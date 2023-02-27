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    Makyajlı Hyundai i10 ve i10 N Line tanıtıldı: Daha canlı ve konforlu

    Hyundai, İzmit’te üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği i10 modelini makyajladı. Cesur tasarımıyla segmentinde oldukça popüler olan Hyundai i10, konfor özellikleriyle öne çıkıyor. İşte detaylar:
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    Yeni Hyundai i10 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hyundai, Avrupa pazarında önemli satış rakamlarına ulaştığı i10 modelini yeniledi. Daha canlı renkler ve daha şık bir tasarımla gelen makyajlı Hyundai i10, gelişmiş bağlantı özellikleri, konfor unsurları ve genellikle sadece üst segmentlerde görülen teknolojileri de bünyesine katmış durumda. Hyundai i10, bu yeni eklentileriyle beraber sınıfında şimdi daha da rekabetçi hale geliyor.

    Yeni Hyundai i10, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Hyundai i10, makyaj operasyonundan sonra hem içeride hem de dışarıda birkaç tasarım güncellemesine tabi tutuldu. Artık daha sportif bir duruş sergileyen Hyundai i10, alçak tavanı ve uzun dingil mesafesi sayesinde daha cesur bir izlenim uyandırıyor.

    Hyundai, bazı pazarların satış stratejisine göre N Line versiyonunu da sunuyor. Hyundai i10 N Line, daha fazla sportiflik isteyen müşteriler için farklı bir alternatif olarak dikkat çekiyor. İkisi yeni toplam dokuz gövde rengiyle satışa sunulacak olan i10, inci kaplamalı parlak ve açık gri “Lumen Grey” ve mavi-mor karışımı “Meta Blue” gibi özel renklerle dikkat çekecek.

    Dış tasarım

    Yeni Hyundai i10 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Hyundai i10'un ön kısmındaki farlar ve gündüz sürüş lambaları yenilendi. Ayrıca, daha farklı bir ızgaraya kavuşan i10, arkada da yeni LED stoplarla geliyor. Bu arka LED kombine farlar, yatay bagaj kapağı çizgisinde bir “H” simgesi oluşturuyor. Makyajlanan model ayrıca; yeni tasarlanmış 15 inç alaşım jantlara da sahip. Aracın 2D logoları da mat gri olarak hazırlanmış.

    Hyundai i10 N Line ise sportif difüzöre sahip tamponlar, marşpiyeler ve içerideki kırmızı dokunuşlarla motor sporlarından ilham alan tasarımını en iyi şekilde yansıtıyor.

    İç tasarım

    Otomobilin iç mekanındaysa mavi renkli ambiyans aydınlatmaları dikkati çekiyor. Yeni bir eklenti olan bu “Mor Paket”, otomobilin sportif dış tasarımına eğlenceli bir hava katıyor. Dikey mor çizgilere sahip ekose kumaş koltukların yanı sıra dikiş ve havalandırma deliklerinde de mor renkli detaylar bulunuyor.

    Akıllı teknolojiler

    Yeni i10, sorunsuz bağlantı özellikleriyle de son derece kullanışlı. Bu özellikler i10’u yalnızca teknolojik olarak daha gelişmiş kılmakla kalmıyor, aynı zamanda araç içi deneyimi de daha kolay hale getiriyor. Avrupa’nın en popüler şehir otomobillerinden biri olarak beğeniyle karşılanan i10, standart 4,2 inç LCD gösterge, önde ve arkada USB tip-C bağlantılar, 4G ağına dayalı ikinci nesil eCall ve pazarlara bağlı olarak Over The Air (OTA) harita güncellemeleriyle dikkat çekiyor.

    Yeni Hyundai i10 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hyundai i10, 8 inç multimedya ekranı, Sesli Video Navigasyon (AVN), kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj cihazı ve en son Bluelink® telematik güncellemesi ile üst segmentteki otomobilleri aratmamış oluyor. Daha fazla güvenlik için Hyundai Smart Sense donanımlarını da standart olarak sunuyor. Önden Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) da bisikletçileri içerecek şekilde genişletilmiş.

    FCA, ön trafikteki olası kazaları tespit etmeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı oluyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ise, aracın mevcut şeritte kalmasına yardımcı olmak için direksiyon kontrolünü kullanıyor. Arka Yolcu Uyarısı (ROA) da arka koltuktaki herhangi birinin veya herhangi bir şeyin araçta unutulmasını önlemek için yolculuk sırasında arka kapının açılıp açılmadığını gösterge panelindeki bir mesajla sürücüye hatırlatıyor.

    Daha fazla konfor ve rahatlık

    Yeni i10, Avrupalı sürücüler için pratik bir seçim olmaya devam ediyor. A segmentinde belirleyici özelliklere sahip olan model, elektrikli katlanır aynalarla donatılmış. Selefiyle aynı şekilde koltuklar açıkken 252 litre, koltuklar katlıyken de 1.050 litre bagaj kapasitesi sunan i10, iki kademeli bagaj paneli, tek elle arka koltuk katlama ve arka görüş kamerası da sunuyor.

    Yeni i10’un üretimi, Nisan ayında Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında başlayacak. Fiyat henüz belli değil ancak mevcut kasanın ülkemizdeki fiyatı 359.000 TL'den başlıyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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