni güçlü motorun yanında daha rafine bir dış görünüme katkıda bulunan bazı tasarım değişikliklerine sahip. Dikkat çeken değişiklikler arasında kaputtaki ek hava girişleri, şeffaf bir motor kapağı ve daha geleneksel bir arka kanatla yeniden tasarlanmış arka gövde yer alıyor. 5,20 m uzunluğunda aracın gövdesi ise tamamen karbon fiberden imal edilmiş.

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Tam Boyutta Gör Alpine, FIA'yı 2028'den itibaren Le Mans 24 Saat'te hidrojenle çalışan yarış arabalarının katılımını onaylamaya zorluyor. Dahası, konsept araç yarışlara odaklanan bir "hareketli laboratuvar" olarak sunulurken, Alpine olası bir üretim versiyonuna da işaret etti.

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Şirket, Alpenglow HY6'nın hangi temel üzerinde inşa edildiğini ise söylemedi. Konsept aracın, Mayıs 2024'te prömiyeri yapılan Alpenglow HY4'ün prototipinin temel alındığı Ligier LMP3 şasisinin bir versiyonuna dayanması muhtemel.

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Alpine, 730 beygir gücünde hidrojenli süper otomobilini tanıttı