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    Alpine, 730 beygir gücünde hidrojenli süper otomobilini tanıttı

    Alpine, Paris'te Alpenglow HY6 isimli hidrojenle çalışan konsept otomobilini tanıttı. Hiper otomobil, HY4 isimli dört silindirli selefinin iki katı güç üreten yeni bir hidrojen V6 motora sahip.
    Alpine, 730 beygir gücünde hidrojenli süper otomobilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Alpine, Paris'te Alpenglow HY6 isimli hidrojenle çalışan konsept otomobilini tanıttı. Hiper otomobil, HY4 isimli dört silindirli selefinin iki katı güç üreten yeni bir hidrojen V6 motora ve hafifçe rafine edilmiş bir dış görünüme sahip. Konsept araç, gelecekte dayanıklılık yarışlarına katılmayı hedefliyor ve seri üretime geçme ihtimali de bulunuyor.

    Alpine Alpenglow HY6 özellikleri

    Alpine tarafından geliştirilen çift turbolu 3,5 litrelik V6 motor, 730 beygir ve 770 Nm tork üretebiliyor. Motor, dört zincir tahrikli üstten eksantrik miline, silindir başına 4 valfe sahip ve yalnızca hidrojenle çalışıyor. Yakıt, üç adet 2,1 kg'lık yüksek basınçlı hidrojen tankında gaz halinde depolanıyor. Motorun gücü, 6 vitesli sıralı Xtrac şanzıman aracılığıyla arka aksa iletiliyor.

    Alpine, 730 beygir gücünde hidrojenli süper otomobilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Alpenglow HY6, yeni güçlü motorun yanında daha rafine bir dış görünüme katkıda bulunan bazı tasarım değişikliklerine sahip. Dikkat çeken değişiklikler arasında kaputtaki ek hava girişleri, şeffaf bir motor kapağı ve daha geleneksel bir arka kanatla yeniden tasarlanmış arka gövde yer alıyor. 5,20 m uzunluğunda aracın gövdesi ise tamamen karbon fiberden imal edilmiş. 

    Alpine, 730 beygir gücünde hidrojenli süper otomobilini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Alpine, 730 beygir gücünde hidrojenli süper otomobilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Alpine, FIA'yı 2028'den itibaren Le Mans 24 Saat'te hidrojenle çalışan yarış arabalarının katılımını onaylamaya zorluyor. Dahası, konsept araç yarışlara odaklanan bir "hareketli laboratuvar" olarak sunulurken, Alpine olası bir üretim versiyonuna da işaret etti.

    Şirket, Alpenglow HY6'nın hangi temel üzerinde inşa edildiğini ise söylemedi. Konsept aracın, Mayıs 2024'te prömiyeri yapılan Alpenglow HY4'ün prototipinin temel alındığı Ligier LMP3 şasisinin bir versiyonuna dayanması muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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