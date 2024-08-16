Dinozorları yok eden dev asteroidin nereden geldiği keşfedildi

Jüpiter'in ötesinden geldi
Araştırmacılara göre bugünlerde gezegenimize çarpan çoğu küçük asteroidin aksine dinozorların yok oluşuna neden olan yaklaşık 10 kilometre genişliğindeki dev asteroit, gaz devi Jüpiter'in ötesinden geldi. Bulgulara göre bu, bir C-tipi bir asteroitti ve dış Güneş Sisteminin karanlık bölgelerinden geliyordu. C-tipi asteroitlerin karbon açısından zengin olduğunu ve bunların aynı zamanda bilinen tüm asteroitlerin yüzde 75’ini oluşturduklarını biliyoruz.
Dev asteroidin Dünya’ya çarpmasının etkisi de kendisi gibi büyük olmuştu. Bugün bu çarpma bölgesi Chicxulub Krateri olarak adlandırılıyor ve büyük ölçüde Yucatan Yarımadası'nın altına gömülmüş durumda. Sığ sulara çarpan asteroid, gökyüzüne muazzam miktarda moloz fırlatmış ve Güneş ışığının yeryüzüne ulaşmasına sebep olmuştu. Dolayısıyla zamanla fotosentez durmuş, uzun bir kış etkili olmuştu. Nihayetinde ise Dünya'daki türlerin yaklaşık yüzde 70’inin soyunu tüketmişti.
Araştırmacılara göre K-Pg sınırı olarak adlandırılan bu olaydan kalan ince bir tortu tabakası gezegenimizin çevresinde bulunuyor. Ve bu tortunun içerisinde rutenyum olarak adlandırılan Dünya’nın kabuğunda son derece nadir olan bir element yer alıyor. Bilim insanları bu tortu tabakasındaki rutenyumun neredeyse yüzde 100'ünün asteroitten geldiğini söylüyor.
Daha da önemlisi, araştırmacılar bu belirleyici tabakadaki rutenyum izotoplarının (farklı rutenyum türleri olan) Dünya'nın her yerinde bulunan karbon açısından zengin göktaşlarına benzediğini buldular. Dahası, rutenyum örnekleri, iç Güneş Sisteminde oluşan nesnelerden gelen diğer büyük asteroit çarpmalarının kalıntılarıyla eşleşmedi. Daha önceki analizlerde rutenyum kullanılmamıştı.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99950/scientists-discover-the-origin-of-asteroid-that-wiped-out-dinosaurs/index.html https://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater https://mashable.com/article/asteroid-chicxulub-impact-origin-dinosaurs https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk4868 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.