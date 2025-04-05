Guy Ritchie imzalı MobLand, Paramount+'ın en çok izlenen dizilerinden biri oldu

Paramount tarafından paylaşılan ilk rakamlar, dizinin izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandığını gösteriyor. Yayınlandıktan sonraki 24 saatte 2.2 milyon izlenmeye ulaşan MobLand, bu sayede Paramount+'ın bugüne kadar en iyi açılış yapan dizilerinden biri oldu. Landman ve 1923'ten sonra en iyi üçüncü yapılışı yapan MobLand, ABD dışında ise bu iki yapımdan bile daha iyi performans sergileyerek Paramount+ adına yeni bir rekora imza attı.
MobLand, Yönetmeni ve Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor
MobLand, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı canlandırıyor. Helen Mirren da onun eşine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Paddy Considine (House of the Dragons), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Sherlock) gibi isimler de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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