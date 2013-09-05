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20 yıllık efsane logo değişti: Yahoo'nun yeni logosuna merhaba deyin

5 yıl
2,9b
1
52
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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20 yıllık efsane logo değişti: Yahoo'nun yeni logosuna merhaba deyin

Marissa Mayer öncülüğünde eski günlerine dönüş sinyalleri vermeye başlayan Yahoo’da değişim rüzgarı şimdi de fimanın 20 yıllık logosunu etkiledi.

Teknoloji denildiğinde akla gelen ilk logolardan biri olan Yahoo’nun logosu, düzensiz ancak eğlenceli yapısı, mor renk ve ünlem işaretiyle özdeşleşmişti. Yahoo’nun tasarım ekibi, yeni ürünlerini daha canlı şekilde yansıtmak amacıyla tasarladıkları yeni logoda da bu üç temel unsura (düzensiz ancak eğlenceli, mor renk ve ünlem işareti) sadık kaldıklarını belirtti.

Yahoo’nun yeni logosu, bugünden itibaren dünya genelindeki tüm Yahoo ve bağlantılı sitelerindeki yerini aldı.

Diğer taraftan bu yeni logoya geri sayım için Yahoo’nun son bir ay boyunca ABD sayfasında yer verdiği 30 farklı logoyu aşağıdaki GIF’te bir arada görebilirsiniz.


http://yahoo.tumblr.com/post/60332693287/introducing-our-new-logo Yorum Yaz
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cooLpapa 5 yıl en beğenilen
daha yavaş gif bulamadınız mı eskiler için?
Yanıtla +26
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vitor reis 5 yıl
merhaba yahoo nun yeni logosu
2 Yanıt Yanıtla +14
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umut_baris 5 yıl alicoooo
alicoooo

Millet yenilik tanıtır bunlar logo..

Bunu gören yahoo ceo su istifa etti.
Yanıtla +14
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sonurakar 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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insipe12 5 yıl
Aman ne buyuk haber
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BekleGeliyorum 5 yıl
Gif kör etti
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DH Misafiri 5 yıl
haber 20 senelik logo olduğundan bahsediliyor, ne 20 senelik logosu yahoo 1993 senesinde mi kuruldu?
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ugurakkocoglu 5 yıl
merhaba :)
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Aeronautical Engineer 5 yıl
Hi Yahoo
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Illuminn 5 yıl
20 yıldır ilk defa düşünüyorum: bu yahoonun adı neden "yahoo"?
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ileri iade 5 yıl Illuminn
Illuminn

20 yıldır ilk defa düşünüyorum: bu yahoonun adı neden "yahoo"?

oooooooooo kardeşim çok komik yarıldım
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Mutfak Artisti 5 yıl
Hi logo
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bkaakco 5 yıl
Ceo daha güzel.
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Mr.Para Babası 5 yıl Shady
merhaba
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gfbekir 5 yıl
Aynısının merhaba denileni.
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mega_man 5 yıl
Sade olmuş bence sade logolar daha güzel ben beğendim
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R40 5 yıl
BoşİşlerCEO'su
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tnt-2 5 yıl
umurumda degil tırt...
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