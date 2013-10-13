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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1Password 4, Mac için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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1Password 4, Mac için yayınlandı
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AgileBits, Mac platformunun öne çıkan şifre ve güvenlik yazılımı olan 1Password'un yeni sürümünü yayınladı. Geçtiğimiz Ağsutos ayında lanse edilen iPassword 4, birçok önemli yeniliği beraberinde getiriyor.

Başta OS X Mavericks desteğine kavuşan 1Password 4, artık şifreleri sadece Dropbox üzerinden değil, iCloud üzerinden tüm cihazlarla eşzamanlıyor. Wi-Fi Sync erişimi ile ağ içerisinde paylaşım desteğine de kavuşan uygulama, AES-256 ile daha güvenli şifreler üretebiliyor ve "Security Audit" isimli bölümden üretilen şifrelerin risk seviyesi, kullanıcıya görsel bir şekilde anlatılıyor. Bu dikkat çekici özelliklerin yanı sıra daha gelişmiş tarayıcı desteği ve şifrelerin kategorilendirilmesinde daha fazla seçenek 1Password 4'ün sahip olduğu yeniliklerden bazıları.

Mac Store Türkiye'de 72 TL'den satılan 1Password 4'ün Mac App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilir ve dilerseniz uygulamayı satın alabilirsiniz:

1Password - Password Manager and Secure Wallet - AgileBits Inc.
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GokhanMaths 6 yıl
çok güzel program da bu fiyat nedir pes
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AhmetSelçuk 6 yıl
Çok pahalı değil mi?
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