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1930’lu yıllardan kalma uçak plaja zorunlu iniş yaptı

Uçak arızaları, olması istenmeyen en kötü olaylardan birisi. Hele bu uçak yaklaşık 90 yaşında ise durum daha vahim oluyor. Neyseki pilot Zac Rockey kazayı çok ucuz atlattı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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1930’lu yıllardan kalma uçak plaja zorunlu iniş yaptı

Sıcak bir bahar günü plajda güneşlenirken geçen yüzyıldan kalma motorlu bir uçağın yanı başınıza iniş yaptığını görseniz neler hissederdiniz? İngiltere’nin Sidmouth şehrinde benzer bir olay yaşandı.

Red Baron gibi süzüldü 

Birinci Dünya Savaşının sona ermesinin 100. yılı nedeniyle Bodmin havalimanında düzenlenen kutlamalara 1930 yıllarda imal edilmiş motorlu uçağı ile katılan 47 yaşındaki pilot Zac Rockey, dönüş yolunda talihsizlik yaşadı.

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Motoru arızalanan ve devre dışı kalan Rockey şans eseri hemen yakınlarında olduğu Sidmouth şehrinin Jacob's Ladder plajına inme kararı aldı. Yolcu koltuğunda oturan Trudi Spiller uçaktan sarkarak el hareketleri ile plajda bulunan insanları uyarmaya başladı.

Plajdaki sahil güvenlik ekiplerinin de yardımıyla 300 metre boyunca uzanan çakıl plaja başarılı bir iniş yapan Zac Rockey, hafta sonu gündemine oturdu. Plajda gezintiye veya piknik yapmaya gelen vatandaşlar ise ilginç bir olaya şahit olmuş oldu. Daha sonra uçak bir traktör yardımıyla plajdan çekildi.

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5696465/Dramatic-moment-pilot-lands-1930s-plane-Devon-beach.html Yorum Yaz
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XFalconX 1 yıl
iyi bir bakımla eski uçaklar kullanılıyor ama buda çok eskiymiş güvenmem :))
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Thesix 1 yıl
Geleceğe dönüş filmi gibi
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sawonom 1 yıl
Bir nostalji yapılmış ama 90 yıllık bir devir bitti artık bunların, uçması bile yasak olmalı.
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sertacaygun 1 yıl sawonom
Ticari yolcu uçakları bile 50 yaşına kadar hizmet sunabiliyor. Bakımları düzgün yapılırsa uçabilir, sakıncası yok. 90 yıllık değil, 90 dakikalık uçak bile arıza nedeniyle düşebilir, acil iniş yapabilir.
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grafman09 1 yıl sawonom
En azından yapısı itibariyle züzülüp içindekilerin hayatta kalma şansı oluyor.. Yasakcı zihniyete sahip bizler, zarzor ürettiğimiz devrim arabasını aynı sene yasaklattığımız için, size göre çok bile uçmuş bu alet..
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