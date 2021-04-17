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    Van Gogh APU’ları RDNA2 ve Zen 2’yi düşük güç tüketimli dizüstülere getirecek

    AMD masaüstü pazarına RDNA2 mimarisini sunma hazırlıklarını yaparken dizüstü kanadına da yeni çözümler geliştiriyor. Van Gogh, düşük güç tüketimli dizüstüler için güncel iGPU mimarisiyle gelecek.
    17 Nisan 2021, 23:57 (3 sa.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Van Gogh APU’ları RDNA2 ve Zen 2’yi düşük güç tüketimli dizüstülere getirecek
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    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan AMD’nin yol haritası önümüzdeki dönemde sunulacak yeni APU’ların anahtar özelliklerini açığa çıkarmıştı. Van Gogh’a dair yeni detaylar var.

    Van Gogh

    Moore’s Law is Dead’in son paylaşımına göre Van Gogh PC kanadında sunulması beklenen konfigürasyonun dışında bir yapıyla karşımıza çıkacak.

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    Güncel konsollarda da olduğu gibi Zen 2 mimarili çekirdeklerle RDNA 2 mimarili iGPU’nun aynı çatı altında buluşacağı APU’lar 4 çekirdekli 1 adet CCX’ten oluşacak  ve TSMC’nin 7 nm sürecinden geçecek. Yonganın I/O biriminin de CPU-GPU ikilisiyle aynı pakete taşınacak olması monolitik tasarımla sonuçlanacak.

     Ayrıca Renoir APU’larına benzer şekilde önbellek tarafında gidilecek kırpmalar sayesinde maliyet düşürülürken daha kompakt bir yapıya ulaşılmış olunacak.

    8 CU’dan oluşacak RDNA 2 mimarili entegre grafik birimi sayesinde grafik kanadında Cezanne’den daha performanslı olması beklenen APU’lar genel sistem performansı başlığında düşük güç tüketimi ve Zen 2 çekirdekleri nedeniyle geriye düşeceğini söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "İş istasyonlarına yönelik Alder Lake-S işlemcilerinin çıkış dönemi ortaya çıktı"

    Son olarak Tiger Lake-U işlemcilerinin soketinden daha kompakt yapısıyla öne çıkan FP3 sokete oturacak Van Gogh çözümleri 7.5-15 wattlık TDP bütçesi dahilinde görev yapacak. Bellek tarafında ise RDNA 2 mimarili kartlardaki Infinity Cache’in yer almasının beklenmediği modeller LPDDR5 belleklerle çalışacak.



    https://wccftech.com/amd-van-gogh-apus-bring-power-of-rdna-2-in-ultra-low-power-ryzen-notebooks/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhteşem, ufak, hatta belki de elde taşınabilir ve kendinden ekranlı oyun cihazlarının çoğaldığını göreceğiz. DDR5 kullanımına da geçilse dahili ekran kartları iyice coşacak
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lorenzo__ 26 dk. ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Dahili ekran kartları hiçbir zaman oyuncu için coşmayacak. Boşa beklemeyin DDR10 çıksa bile farketmez. Ekran kartı üreten oradan satış ve kar bekleyen adam coşmuş GPU içeren APU'yu ucuza niye versin sana bana? Böyle bir şey olduğu gün emin ol fiyatı iyi ekran kartı + iyi işlemci parasına olacak. Buna bile zen 2 koymuşlar. APU dediğin hep geriden gelir
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