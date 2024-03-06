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    Anlık Bildirim

    Yeni Wuling Bingo Plus, 510 km'ye varan menziliyle Çin'de satışa sunuldu

    Halihazırda piyasada olan Bingo'nun ismini taşısa da yepyeni bir model olarak karşımıza çıkan yeni Wuling Bingo Plus, daha büyük gövdesi ve uzun menziliyle dikkat çekiyor.
    Yeni Wuling Bingo Plus tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç deyince ilk akla gelen pazarlardan biri olan Çin'de şehir içi kullanıma odaklanan küçük modeller yoğun talep görüyor. Wuling Bingo da bu talebi karşılamaya yönelik satılan modellerden bir tanesi. Şimdi ise Wuling, yeni modeli Bingo Plus ile iddiasını artırmaya hazırlanıyor.

    Wuling Bingo Plus, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Wuling Bingo Plus, standart Bingo'nun yeni bir versiyonu değil de tamamen yeni bir model olarak karşımıza çıkıyor. 4090 mm uzunluğa ve 2610 mm aks mesafesine sahip olan model, bu ölçülerle Bingo'ya göre 14 cm daha uzun gövdeye ve 5 cm daha uzun aks mesafesine sahip. Genişliği de 1720 mm ile biraz fazla olan modelin yüksekliğinde ise 5 mm'lik azalma söz konusu.

    Bingo ve Bingo Plus'un yuvarlak hatlara sahip tasarımları çok benzer olsa da bazı farklılıklar mevcut. Örneğin; Bingo Plus'ın farları biraz daha L şekilli ve düz çizgi şeklinde LED gündüz aydınlatmalarına sahip. Buna ek olarak tamponun kenarlarında da büyük hava girişleri yer alıyor. Yandan bakıldığında çift renkli tasarımı, beş kollu jantları ve yüksek omuz çizgisiyle dikkat çeken modelin arkasında da daha ince stoplar karşımıza çıkıyor. Ayrıca, fren lambası da üst taraftaki spoylerin üzerine konumlandırılmış.

    Yeni Wuling Bingo Plus tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Wuling Bingo Plus'ın iç mekanı minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor. Alan kullanım oranının yüzde 78'in üzerinde olduğu belirtilirken iki kollu direksiyonun arkasında dijital gösterge ekranı ve merkezde tablet ekran şeklinde bir dokunmatik multimedya sistemi görev yapıyor. Koyu ve açık renklerin kombine edildiği suni deri yüzeylerin bulunduğu alanda klima kontrol paneli ve havada asılı gibi görünen bir orta konsol göze çarpıyor. Bingo Plus'ın bagaj hacminin arka koltukların katlanmasıyla birlikte 1450 litreye kadar çıktığı da verilen bilgiler arasında.

    Bingo Plus, 75 kW maksimum güce ve 180 Nm maksimum torka sahip su soğutmalı motordan güç alıyor. Bu sayede 0-50 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan kompakt model, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 401 km ve 510 km menzil sunan iki farklı versiyonla satılacak. Isı yönetim sistemi ve akıllı enerji yönetim teknolojisiyle donatılan modelin tahmini enerji tüketimi de 9,5 kWsa/100 km.

    Üç farklı renk seçeneğiyle Çin'de satışa sunulan Bingo Plus'ın fiyatları güncel kurla 12,500 dolar ve 13,700 dolar arasında değişiyor. Wuling, müşterilerin dikkatini çekmek için 550 dolara varan finansal destek, yaklaşık 300 dolarlık takas desteği, ilk bireysel müşteri için ömür boyu garanti, ilk yıl veya 10 bin km için ücretsiz bakım gibi fırsatlar da sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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