2 AMD EPYC 7763 ile Cinebench dünya rekoru kırıldı: Intel %52 geride kaldı

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Ryzen 5000 ailesiyle en hızlı oyun işlemcilerini sunan AMD güncel çekirdeklerini farklı platformlarda da sunmaya başladı.

10 saniyeden kısa süren Cinebench R23 testi

Düzenlenen test etkinliğinde 2 adet EPYC 7763 işlemcisi AMD’nin referans anakartı üzerinde ter döktü. Sunucu sınıfı soğutucularla serinletilen yongalar Cinebench R23’ü 10 saniyenin altında tamamlayarak adeta yazılımla dalga geçmiş.

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113631 puan alan EPYC işlemciler bu haliyle ileri seviye hız aşırtma uygulanan Ryzen Threadripper 3990X’in 105170 puanlık skorunu bir hayli geride bırakmış.

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Testin daha ilginç kısmı ise Intel’in 2 Xeon Platinum 8380 işlemcisinim biraz daha pahalı olmasına karşın AMD’nin %52’lik üstünlük kurması olarak öne çıkıyor.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-epyc-7763-cpus-break-cinebench-world-record-and-crush-intel-xeon-in-performance.html

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