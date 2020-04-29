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    1998 OR2: Dünya'nın yakınından geçecek olan 'dev asteroit' görüntülendi (Video)

    2,4 kilometre genişliğinde olan 1998 OR2 asteroiti bugün (29 Nisan) Dünya'nın yakınlarından geçecek. Gök taşı herhangi bir tehdit oluşturmuyor.
    11 dk.
    9
    55
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1998 OR2: Dünya'nın yakınından geçecek olan 'dev asteroit' görüntülendi (Video)
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    Çarşamba günü (29 Nisan) Dünya'nın yakınlarından geçecek olan 1998 OR2 asteroitinin çok güzel bir videosu yakalandı. Dev gök taşının uzaydaki hareketini net bir şekilde görebildiğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

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    Yaklaşık 2,4 kilometrelik bir genişliğe sahip olan 1998 OR2, oldukça büyük bir asteroit olarak dikkat çekiyor. Dev gök taşının 29 Nisan'daki yakın geçişi uzay meraklıları tarafından büyük bir merakla bekleniyordu.

    1998 OR2, bugün Dünya'ya 6,3 milyon kilometre kadar yaklaşacak. NASA başta olmak üzere farklı uzay ajansları ve gözlemevleri yakın geçişi yakında takip ediyor. Araştırmacılar, yakın geçiş sırasında gök taşının görüntülerini yakalayacak ve bazı bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeye çalışacak.

    1998 OR2, Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. 6,3 milyon kilometre kadar yaklaşacağını belirtmiştik; burada hemen bir karşılaştırma yapacak olursak Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı ortalama 384 bin kilometre seviyesinde. Yani Ay'dan yaklaşık 16 daha uzaktan geçiş yapacak.

    Ayrıca Bkz. "2020'de Dünya'ya bir asteroit mi çarpacak? Hayır, endişelenmenize gerek yok"

    Binlerce yıl sonra Dünya'ya çarpabilir

    Araştırmacılar, 1998 OR2'nin yörüngesini 2197 yılına kadar net bir şekilde çizmiş ve önümüzdeki yaklaşık 200 yıl için Dünya'ya çarpma ihtimali olmadığı sonucuna varmış. Buna rağmen NASA, 1998 OR2'yi "Tehlikeli Olabilecek Cisimler" (Potentially Hazardous Objects) kategorisinde değerlendiriyor. Bunun nedeni ise, binlerce yıl sonra olsa bile 1998 OR2'nin yine de Dünya'ya çarpma ihtimali var.



    https://www.space.com/big-asteroid-1998-or2-tumbling-radar-video.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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