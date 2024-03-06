Yeni Wuling Bingo Plus, 510 km'ye varan menziliyle Çin'de satışa sunuldu

Wuling Bingo Plus, özellikleriyle neler sunuyor❓
Wuling Bingo Plus, standart Bingo'nun yeni bir versiyonu değil de tamamen yeni bir model olarak karşımıza çıkıyor. 4090 mm uzunluğa ve 2610 mm aks mesafesine sahip olan model, bu ölçülerle Bingo'ya göre 14 cm daha uzun gövdeye ve 5 cm daha uzun aks mesafesine sahip. Genişliği de 1720 mm ile biraz fazla olan modelin yüksekliğinde ise 5 mm'lik azalma söz konusu.
Bingo ve Bingo Plus'un yuvarlak hatlara sahip tasarımları çok benzer olsa da bazı farklılıklar mevcut. Örneğin; Bingo Plus'ın farları biraz daha L şekilli ve düz çizgi şeklinde LED gündüz aydınlatmalarına sahip. Buna ek olarak tamponun kenarlarında da büyük hava girişleri yer alıyor. Yandan bakıldığında çift renkli tasarımı, beş kollu jantları ve yüksek omuz çizgisiyle dikkat çeken modelin arkasında da daha ince stoplar karşımıza çıkıyor. Ayrıca, fren lambası da üst taraftaki spoylerin üzerine konumlandırılmış.
Bingo Plus, 75 kW maksimum güce ve 180 Nm maksimum torka sahip su soğutmalı motordan güç alıyor. Bu sayede 0-50 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan kompakt model, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 401 km ve 510 km menzil sunan iki farklı versiyonla satılacak. Isı yönetim sistemi ve akıllı enerji yönetim teknolojisiyle donatılan modelin tahmini enerji tüketimi de 9,5 kWsa/100 km.
Üç farklı renk seçeneğiyle Çin'de satışa sunulan Bingo Plus'ın fiyatları güncel kurla 12,500 dolar ve 13,700 dolar arasında değişiyor. Wuling, müşterilerin dikkatini çekmek için 550 dolara varan finansal destek, yaklaşık 300 dolarlık takas desteği, ilk bireysel müşteri için ömür boyu garanti, ilk yıl veya 10 bin km için ücretsiz bakım gibi fırsatlar da sunuyor.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.