20 yıllık efsane logo değişti: Yahoo'nun yeni logosuna merhaba deyin

Marissa Mayer öncülüğünde eski günlerine dönüş sinyalleri vermeye başlayan Yahoo’da değişim rüzgarı şimdi de fimanın 20 yıllık logosunu etkiledi.

Teknoloji denildiğinde akla gelen ilk logolardan biri olan Yahoo’nun logosu, düzensiz ancak eğlenceli yapısı, mor renk ve ünlem işaretiyle özdeşleşmişti. Yahoo’nun tasarım ekibi, yeni ürünlerini daha canlı şekilde yansıtmak amacıyla tasarladıkları yeni logoda da bu üç temel unsura (düzensiz ancak eğlenceli, mor renk ve ünlem işareti) sadık kaldıklarını belirtti.

Yahoo’nun yeni logosu, bugünden itibaren dünya genelindeki tüm Yahoo ve bağlantılı sitelerindeki yerini aldı.

Diğer taraftan bu yeni logoya geri sayım için Yahoo’nun son bir ay boyunca ABD sayfasında yer verdiği 30 farklı logoyu aşağıdaki GIF’te bir arada görebilirsiniz.

http://yahoo.tumblr.com/post/60332693287/introducing-our-new-logo