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    Dinozorları yok eden dev asteroidin nereden geldiği keşfedildi

    Dünya, bundan milyonlarca yıl önce dinozorların yok oluşuna neden olan yaklaşık 10 kilometre genişliğindeki bir asteroit tarafından vuruldu. Şimdi ise asteroidin nereden geldiği keşfedildi.
    Dinozorları yok eden dev asteroidin nereden geldiği keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Hakemli dergi Science’da yayınlanan yeni bir araştırma Chicxulub Krateri'ne neden olan asteroidin nereden geldiğini ortaya koyuyor. Bu devasa krater bundan yaklaşık 66 milyon yıl önce Dünya’ya çarpan ve dinozorlar dahil olmak üzere kitlesel bir yok oluşa sebep olan devada bir asteroit tarafından oluşturulmuştu.

    Jüpiter'in ötesinden geldi

    Araştırmacılara göre bugünlerde gezegenimize çarpan çoğu küçük asteroidin aksine dinozorların yok oluşuna neden olan yaklaşık 10 kilometre genişliğindeki dev asteroit, gaz devi Jüpiter'in ötesinden geldi. Bulgulara göre bu, bir C-tipi bir asteroitti ve dış Güneş Sisteminin karanlık bölgelerinden geliyordu. C-tipi asteroitlerin karbon açısından zengin olduğunu ve bunların aynı zamanda bilinen tüm asteroitlerin yüzde 75’ini oluşturduklarını biliyoruz.

    Dev asteroidin Dünya’ya çarpmasının etkisi de kendisi gibi büyük olmuştu. Bugün bu çarpma bölgesi Chicxulub Krateri olarak adlandırılıyor ve büyük ölçüde Yucatan Yarımadası'nın altına gömülmüş durumda. Sığ sulara çarpan asteroid, gökyüzüne muazzam miktarda moloz fırlatmış ve Güneş ışığının yeryüzüne ulaşmasına sebep olmuştu. Dolayısıyla zamanla fotosentez durmuş, uzun bir kış etkili olmuştu. Nihayetinde ise Dünya'daki türlerin yaklaşık yüzde 70’inin soyunu tüketmişti.

    Araştırmacılara göre K-Pg sınırı olarak adlandırılan bu olaydan kalan ince bir tortu tabakası gezegenimizin çevresinde bulunuyor. Ve bu tortunun içerisinde rutenyum olarak adlandırılan Dünya’nın kabuğunda son derece nadir olan bir element yer alıyor. Bilim insanları bu tortu tabakasındaki rutenyumun neredeyse yüzde 100'ünün asteroitten geldiğini söylüyor.

    Daha da önemlisi, araştırmacılar bu belirleyici tabakadaki rutenyum izotoplarının (farklı rutenyum türleri olan) Dünya'nın her yerinde bulunan karbon açısından zengin göktaşlarına benzediğini buldular. Dahası, rutenyum örnekleri, iç Güneş Sisteminde oluşan nesnelerden gelen diğer büyük asteroit çarpmalarının kalıntılarıyla eşleşmedi. Daha önceki analizlerde rutenyum kullanılmamıştı.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99950/scientists-discover-the-origin-of-asteroid-that-wiped-out-dinosaurs/index.html https://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater https://mashable.com/article/asteroid-chicxulub-impact-origin-dinosaurs https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk4868
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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