Alpine, 730 beygir gücünde hidrojenli süper otomobilini tanıttı

Alpine tarafından geliştirilen çift turbolu 3,5 litrelik V6 motor, 730 beygir ve 770 Nm tork üretebiliyor. Motor, dört zincir tahrikli üstten eksantrik miline, silindir başına 4 valfe sahip ve yalnızca hidrojenle çalışıyor. Yakıt, üç adet 2,1 kg'lık yüksek basınçlı hidrojen tankında gaz halinde depolanıyor. Motorun gücü, 6 vitesli sıralı Xtrac şanzıman aracılığıyla arka aksa iletiliyor.
Şirket, Alpenglow HY6'nın hangi temel üzerinde inşa edildiğini ise söylemedi. Konsept aracın, Mayıs 2024'te prömiyeri yapılan Alpenglow HY4'ün prototipinin temel alındığı Ligier LMP3 şasisinin bir versiyonuna dayanması muhtemel.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.