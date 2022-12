Yabancı dizi önerisi arayanlara çok izlenen en iyi yabancı diziler

2. The Wire 🚨

IMDb puanı : 9,3

: 9,3 Yayın Tarihi : 2002 - 2008

: 2002 - 2008 Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular: Dominic West, Lance Reddick, Sonja Sohn, Wendell Pierce

The Wire’ın yapımcısı ve yazarı olan David Simon’un elinden çıkan dizi, polislerden ve uyuşturucu tacirlerine, ortaokul öğrencilerinden ve politikacılara kadar harika bir şekilde kurgulanan Baltimore'un her köşesine yavaş yavaş dokunan bir şehir destanı niteliğinde. The Wire, "tüm parçaların önemli olduğunu" dizilerin tüm sezonunda ilmek ilmek işleyerek hem trajediyi gözler önüne seriyor hem de modern Amerika'nın durumuna yönelik tüm eleştirilerini her seferinde daha da sert bir şekilde izleyiciye yansıtıyor. Büyük başarı ya da önemli bir televizyon ödülü kazanamamış olsa da The Wire, en iyi yabancı dizi örneklerinden birisi olarak kabul ediliyor.