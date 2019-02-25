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1GB/s hızlara çıkabilen microSD Express standardı duyuruldu

Hafıza kartlarında her geçen gün daha yüksek hızlara ve kapasitelere olan ihtiyaç artıyor. SD Birliği bunu göz önüne alarak yeni standartta çok önemli yenilikler getirmeye hazırlanıyor.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Taşınabilir cihazlardan kameralara giyilebilir cihazlara ve televizyonlara kadar pek çok sektörde hafıza kartları adeta vazgeçilmez hale geldi. SD Birliği buna paralel olarak daha iyi hızlar sunmak için çalışıyor. Birlik SD Express standardından sonra yüksek hızlar sunan microSD Express standardını duyurdu.

microSD Express nedir?

Birlikten yapılan açıklamaya göre SD 7.0 standardı ile birlikte microSD kartlarda 985MB/s veri transfer hızları ve 128TB seviyesine kadar kapasiteler mümkün olacak. Böylece uyumlu cihazlarda rekor seviyelere çıkılabilecek.

Birlik rekor transfer hızları için microSD Express adıyla yeni bir teknoloji geliştirmiş. Bu teknoloji PCIe 3.1 ve NVMe v1.3 protokollerini UHS-II kartlardaki pinlerin ikinci sırasına entegre ederek bu hızlara erişmiş. Ayrıca bu teknolojilerdeki bellek tamponlama, çoklu sıralama gibi özellikler de aynen miras alınıyor.

Ayrıca Bkz. "Vestel yeni orta segment akıllı telefonunu duyurdu"

Yeni standart sadece hızları arttırmakla kalmıyor özellikle PCIe 3.1 desteği sayesinde enerji verimliliğini geliştiriyor. Yine diğer bileşenlerle haberleşmek için işlemciyi aradan çıkarması çoklu görev yöneticilerinde avantaj sağlayacak.

Diğer taraftan microSD Ultra Capacity (mSDUC) standardı ile hafıza kartlarının kapasiteleri 2TB seviyesinden 128TB seviyesine kadar değişebilecek. Böylece sadece fotoğraf veya video cihazlarında değil destekli bilgisayarlarda da microSD kartlar önemli hale gelecek.

microSD Express standardının yakın zamanda piyasada olacağı ifade ediliyor ancak hafıza kartlarında yeni standartların yaygınlaşması çok uzun zaman alıyor. Zira bu işin cihaz tarafı da var. Örneğin UHS-II standardı cihaz tarafında halen kabul görmüş değil.

 

https://www.engadget.com/2019/02/25/microsd-express-ultra-fast-mobile-data-speeds/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 2 ay en beğenilen deniz_sea
deniz_sea
Cebimizi hızla boşaltmaya geliyor bence....

Böyle saçma düşünce mi olur? Sanki kafana silah dayayıp zorla aldırıyorlar.
deniz_seaCebimizi hızla boşaltmaya geliyor bence....Böyle saçma düşünce mi olur? Sanki kafana silah dayayıp zorla aldırıyorlar...
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ramis78 2 ay
Müthiş bişey
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matrix52 2 ay
128TB
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medverdev 2 ay
Tek kelimeyle muazzam
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Biyturs_OnSr 2 ay
Müthiş.
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firat_kilic 2 ay
Birde geriye dönük uyumu olsa süper olur. Mesela.. uhs-1 diye tak ama yavaş çalışsın... uhs-2yi görünce hızlı olsun. ona göre pin sayısı hesabı var.
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ipli jeton 2 ay firat_kilic
Kartta iki sıra pin olacak, aynı USB 3.0 girişleri gibi. İlk sıra besleme SD bağlantısı* sunacak. İlk sıra pinler geleneksel okuyucularda çalışacak, PCIe destekli okuyucular ikinci sıradaki pinleri kullanacak. PCIe modunda gereken clock ve diğer yapılandırma sinyalleri SD pinleri üzerinden taşınacak.Microsunu bulamadım ama, tam boy SD kartlarda pin yapısı bu şekil olacak. Aynı pin düzeni MicroSD kartta da olacak. Geleneksel SD kartlar 3,3 ve 1,8V gerilim seçeneğine sahip. Yeni kartlar 1,2V da destekleyecek. Bu daha az güç tüketimli kartların üretilebilmesine imkan sağlayacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resim sdcard.org'da yayınlanan SD Express tanıtım broşüründen alınmadır.
*Bu kartlarda geriye uyumluluk sunan geleneksel SD modunda UHS I hızına(yaklaşık 100MB/s) kadar desteklenecek. Daha üst hızlar geleneksel SD modunda desteklenmeyecek.
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Kerim5100 2 ay
İnşallah fiyatlarında da devrim olur da artık insanları HDD prangasından kurtarırlar :)
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MHEC 2 ay
128 tb hakikaten iyiymiş.
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firat_kilic 2 ay
Bu iyi oldu. Oldukça geri kalmıştı. Daha önce bile yapılmalıydı. Şimdi ufacık kartla ssd+ hızı.
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sreylare 2 ay
İşte aradığım büyük yeniliklerden birisi. Güzel haber.
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