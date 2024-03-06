Yeni Wuling Bingo Plus, 510 km'ye varan menziliyle Çin'de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç deyince ilk akla gelen pazarlardan biri olan Çin'de şehir içi kullanıma odaklanan küçük modeller yoğun talep görüyor. Wuling Bingo da bu talebi karşılamaya yönelik satılan modellerden bir tanesi. Şimdi ise Wuling, yeni modeli Bingo Plus ile iddiasını artırmaya hazırlanıyor.

Wuling Bingo Plus, özellikleriyle neler sunuyor❓

Wuling Bingo Plus, standart Bingo'nun yeni bir versiyonu değil de tamamen yeni bir model olarak karşımıza çıkıyor. 4090 mm uzunluğa ve 2610 mm aks mesafesine sahip olan model, bu ölçülerle Bingo'ya göre 14 cm daha uzun gövdeye ve 5 cm daha uzun aks mesafesine sahip. Genişliği de 1720 mm ile biraz fazla olan modelin yüksekliğinde ise 5 mm'lik azalma söz konusu.

Bingo ve Bingo Plus'un yuvarlak hatlara sahip tasarımları çok benzer olsa da bazı farklılıklar mevcut. Örneğin; Bingo Plus'ın farları biraz daha L şekilli ve düz çizgi şeklinde LED gündüz aydınlatmalarına sahip. Buna ek olarak tamponun kenarlarında da büyük hava girişleri yer alıyor. Yandan bakıldığında çift renkli tasarımı, beş kollu jantları ve yüksek omuz çizgisiyle dikkat çeken modelin arkasında da daha ince stoplar karşımıza çıkıyor. Ayrıca, fren lambası da üst taraftaki spoylerin üzerine konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Wuling Bingo Plus'ın iç mekanı minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor. Alan kullanım oranının yüzde 78'in üzerinde olduğu belirtilirken iki kollu direksiyonun arkasında dijital gösterge ekranı ve merkezde tablet ekran şeklinde bir dokunmatik multimedya sistemi görev yapıyor. Koyu ve açık renklerin kombine edildiği suni deri yüzeylerin bulunduğu alanda klima kontrol paneli ve havada asılı gibi görünen bir orta konsol göze çarpıyor. Bingo Plus'ın bagaj hacminin arka koltukların katlanmasıyla birlikte 1450 litreye kadar çıktığı da verilen bilgiler arasında.

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Bingo Plus, 75 kW maksimum güce ve 180 Nm maksimum torka sahip su soğutmalı motordan güç alıyor. Bu sayede 0-50 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan kompakt model, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 401 km ve 510 km menzil sunan iki farklı versiyonla satılacak. Isı yönetim sistemi ve akıllı enerji yönetim teknolojisiyle donatılan modelin tahmini enerji tüketimi de 9,5 kWsa/100 km.

Üç farklı renk seçeneğiyle Çin'de satışa sunulan Bingo Plus'ın fiyatları güncel kurla 12,500 dolar ve 13,700 dolar arasında değişiyor. Wuling, müşterilerin dikkatini çekmek için 550 dolara varan finansal destek, yaklaşık 300 dolarlık takas desteği, ilk bireysel müşteri için ömür boyu garanti, ilk yıl veya 10 bin km için ücretsiz bakım gibi fırsatlar da sunuyor.

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Yeni Wuling Bingo Plus tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri