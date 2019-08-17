2020'de Dünya'ya bir asteroit mi çarpacak? Hayır, endişelenmenize gerek yok

4 kilometre çapındaki dev bir asteroit 2020'de Dünya'ya çarpacağı iddia ediliyor. Gelin NASA'nın asteroit takip sistemi Sentry'den elde ettiğimiz verilerle bunun neden gerçek olmadığını inceleyelim.