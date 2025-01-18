Daredevil: Born Again başlamadan 2. sezon çekimleri başlayacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bugün dizi dünyasının karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de sezonlar arasında geçen uzun süreler. Pandemi ya da grevler gibi hesap dışı çıkan durumlar yüzünden The Last of Us, House of the Dragon, Squid Game dizilerin sezonları arasında iki üç yıl ara verildi. Bu durumun son dönemde sık sık yaşanmaya başlaması izleyicileri de rahatsız etmeye başladı. Bu yüzden bu hafta Daredevil cephesinden gelen haber, Marvel hayranlarını fazlasıyla memnun edecektir.

Daredevil: Born Again Daha Başlamadan 2. Sezon Çekimleri Başlayacak

Marvel Sinematik Evreni'nde Matt Murdock/Daredevil karakterine hayat veren Charlie Cox, bu hafta katıldığı bir etkinlikte Daredevil: Born Again'in geleceği hakkında konuştu ve daha ilk sezon başlamadan 2. sezonun çekimlerine başlayacaklarını söyledi.

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Netflix'te yayınlanan Daredevil dizisinin devamı olarak hazırlanan Daredevil: Born Again, 4 Mart'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Bu da demek oluyor ki 2. sezonun çekimleri 4 Mart'tan önce başlamış olacak. Çekimlere daha şimdiden başlanacak olması, bir aksilik olmadığı taktirde izleyicilerin yeni sezon için uzun süre beklemesi gerekmeyeceği anlamına geliyor.

Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Born Again'de Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Elden Henson da orijinal dizideki rolleriyle dönecek. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak.

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