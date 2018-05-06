Oppo Find serisi geri dönüyor

Çinli Oppo firmasının akıllı telefon dünyasında tanınmasını sağlayan Find amiral gemi serisinden uzun süredir ses seda çıkmıyordu. Marka yeniden pazara dönemin hazırlıklarını yapıyor.

Oppo Find X özellikleri

Son olarak 2014 yılında Oppo Find 7 modelini veren seri, firmanın daha çok orta ve üst seviyeye yönelme stratejisi gereği rafa kalkmıştı. Geçtiğimiz hafta Oppo Find X adıyla yapılan tescil başvurusu firmanın markayı yeniden canlandırmak istediğini gösteriyor.

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Aslında 2015 sonlarında pazar Oppo Find 9 modeli beklentisi içerisine girmişti. 2016 yılına kadar ses çıkmayınca da ümitler kesilmişti. Oppo Find X bu bakımdan seriyi devam ettirecek gibi görünüyor.

Oppo Find X neler sunacak şimdilik bilinmiyor ancak amiral gemisi sınıfında olacağı kesin. Bu bakımdan Snapdragon 845, 6GB/8GB RAM, AMOLED ekran, çift arka kamera gibi özellikler beklemek yanlış olmayacaktır.