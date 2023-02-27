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    Çinli minik elektrikli otomobil Wuling Bingo'nun iç mekân görselleri paylaşıldı

    Retro çizgilere ve yuvarlak hatlara sahip iç ve dış tasarımıyla dikkat çeken Wuling Bingo, aracında kamp yapmayı sevenlere özel opsiyonları da beraberinde getiriyor. İşte detaylar:
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    190 bin TL fiyatlı Wuling Bingo Çin'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Minik şehir otomobili Hongguang Mini EV'nin başarılı satışlarıyla dikkat çeken Çinli Wuling, yeni modeli Bingo'yu sahaya sürmeye hazırlanıyor. Modern teknolojileri retro çizgilerle buluşturan yeni Wuling Bingo'nun resmi iç mekân görselleri de ortaya çıktı.

    SAIC-GM-Wuling iştiraki tarafından üretilecek olan yeni Wuling Bingo, tepeden tırnağa yuvarlak hatlara sahip bir elektrikli şehir otomobili formunda karşımıza çıkıyor. Türbin şekilli jant kapaklarının bulunduğı otomobilde siyah renkli yan ayna kapakları ve sütunlar ile kontrast oluşturulmuş. Bu iki renk arasındaki ayrımı ise krom alt cam çıtaları sağlıyor.

    Boyutları ve tasarımıyla kadın müşterileri öncelik haline getiren Wuling Bingo'nun yaşam alanı dört kişilik. Suni deri döşemeyle kaplı entegre başlıklara sahip koltuklar klasik otomobilleri anımsatıyor. Aynı şekilde konsolda da retro tasarım karşımıza çıkarken, kontrol düğmelerine sahip direksiyon ve bitişik ekranlar sayesinde yeni bir otomobile baktığımızı anlıyoruz.

    190 bin TL fiyatlı Wuling Bingo Çin'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Çizgi film stili bir dijital asistana da sahip olan Wuling Bingo'nun orta konsolunda metal ve piyano siyahı kombinasyonu oldukça şık bir görünüm sunuyor. Döner vites düğmesi ve elektronik park freninin yer aldığı bölümde iki adet bardaklık mevcut ancak kol dayama yok. Arka koltukların Isofix bağlantılarına sahip olması çocuklu aileler için artı bir özellik.

    Arka koltuklar ayrıca bagaja daha uzun nesneler yerleştirebilmek adına bağımsız olarak tamamen katlanabiliyor. İki koltuk da yatırıldığında otomobilin bagaj hacmi 790 litreye kadar yükseliyor. Çinli şirket, fotoğraflarda görebileceğiniz kamp setini de müşterilerine resmi opsiyon olarak sunuyor. Arka bölümde kamp yapmayı sağlayan şişirilebilir yatak ve küçük yastıklar da sunulan opsiyonlar arasında.

    190 bin TL fiyatlı Wuling Bingo Çin'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Wuling Bingo, 3950 mm uzunluğa, 1708 mm genişliğe, 1580 mm yüksekliğe ve 2560 mm aks mesafesine sahip. Arkadan itişli tahrik sistemine sahip olan otomobilin iki farklı versiyonu mevcut. İlk versiyon 41 hp güç ve 110 Nm tork üreten elektrik motoruyla 17.3 kWsa'lik bataryayı bir araya getirerek CLTC normuna göre 203 km menzil sunuyor. İkincisi ise 68 hp güç ve 150 Nm tork üreten elektrik motoru ve 31.9 kWsa bataryası ile 333 km menzile sahip. Her iki versiyonun da son hızı 100 km/s ile sınırlandırılmış.

    Wuling Bingo'nun ilk fiziksel gösterimi önümüzdeki ay yapılacak. Söz konusu modelin 70.000 Yuan ile 100.000 Yuan (190.000 TL ile 271.000 TL) aralığında olacağı söyleniyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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