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    Anlık Bildirim

    Western dizisi 1923'ün 2. sezonundan beklenen fragman geldi

    Western türündeki Yellowstone dizisiyle aynı evrende geçen 1923 2. sezonuyla geri dönüyor. Harrison Ford ve Helen Mirren'ın başrollerini paylaştığı dizinin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı.
    1923 Tam Boyutta Gör
    Neo-western türündeki Yellowstone dizisinin yakaladığı büyük başarı, bu dizi etrafına koca bir seri kurulmasının önünü açtı. Nitekim önce 1883, sonra da 1923 adını taşıyan iki prequel dizisi çekildi ve her ikisi de başarılı oldu. Özellikle usta oyuncular Harrison Ford ve Helen Mirren'ın başrollerini paylaştığı 1923 epey beğenildi.

    İzlenme rakamlarıyla neredeyse Yellowstone ile yarışacak kadar iyi bir performans ortaya koyan 1923, önümüzdeki ay 2. sezonuyla geri dönecek. Merakla beklenen 2. sezonun yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte yeni sezondan ilk fragman da paylaşıldı.

    1923 2. Sezon, 23 Şubat'ta İzleyici ile Buluşacak

    Adından da anlaşılacağı üzere 1923 yılında geçen dizi, Yellowstone'un merkezinde yer alan Dutton ailesinin o dönemdeki jenerasyonuna odaklanıyor. O dönem ABD'de yaşanan içki yasağı, ekonomik kriz ve kuraklık gibi problemler, Montana kırsalındaki insanları ülkenin geri kalanından bile fazla etkiliyor. 1923, Dutton ailesinin tüm bu zorluklar karşısında ayakta durma mücadelesini konu alıyor.

    Harrison Ford ve Helen Mirren'ın ilk sezondaki rolleriyle geri döndüğü 2. sezonda Brandon Sklenar, Julia Schlaepfer, Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Michelle Randolph, Sebastian Roché, Timothy Dalton ve Jennifer Carpenter da rol alıyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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