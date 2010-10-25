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2006-2008 model Honda Civic Hybrid sahipleri bataryalardan şikayetçi!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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2006-2008 model Honda Civic Hybrid sahipleri bataryalardan şikayetçi!
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Bilindiği üzere şu an satılmakta olan Honda Civic modelinin bir de Hybrid versiyonu bulunuyor.Ülkemizde de satılan Honda Civic Hybrid, benzinli motora sahip standart Civic'e göre yüksek fiyat dezavantajından dolayı ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaşamasa da Amerika ve Japonya'da büyük başarılar yakaladı.

Özellikle 2006-2008 arasında üretilen Civic Hybridlerin sahipleri Honda'ya başvurarak otomobillerinin bataryalarının verimliliğini kaybettiğini ve hemen boşaldığını belirttiler. Bunun üzerine geçtiğimiz Ağustos'ta bu sorunu çözebilmek için yeni yazılım hazırlayan ve ilgili model aralığındaki Civic Hybrid sahiplerini servise çağıran Honda, sorunu çözememiş ve işleri daha da karıştırmış görünüyor. Yeni yazılım bataryanın şarj ve deşarj derecesini sınırlıyor ve bu nedenle de aracın elektrik motoru yardımı NiMH bataryaları korumak için azaltılmış. Aracına yeni yazılım yüklettiren Civic Hybrid sahipleri update işleminden sonra herşeyin daha da kötüye gittiğini dile getiriyorlar. Elektrik motoru desteğinin hemen hemen hiç devreye girmediğinden yakınan müşteriler, araçlarının elektrik motoru ile güçlendirilmemiş bir Civic'ten farkının olmadığını belirterek, fazladan 5000 doları boşuna verdiklerini belirtiyorlar!

2006-2008 model Honda Civic Hybrid sahipleri bataryalardan şikayetçi!
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar 10.07 2017 tarihinde honda civic hybirid 2009 model 135binde araç almak için anlaştım pilleri 2005 yılında deişmiş bana ne gibi sıkıntılar çıkarır daha önce hiç elektrikli araç kullanmadım acil cevap verirseniz memnun olurum
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tahirersan 2 yıl
Arkadaşlar Honda araclarimizin hava yastiklarini ücretsiz olarak değiştiriyor. Servisten randevu alıp hemen değiştirin. Okuduğum bir habere göre bu hava yastıklarından kaynaklanan Honda tarafından teyit edilmiş 8 olumlu kaza var. 2 yıl önce Amerika da bu değişimler yapıldı. Ben aracimdada bu hava yastigindan olduğu bilip servisten değişimini talep etmeme ragmen. Benim aracimla ilgili güncelleme kampanyası olmadığını söylediler. Hayatımız ne kadar ucuz anlayin artık.
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tahirersan 2 yıl
Tüketici hakem heyeti değişecek parçanın bedeli 2500 TL den fazla olduğu için başvuruyu reddetmiş. Tüketici mahkemesine gitmek gerekiyor.
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fornewage 2 yıl
bu da tesla'yı bilmeyenler için

tesla.com/...
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tahirersan 2 yıl
Şimdi caucass arkadaşın haklı yönleri var. Başta bende elestirmistim. :). Bende hybrid kullanicisiyim hatta 4 ay önce aynisindan bir tane daha aldık. Pilleri cep telefonu bataryası gibi bir sure sonra hızlı şarj deşarj olmaya basliyor sonrada yakıt tüketimi çok fazla artiyor. Renaultun elektrikli kiralık akuleri olan modeli dışında hiçbir firma pillere omur boyu garanti vermiyor. Pil fiyatları 13000 tl civari. Change.org üzerinden kampanya baslatmistim. Ancak yeterli destek alamadım. Su an abd de pilleri 2008 model ve üstüne 160000 mil e kadar ücretsiz degistiriyorlar. Honda Japonya ile gorustum, Turkiye yönetim kurulu başkanı Hideto YAMASAKI ile gorustum batarya fiyatında %50 indirim yaptılar. Ben ısrarla zamanında aracım garanti kapsamindayken hızlı şarj deşarj problemleri varken mudahale edilmediği için ücretsiz değişim istedim. Honda Turkiyeye ihtarname cektim. gelen cevap yine olumsuzdu. Bende son olarak geçen ay tüketici hakem heyetine basvurdum. Basvurum işleme alindi sonuc bekliyorum. Buradan gelişmeleri aktaracağım. Hybrid sahipleri olarak hep birlikte bir girişimde bulunsaydik çözüme kavusabilirdik ancak çoğu gorustugum araç sahibi konuyu gündeme getirmenin aracın fiyatını piyasasını olumsuz etkileyeceğini düşünerek şikayetçi olmadı. Tek başıma mücadele ediyorum umarım sonuca ulaşırım diğer kullanicilara da faydalı olur.
1 Yanıt Yanıtla +1
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fornewage 2 yıl tahirersan
Takdir ettim, çok iyi yapmışsın. Ben destekliyorum. Bende bir sorun yok ama pili değiştirebilirsek yine de güzel olur. özelden haberleşelim
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caucass 2 yıl
2 ocak 2017 de hybrit araç almayı planlıyordum, honda mı yoksa prius mu karar verememiştim....sonra fikrimi değiştirdim, nasıl olsa böyyük ikramiye bana çıkacak, ne uğraşçam oyuncak hybritlerle.., mercedes , meserati veya RR alırım heraalde artıkın
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caucass 2 yıl
tesla' kim...? ....!
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fornewage 2 yıl
@caucass
paylaştığın linke baktım. arkadaşın talihsizliği olmuş. honda doğru düzgün yardımcı olmamış, o da onların ayıbı olmuş. hondayı protesto edelim o zaman!

arabaların bozukluklarına gelince, fiat alıp da arabası bozulanlar şikayetlerini yazmaya başlasa acaba forumun sunucuları kaldırır mıydı

ne varsa yine tesla'da var
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caucass 2 yıl
ben de öyle demiştim zaten
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tahirersan 3 yıl
Hybrid aracla ilgili sorun yasayanlar bana ulassin. Birlikte hareket edelim. 0542 490 01 05
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sissil 3 yıl
Renault ömür boyu batarya garantisi veriyor... Honda bu kadar aciz mi
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