17 tane OnePlus 7T Pro ile yapılan piyano tura çıktı

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OnePlus’ın birkaç gün önce paylaştığı karanlık bir fotoğrafta yazılan yakında geliyor ibaresi, sonunda ortaya çıktı. Kullanıcıların yeni bir telefon çıkacağını sandığı bu durum, hiç alakası olmayan bir reklamcılık hamlesi diyebileceğimiz piyano olarak karşımıza çıktı.

Toplam 17 tane OnePlus 7T Pro kullanılarak yapılan bu piyano, telefonların dikey konumda yan yana dizilerek piyano tuşlarını oluşturmasıyla meydana gelmiş durumda. Cihazın sahip olduğu 90Hz akıcı ekran sayesinde iddiaya göre piyanoyu çalmak da oldukça akıcı bir deneyim.

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Bu piyanoyu satışa sunmasını beklemediğimiz OnePlus, İngiltere, Fransa, Almanya ya da Finlandiya’da yaşayanlar için deneyimleme alanları oluşturacak. Bu etkinlikler sırayla:

10 Kasım 12:00 - Riverbank, Londra

12 Kasım 10:00 - Place Jacques Rueff, Paris

14 Kasım 10:00 - Herrngasse 1, 91541 Rothenburg ob der Tauber

16 Kasım 12:00 - Helsinki Hall, Helsinki

Tur sırasında piyanist Karim Kamar da OnePlus ekibine eşlik ediyor ve istek parça talep edip bunları birilerine gönderebilirsiniz.

https://forums.oneplus.com/threads/introducing-the-extraordinary-oneplus-phone-piano.1135900/