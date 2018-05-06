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Oppo Find serisi geri dönüyor

Oppo’nun unutulan Find akıllı telefon serisi yeniden geri dönüşe hazırlanıyor. Firma Oppo Find X ismini tescil ettirmiş durumda. Bu bakımdan yakın zamanda bir tanıtım olabilir.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo Find serisi geri dönüyor

Çinli Oppo firmasının akıllı telefon dünyasında tanınmasını sağlayan Find amiral gemi serisinden uzun süredir ses seda çıkmıyordu. Marka yeniden pazara dönemin hazırlıklarını yapıyor.

Oppo Find X özellikleri

Son olarak 2014 yılında Oppo Find 7 modelini veren seri, firmanın daha çok orta ve üst seviyeye yönelme stratejisi gereği rafa kalkmıştı. Geçtiğimiz hafta Oppo Find X adıyla yapılan tescil başvurusu firmanın markayı yeniden canlandırmak istediğini gösteriyor.

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Aslında 2015 sonlarında pazar Oppo Find 9 modeli beklentisi içerisine girmişti. 2016 yılına kadar ses çıkmayınca da ümitler kesilmişti. Oppo Find X bu bakımdan seriyi devam ettirecek gibi görünüyor.

Oppo Find X neler sunacak şimdilik bilinmiyor ancak amiral gemisi sınıfında olacağı kesin. Bu bakımdan Snapdragon 845, 6GB/8GB RAM, AMOLED ekran, çift arka kamera gibi özellikler beklemek yanlış olmayacaktır.

 

https://www.gizmochina.com/2018/05/04/oppo-find-x-moniker-trademarked-could-be-an-ultimate-flagship-phone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ilkerT06 1 yıl
find 7 efsaneydi tasarımı özellikleri çok şık tı . devamının gelmemesi kötü oldu umarım aynı çizgide ve yine aynı etkiyi yaratacak bir tasarım ve performans cihazı olur
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huseyincarnege 1 yıl
nereye gittide geridönüyo
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intel7mix 1 yıl
Kim bekliyordu ki bu seriyi ?
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DARBE 1 yıl
Find 7 ile zamanının ötesinde cihaz yapan oppo bir türlü yeni seri find telefon çıkarmadı.
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lvlono 1 yıl
Görmedik ki tekrar görelim. Çentiksiz, bataryası güçlü, kamerası iyi ve ucuz birşey yapsın da Find Maynd adını ne koyarsa koysun.
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