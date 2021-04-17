Van Gogh APU’ları RDNA2 ve Zen 2’yi düşük güç tüketimli dizüstülere getirecek

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan AMD’nin yol haritası önümüzdeki dönemde sunulacak yeni APU’ların anahtar özelliklerini açığa çıkarmıştı. Van Gogh’a dair yeni detaylar var.

Van Gogh

Moore’s Law is Dead’in son paylaşımına göre Van Gogh PC kanadında sunulması beklenen konfigürasyonun dışında bir yapıyla karşımıza çıkacak.

İlginizi Çekebilir

Intel üretim tekniklerini piyasayı yakalamak için yeniden adlandıracak

Güncel konsollarda da olduğu gibi Zen 2 mimarili çekirdeklerle RDNA 2 mimarili iGPU’nun aynı çatı altında buluşacağı APU’lar 4 çekirdekli 1 adet CCX’ten oluşacak ve TSMC’nin 7 nm sürecinden geçecek. Yonganın I/O biriminin de CPU-GPU ikilisiyle aynı pakete taşınacak olması monolitik tasarımla sonuçlanacak.

Ayrıca Renoir APU’larına benzer şekilde önbellek tarafında gidilecek kırpmalar sayesinde maliyet düşürülürken daha kompakt bir yapıya ulaşılmış olunacak.

8 CU’dan oluşacak RDNA 2 mimarili entegre grafik birimi sayesinde grafik kanadında Cezanne’den daha performanslı olması beklenen APU’lar genel sistem performansı başlığında düşük güç tüketimi ve Zen 2 çekirdekleri nedeniyle geriye düşeceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "İş istasyonlarına yönelik Alder Lake-S işlemcilerinin çıkış dönemi ortaya çıktı"

Son olarak Tiger Lake-U işlemcilerinin soketinden daha kompakt yapısıyla öne çıkan FP3 sokete oturacak Van Gogh çözümleri 7.5-15 wattlık TDP bütçesi dahilinde görev yapacak. Bellek tarafında ise RDNA 2 mimarili kartlardaki Infinity Cache’in yer almasının beklenmediği modeller LPDDR5 belleklerle çalışacak.

https://wccftech.com/amd-van-gogh-apus-bring-power-of-rdna-2-in-ultra-low-power-ryzen-notebooks/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.