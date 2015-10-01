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2. nesil LG Watch Urbane resmiyet kazandı

3 yıl
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3
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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2. nesil LG Watch Urbane resmiyet kazandı

LG'nin Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışan ve dairesel hatlara sahip tasarımı ile ilgi toplayan akıllı saati LG Watch Urbane, bugün itibariyle LG Watch Urbane 2nd Edition olarak devam modeline kavuştu.

1.38 inçlik plastik OLED ekran tasarımını devam ettiren modelde çözünürlük biraz daha artırılmış ve 480x480 piksel seviyesine çıkarılmış. 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 yongasetinin güç verdiği saatte 768MB LPDDR3 RAM yer alıyor. 

Uygulamalara yönelik 4GB depolama kapasitesinin olduğu saat 570mAh gücünde bir batarya taşıyor. Eğer akıllı telefonunuz internete bağlı ise WiFi yongası sayesinde LG Watch Urbane 2nd Edition çok uzakta olsa bile yine bildirimleri ekranına yansıtabiliyor. Ayrıca isterseniz hücresel bağlantı desteği sayesinde telefona bağlı kalmadan da bildirimleri alabiliyorsunuz. Bunlar haricinde akselerometre, jiroskop, barometre, GPS gibi detaylar da unutulmamış.

Akıllı saatin Ambient Mode ile her zaman açık ekran moduna orta butona bir kere basarak erişebiliyorsunuz. Güç tasarruf modu da gerektiği zamanlarda biraz daha kullanım süresini uzatabiliyor. Saatin paslanmaz çelik gövdesi su geçirmez yapıda iken kayışı ise herhangi bir alerji durumuna yol açmıyor. 

Akıllı saat özellikleri yanında nabız ölçer, adım sayar gibi fitness özellikleri olan saat ilk olarak ABD ve Güney Kore'de piyasaya çıkacak. Sonrasında ise Avrupa, Asya ve Ortadoğu ülkelerine gelecek. Fiyatı henüz bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/LG-Watch-Urbane-2nd-Edition-is-official-the-first-Android-Wear-device-with-cellular-connectivity_id74273 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozmenakif 3 yıl
Güzel saat olmuş bence. Ama bu dairesel ekranlarda 480x480 piksel gibi bir tanımlama nasıl oluyor merak ediyorum doğrusu.
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shadowtr 3 yıl
Bak bu alınabilir duruyor işte...
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Drakoid 3 yıl ozmenakif
ozmenakif
Güzel saat olmuş bence. Ama bu dairesel ekranlarda 480x480 piksel gibi bir tanımlama nasıl oluyor merak ediyorum doğrusu.

Soldan saga 480
Yukardan asagi 480

Ama dairesel sekilde.
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