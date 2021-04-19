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    2 AMD EPYC 7763 ile Cinebench dünya rekoru kırıldı: Intel %52 geride kaldı

    Zen 3 çekirdekleri sunucu kanadında güzel iş çıkaracak. AMD son düzenlediği çevrimiçi etkinlikte 2 adet 64 çekirdekli EPYC 7763 ile gövde gösterisi yaptı.
    19 Nisan 2021, 18:30 (Güncellendi, 36 sn.)
    23
    89
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    2 AMD EPYC 7763 ile Cinebench dünya rekoru kırıldı: Intel %52 geride kaldı
    Tam Boyutta Gör

    Ryzen 5000 ailesiyle en hızlı oyun işlemcilerini sunan AMD güncel çekirdeklerini farklı platformlarda da sunmaya başladı.

    10 saniyeden kısa süren Cinebench R23 testi

    Düzenlenen test etkinliğinde 2 adet EPYC 7763 işlemcisi AMD’nin referans anakartı üzerinde ter döktü. Sunucu sınıfı soğutucularla serinletilen yongalar Cinebench R23’ü 10 saniyenin altında tamamlayarak adeta yazılımla dalga geçmiş.

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    113631 puan alan EPYC işlemciler bu haliyle ileri seviye hız aşırtma uygulanan Ryzen Threadripper 3990X’in 105170 puanlık skorunu bir hayli geride bırakmış.

    Ayrıca Bkz. "Van Gogh APU’ları RDNA2 ve Zen 2’yi düşük güç tüketimli dizüstülere getirecek"

    Testin daha ilginç kısmı ise Intel’in 2 Xeon Platinum 8380 işlemcisinim biraz daha pahalı olmasına karşın AMD’nin %52’lik üstünlük kurması olarak öne çıkıyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-epyc-7763-cpus-break-cinebench-world-record-and-crush-intel-xeon-in-performance.html
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 2 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 2 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 4 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 13 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 16 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 22 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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