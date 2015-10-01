2. nesil LG Watch Urbane resmiyet kazandı

LG'nin Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışan ve dairesel hatlara sahip tasarımı ile ilgi toplayan akıllı saati LG Watch Urbane, bugün itibariyle LG Watch Urbane 2nd Edition olarak devam modeline kavuştu.





1.38 inçlik plastik OLED ekran tasarımını devam ettiren modelde çözünürlük biraz daha artırılmış ve 480x480 piksel seviyesine çıkarılmış. 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 yongasetinin güç verdiği saatte 768MB LPDDR3 RAM yer alıyor.





Uygulamalara yönelik 4GB depolama kapasitesinin olduğu saat 570mAh gücünde bir batarya taşıyor. Eğer akıllı telefonunuz internete bağlı ise WiFi yongası sayesinde LG Watch Urbane 2nd Edition çok uzakta olsa bile yine bildirimleri ekranına yansıtabiliyor. Ayrıca isterseniz hücresel bağlantı desteği sayesinde telefona bağlı kalmadan da bildirimleri alabiliyorsunuz. Bunlar haricinde akselerometre, jiroskop, barometre, GPS gibi detaylar da unutulmamış.





Akıllı saatin Ambient Mode ile her zaman açık ekran moduna orta butona bir kere basarak erişebiliyorsunuz. Güç tasarruf modu da gerektiği zamanlarda biraz daha kullanım süresini uzatabiliyor. Saatin paslanmaz çelik gövdesi su geçirmez yapıda iken kayışı ise herhangi bir alerji durumuna yol açmıyor.





Akıllı saat özellikleri yanında nabız ölçer, adım sayar gibi fitness özellikleri olan saat ilk olarak ABD ve Güney Kore'de piyasaya çıkacak. Sonrasında ise Avrupa, Asya ve Ortadoğu ülkelerine gelecek. Fiyatı henüz bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-Watch-Urbane-2nd-Edition-is-official-the-first-Android-Wear-device-with-cellular-connectivity_id74273