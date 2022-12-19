Yabancı dizi önerisi arayanlara çok izlenen en iyi yabancı diziler

Tam Boyutta Gör Gerek ülkemizdeki dizilerin kalitesizliği gerekse de çok uzun olmaları nedeniyle insanlar yabancı dizi izlemeye yöneliyor. Ne yazık ki Türk dizilerinin kalitesizliği nedeniyle en iyi diziler yabancı yapımlar olarak karşımıza çıkıyor. Biz de izleyicilere binlerce sayıda olan seçenekler arasından en güzellerini seçerek en iyi yabancı diziler tavsiyesinde bulunduk:

Sürekli olarak belki de her hafta yeni bir dizi çıkış yapıyor ancak tüm bunları takip etmek ise son derece zor. İçinde bulunduğumuz dönemde yılda 500’den fazla senaryo TV veya akış hizmetlerinde kendisine yer ediniyor. Sonuç olarak iyi taraftan bakarsak elimizde izlenecek çok şey var. Ama hangi yabancı dizi izlenmeli? Bu içeriğimizde halen daha devam eden ve aynı zamanda bitmiş en iyi yabancı dizilerden nefes kesen yabancıdizilere uzanan bir liste hazırlayacağız. Sözü çok uzatmadan gelin hemen başlayalım.

IMDB’ye göre en iyi yabancı diziler 🎬 Tam Boyutta Gör Yapmış olduğumuz bu en iyi yabancı diziler IMDb sıralaması ve puanlamasını esas alıyor. O yüzden buradaki diziler, büyük çoğunluk tarafından beğenilen ve dünyanın en iyi dizileri olarak kabul gören en çok izlenen yabancı diziler olarak karşımıza çıkıyor. Bir nevi en iyi yabancı diziler olarak düşünülebilecek bu yabancı dizi öneri sıralamasına gelin yakından göz atalım. 1. Breaking Bad ⚗️ IMDb puanı : 9,5

: 9,5 Yayın Tarihi : 2008 - 2013

: 2008 - 2013 Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Betsy Brandt Lise öğretmeni Walter White (Bryan Cranston) öğrencilerine, kimyayı "bir değişim çalışması" olarak düşünmeyi sevdiğini söyler ve bu, onun etrafında inşa edilen suç destanının ana teması niteliğinde. Breaking Bad, Walt'ın geçimini sağlayan alt-orta sınıftan kendi kristal metamfetamin imparatorluğunun efendisi olma yolculuğunu adım adım ancak acı verici bir yolculukla anlatıyor. Bu yolculukta ona en fazla yardımda bulunan ve uyuşturucu kullanan muhitleri bilen eski öğrencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) olacak. 2. The Wire 🚨 IMDb puanı : 9,3

: 9,3 Yayın Tarihi : 2002 - 2008

: 2002 - 2008 Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular: Dominic West, Lance Reddick, Sonja Sohn, Wendell Pierce The Wire’ın yapımcısı ve yazarı olan David Simon’un elinden çıkan dizi, polislerden ve uyuşturucu tacirlerine, ortaokul öğrencilerinden ve politikacılara kadar harika bir şekilde kurgulanan Baltimore'un her köşesine yavaş yavaş dokunan bir şehir destanı niteliğinde. The Wire, "tüm parçaların önemli olduğunu" dizilerin tüm sezonunda ilmek ilmek işleyerek hem trajediyi gözler önüne seriyor hem de modern Amerika'nın durumuna yönelik tüm eleştirilerini her seferinde daha da sert bir şekilde izleyiciye yansıtıyor. Büyük başarı ya da önemli bir televizyon ödülü kazanamamış olsa da The Wire, en iyi yabancı dizi örneklerinden birisi olarak kabul ediliyor. 3. Game of Thrones 🎮 IMDb puanı : 9,2

: 9,2 Yayın Tarihi : 2011 - 2019

: 2011 - 2019 Tür : Aksiyon, Macera, Dram

: Aksiyon, Macera, Dram Oyuncular: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey George RR Martin'in İngiltere'nin paralel bir versiyonunda geçen fantastik Buz ve Ateşin Şarkısı romanlarının bu lüks uyarlaması, gişe rekorları kıran televizyon yapımlarının fitilini ateşledi. Dizide orduları küle çeviren ateş püskürten ejderhalar, bir balıkçı köyünün savunmasını ezen bir buzlu zombi sürüsü veya bir kalenin kapılarını kıran kızgın bir dev gibi uç anlar yaşanmakta ancak bunlar aslında ana örgünün arka planlarında yer alıyor. Dizinin asıl ana olayı Westeros adındaki kıtaya hakim olmaya çalışan köklü ailelerin verdiği siyasi mücadelelerden oluşuyor. Eğer arama motorlarında yabancı dizi izle diye veya dizi izle yabancı diye aratıyorsanız Game of Thrones ihtiyacınız olanı size verebilecek epik ve fantastik bir evren sunabilir. 4. The Sopranos 🔫 IMDb puanı : 9,2

: 9,2 Yayın Tarihi : 1999 - 2007

: 1999 - 2007 Tür : Suç, Dram

: Suç, Dram Oyuncular: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco, Michael Imperioli David Chase’in yapımcılığını üstlendiği The Sopranos’un konusu, New Jersey’de bir Amerikan-İtalyan mafya ailesi patronu Tony Soprano ailesi ve suç dünyası arasında kurmaya çalıştığı denge mücadelesini anlatıyor. Soprano Ailesi'nin diğer fertlerinin hayatlarından kesitler sunan dizi özellikle Tony ve psikiyatristi Dr. Melfi arasındaki suç-ahlak dengesini konu alan diyaloglarıyla oldukça dikkat çekiyor ve bu onu en güzel yabancı diziler arasına sokuyor. 5. Sherlock 🎩 IMDb puanı : 9,1

: 9,1 Yayın Tarihi : 2010 - 2017

: 2010 - 2017 Tür : Suç, Dram, Gizem

: Suç, Dram, Gizem Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs, Rupert Graves Sir Arthur Conan Doyle'ın aynı adı taşıyan romanlarına dayalı Sherlock, Mark Gatiss tarafından ekranlara getirildi. Romandan farklı olarak 21. Yüzyılda geçen Sherlock, modern çağa tamamıyla adapte olmuş ve aynı zamanda Dr. John Watson ise notlarını bu kez blog sitesi aracılığıyla kaleme almakta. Dizide efsanevi Sherlock Holmes karakterini büyük gizemleri çözerken görüyor ve akıl dolu senaryo ile büyüleniyoruz. 6. The Office 🏢 IMDb puanı : 9

: 9 Yayın Tarihi : 2005 - 2013

: 2005 - 2013 Tür : Komedi

: Komedi Oyuncular: Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski Dizinin yapımcısı ve fikir babalarından Ricky Gervais’in aynı adlı İngiliz dizisinden uyarlanan The Office’in konusu Dunder Mifflin isimli bir kâğıt şirketinin Scranton şubesinin ofisinde Michael Scott ve birlikte çalıştığı personellerini ve ofisin dışarısında yaşananları ele alıyor. The Office kısa ilk sezonunda karışık eleştiriler aldı, ancak sonraki sezonlarda, özellikle Carell'in performansı, dizinin karakterleri, içeriği, yapısı ve tonu İngiliz versiyonundan önemli ölçüde farklı olduğu için televizyon eleştirmenlerinden büyük beğeni topladı. Böylece The Office, en iyi yabancı komedi dizisi listelerinin en üstlerinde yer almaya başladı. 7. Friends 📽️ IMDb puanı : 8,9

: 8,9 Yayın Tarihi : 1994 - 2004

: 1994 - 2004 Tür : Romantik, Komedi

: Romantik, Komedi Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc Sitcom türünde komedi olan Friends, David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılarak gösterime sunuldu. 10 sezon süren başarılı dizi Manhattan’da yaşayan bir grup arkadaşın hayatı üzerinde şekilleniyor. Yayınlandığı dönemde birçok olumlu eleştiri alan dizi, tüm zamanların en popüler sitcom'larından birisi konumunda. Öte yandan bildiğiniz gibi sitcom’larda kimyanın uyuşması son derece önemlidir. Bu açıdan Friends, Courteney Cox'un gergin Monica'sı, Jennifer Aniston'ın şımarık Rachel'ı, Lisa Kudrow'un uzaylı Phoebe'si, Matt Le Blanc'ın şapşal Joey'i, Matthew Perry'nin alaycı Chandler'ı ve David Schwimmer'ın pasaklı Ross'u ile birlikte bu kimyayı harika bir şekilde bir araya getiriyor. 8. True Detective 🕵️ IMDb puanı : 8,9

: 8,9 Yayın Tarihi : 2014 - 2019

: 2014 - 2019 Tür : Suç, Gizem

: Suç, Gizem Oyuncular: Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch Antoloji formatındaki Amerikan suç drama dizisi True Detective, en başarılı ve dedektiflik türünde en çok izlenen yabancı dizi yapımlarından birisi konumunda. Dizinin iki sezonu bulunuyor ve bu sezonlarının birbiriyle bir bağı bulunmuyor. Özellikle ilk sezonuyla çok büyük beğeni toplayan dizi Louisiana'da 17 yıl boyunca bir seri katili yakalamaya çalışan emniyet şubesinin iki cinayet masası dedektifini konu alıyor. Ancak soruşturma derinleştikçe kendilerini sorgu masasında bulurlar. 9. House 🧑‍⚕️ IMDb puanı : 8,7

: 8,7 Yayın Tarihi : 2004 2012

: 2004 2012 Tür : Dram, Gizem

: Dram, Gizem Oyuncular: Hugh Laurie, Omar Epps, Robert Sean Leonard, Jesse Spencer Medikal drama tarzıyla ilgi çeken House dizisinde Dr. House (Hugh Laurie) kurgusal olan New Jersey'deki Princeton-Plainsboro Eğitim Hastanesi'nde çalışmakta. Uzman ve ünlü bir doktor olan House aynı zamanda huysuz ve oldukça aksidir. Ancak Doktor Gregory House’un çözemeyeceği ve sağlığına kavuşturamayacağı hasta sayısı neredeyse yok gibidir. Tüm bunların etrafında dönen dizi de kahramanımız hastalara temasta bulunmamaya özen gösterir ancak ekibindeki doktorları ise mental açıdan sürekli olarak zorlar. Eğer ülkemizde yayınlanan Doktorlar gibi dizileri izleyip sevmişseniz ya da bu konulara ilgi duyuyorsanız House aradığınız dizi olabilir. 10. Dexter 👮‍♂️ IMDb puanı : 8,7

: 8,7 Yayın Tarihi : 2006 - 2013

: 2006 - 2013 Tür : Suç, Gizem

: Suç, Gizem Oyuncular: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas, James Remar Dexter, suç, gizem ve drama formatında biz dizi olarak karşımıza çıkan Dexter Morgan (Michael C. Hall), Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analistini karşımıza getiriyor. Ancak Dexter’ın polis olduğuna bakmayın kendisi zarif bir seri katildir aslında. Ancak yine bir seri katil olduğuna bakmayın, Dexter esasında sadece kötü olanları hedef alan birisi ve sadece adaleti sağlamak için öldürüyor. Emmy ve Altın Küre ödüllü Dexter, televizyon tarihinin de en sıra dışı karakterlerinden birini ekranlara taşıyor diyebiliriz.

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2022 yılında çıkan en güzel yeni yabancı diziler 🎦 Tam Boyutta Gör En güzel yabancı diziler izlemek isteyenler aynı zamanda yeni yabancı dizi sıralaması tarafına da bakıyor. Bu bağlamda bu listemizde 2022 yılında çıkan yabancı dizi tavsiyeleri bulabilirsiniz. İşte bu yıl çıkmış izlenmesi gereken yabancı diziler: Interview With the Vampire Andor Pachinko Severance House Of The Dragon Peacemaker The Lord of the Rings: The Rings of Power Dahmer 1899 The Sandman Wednesday Heartstopper En güzel yabancı dizi listelerimizde “yabancı dizi izle” diye aratan izleyicilerin ihtiyacını gidermeye çalıştık. Sizde sevdiğiniz yabancı dizileri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

En İyi Yabancı Diziler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1311

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