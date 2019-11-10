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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    17 tane OnePlus 7T Pro ile yapılan piyano tura çıktı

    OnePlus'ın akıcı ekranlı amiral gemisi OnePlus 7T Pro ile ortaya çıkardığı dokunmatik piyano, dört farklı ülkede meraklılara sergileniyor. Ekibe bir de piyanist eşlik ediyor ve parçalar çalıyor.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    17 tane OnePlus 7T Pro ile yapılan piyano tura çıktı
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus’ın birkaç gün önce paylaştığı karanlık bir fotoğrafta yazılan yakında geliyor ibaresi, sonunda ortaya çıktı. Kullanıcıların yeni bir telefon çıkacağını sandığı bu durum, hiç alakası olmayan bir reklamcılık hamlesi diyebileceğimiz piyano olarak karşımıza çıktı.

    Toplam 17 tane OnePlus 7T Pro kullanılarak yapılan bu piyano, telefonların dikey konumda yan yana dizilerek piyano tuşlarını oluşturmasıyla meydana gelmiş durumda. Cihazın sahip olduğu 90Hz akıcı ekran sayesinde iddiaya göre piyanoyu çalmak da oldukça akıcı bir deneyim.

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    Bu piyanoyu satışa sunmasını beklemediğimiz OnePlus, İngiltere, Fransa, Almanya ya da Finlandiya’da yaşayanlar için deneyimleme alanları oluşturacak. Bu etkinlikler sırayla:

    • 10 Kasım 12:00 - Riverbank, Londra

    • 12 Kasım 10:00 - Place Jacques Rueff, Paris

    • 14 Kasım 10:00 - Herrngasse 1, 91541 Rothenburg ob der Tauber

    • 16 Kasım 12:00 - Helsinki Hall, Helsinki

    Tur sırasında piyanist Karim Kamar da OnePlus ekibine eşlik ediyor ve istek parça talep edip bunları birilerine gönderebilirsiniz.



    https://forums.oneplus.com/threads/introducing-the-extraordinary-oneplus-phone-piano.1135900/ Yorum Yaz
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