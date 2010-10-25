2006-2008 model Honda Civic Hybrid sahipleri bataryalardan şikayetçi!

Bilindiği üzere şu an satılmakta olan Honda Civic modelinin bir de Hybrid versiyonu bulunuyor.Ülkemizde de satılan Honda Civic Hybrid, benzinli motora sahip standart Civic'e göre yüksek fiyat dezavantajından dolayı ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaşamasa da Amerika ve Japonya'da büyük başarılar yakaladı.

Özellikle 2006-2008 arasında üretilen Civic Hybridlerin sahipleri Honda'ya başvurarak otomobillerinin bataryalarının verimliliğini kaybettiğini ve hemen boşaldığını belirttiler. Bunun üzerine geçtiğimiz Ağustos'ta bu sorunu çözebilmek için yeni yazılım hazırlayan ve ilgili model aralığındaki Civic Hybrid sahiplerini servise çağıran Honda, sorunu çözememiş ve işleri daha da karıştırmış görünüyor. Yeni yazılım bataryanın şarj ve deşarj derecesini sınırlıyor ve bu nedenle de aracın elektrik motoru yardımı NiMH bataryaları korumak için azaltılmış. Aracına yeni yazılım yüklettiren Civic Hybrid sahipleri update işleminden sonra herşeyin daha da kötüye gittiğini dile getiriyorlar. Elektrik motoru desteğinin hemen hemen hiç devreye girmediğinden yakınan müşteriler, araçlarının elektrik motoru ile güçlendirilmemiş bir Civic'ten farkının olmadığını belirterek, fazladan 5000 doları boşuna verdiklerini belirtiyorlar!