Çinli minik elektrikli otomobil Wuling Bingo'nun iç mekân görselleri paylaşıldı

SAIC-GM-Wuling iştiraki tarafından üretilecek olan yeni Wuling Bingo, tepeden tırnağa yuvarlak hatlara sahip bir elektrikli şehir otomobili formunda karşımıza çıkıyor. Türbin şekilli jant kapaklarının bulunduğı otomobilde siyah renkli yan ayna kapakları ve sütunlar ile kontrast oluşturulmuş. Bu iki renk arasındaki ayrımı ise krom alt cam çıtaları sağlıyor.
Boyutları ve tasarımıyla kadın müşterileri öncelik haline getiren Wuling Bingo'nun yaşam alanı dört kişilik. Suni deri döşemeyle kaplı entegre başlıklara sahip koltuklar klasik otomobilleri anımsatıyor. Aynı şekilde konsolda da retro tasarım karşımıza çıkarken, kontrol düğmelerine sahip direksiyon ve bitişik ekranlar sayesinde yeni bir otomobile baktığımızı anlıyoruz.
Arka koltuklar ayrıca bagaja daha uzun nesneler yerleştirebilmek adına bağımsız olarak tamamen katlanabiliyor. İki koltuk da yatırıldığında otomobilin bagaj hacmi 790 litreye kadar yükseliyor. Çinli şirket, fotoğraflarda görebileceğiniz kamp setini de müşterilerine resmi opsiyon olarak sunuyor. Arka bölümde kamp yapmayı sağlayan şişirilebilir yatak ve küçük yastıklar da sunulan opsiyonlar arasında.
Wuling Bingo'nun ilk fiziksel gösterimi önümüzdeki ay yapılacak. Söz konusu modelin 70.000 Yuan ile 100.000 Yuan (190.000 TL ile 271.000 TL) aralığında olacağı söyleniyor.
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.