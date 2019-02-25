1GB/s hızlara çıkabilen microSD Express standardı duyuruldu

Taşınabilir cihazlardan kameralara giyilebilir cihazlara ve televizyonlara kadar pek çok sektörde hafıza kartları adeta vazgeçilmez hale geldi. SD Birliği buna paralel olarak daha iyi hızlar sunmak için çalışıyor. Birlik SD Express standardından sonra yüksek hızlar sunan microSD Express standardını duyurdu.

microSD Express nedir?

Birlikten yapılan açıklamaya göre SD 7.0 standardı ile birlikte microSD kartlarda 985MB/s veri transfer hızları ve 128TB seviyesine kadar kapasiteler mümkün olacak. Böylece uyumlu cihazlarda rekor seviyelere çıkılabilecek.

Birlik rekor transfer hızları için microSD Express adıyla yeni bir teknoloji geliştirmiş. Bu teknoloji PCIe 3.1 ve NVMe v1.3 protokollerini UHS-II kartlardaki pinlerin ikinci sırasına entegre ederek bu hızlara erişmiş. Ayrıca bu teknolojilerdeki bellek tamponlama, çoklu sıralama gibi özellikler de aynen miras alınıyor.

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Yeni standart sadece hızları arttırmakla kalmıyor özellikle PCIe 3.1 desteği sayesinde enerji verimliliğini geliştiriyor. Yine diğer bileşenlerle haberleşmek için işlemciyi aradan çıkarması çoklu görev yöneticilerinde avantaj sağlayacak.

Diğer taraftan microSD Ultra Capacity (mSDUC) standardı ile hafıza kartlarının kapasiteleri 2TB seviyesinden 128TB seviyesine kadar değişebilecek. Böylece sadece fotoğraf veya video cihazlarında değil destekli bilgisayarlarda da microSD kartlar önemli hale gelecek.

microSD Express standardının yakın zamanda piyasada olacağı ifade ediliyor ancak hafıza kartlarında yeni standartların yaygınlaşması çok uzun zaman alıyor. Zira bu işin cihaz tarafı da var. Örneğin UHS-II standardı cihaz tarafında halen kabul görmüş değil.