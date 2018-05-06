1930’lu yıllardan kalma uçak plaja zorunlu iniş yaptı

Sıcak bir bahar günü plajda güneşlenirken geçen yüzyıldan kalma motorlu bir uçağın yanı başınıza iniş yaptığını görseniz neler hissederdiniz? İngiltere’nin Sidmouth şehrinde benzer bir olay yaşandı.

Red Baron gibi süzüldü

Birinci Dünya Savaşının sona ermesinin 100. yılı nedeniyle Bodmin havalimanında düzenlenen kutlamalara 1930 yıllarda imal edilmiş motorlu uçağı ile katılan 47 yaşındaki pilot Zac Rockey, dönüş yolunda talihsizlik yaşadı.

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Motoru arızalanan ve devre dışı kalan Rockey şans eseri hemen yakınlarında olduğu Sidmouth şehrinin Jacob's Ladder plajına inme kararı aldı. Yolcu koltuğunda oturan Trudi Spiller uçaktan sarkarak el hareketleri ile plajda bulunan insanları uyarmaya başladı.

Plajdaki sahil güvenlik ekiplerinin de yardımıyla 300 metre boyunca uzanan çakıl plaja başarılı bir iniş yapan Zac Rockey, hafta sonu gündemine oturdu. Plajda gezintiye veya piknik yapmaya gelen vatandaşlar ise ilginç bir olaya şahit olmuş oldu. Daha sonra uçak bir traktör yardımıyla plajdan çekildi.