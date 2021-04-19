2 AMD EPYC 7763 ile Cinebench dünya rekoru kırıldı: Intel %52 geride kaldı

Ryzen 5000 ailesiyle en hızlı oyun işlemcilerini sunan AMD güncel çekirdeklerini farklı platformlarda da sunmaya başladı.
10 saniyeden kısa süren Cinebench R23 testi
Düzenlenen test etkinliğinde 2 adet EPYC 7763 işlemcisi AMD’nin referans anakartı üzerinde ter döktü. Sunucu sınıfı soğutucularla serinletilen yongalar Cinebench R23’ü 10 saniyenin altında tamamlayarak adeta yazılımla dalga geçmiş.İlginizi Çekebilir Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor
113631 puan alan EPYC işlemciler bu haliyle ileri seviye hız aşırtma uygulanan Ryzen Threadripper 3990X’in 105170 puanlık skorunu bir hayli geride bırakmış.
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Testin daha ilginç kısmı ise Intel’in 2 Xeon Platinum 8380 işlemcisinim biraz daha pahalı olmasına karşın AMD’nin %52’lik üstünlük kurması olarak öne çıkıyor.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-epyc-7763-cpus-break-cinebench-world-record-and-crush-intel-xeon-in-performance.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama
Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun
vay be cok iyi gozukuyor
Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur
Pudra sekerligi opsiyonelmi
Yeni zengin oyuncağı