Daredevil: Born Again başlamadan 2. sezon çekimleri başlayacak

Daredevil: Born Again Daha Başlamadan 2. Sezon Çekimleri Başlayacak
Marvel Sinematik Evreni'nde Matt Murdock/Daredevil karakterine hayat veren Charlie Cox, bu hafta katıldığı bir etkinlikte Daredevil: Born Again'in geleceği hakkında konuştu ve daha ilk sezon başlamadan 2. sezonun çekimlerine başlayacaklarını söyledi.
Netflix'te yayınlanan Daredevil dizisinin devamı olarak hazırlanan Daredevil: Born Again, 4 Mart'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Bu da demek oluyor ki 2. sezonun çekimleri 4 Mart'tan önce başlamış olacak. Çekimlere daha şimdiden başlanacak olması, bir aksilik olmadığı taktirde izleyicilerin yeni sezon için uzun süre beklemesi gerekmeyeceği anlamına geliyor.
Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Born Again'de Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Elden Henson da orijinal dizideki rolleriyle dönecek. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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