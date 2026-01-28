Giriş
    BYD ve Kim Long Motor’dan Vietnam’da 130 Milyon dolarlık batarya fabrikası

    Kim Long Motor ve BYD, Vietnam’da elektrikli araçlar için yüksek kapasiteli bir batarya tesisi kurmaya hazırlanıyor. Proje, yerli üretimi ve ihracat hedeflerini güçlendirecek.

    BYD, Vietnamlı ortağıyla batarya fabrikası kuruyor Tam Boyutta Gör
    Vietnamlı araç üreticisi Kim Long Motor ile Çinli otomobil ve batarya devi BYD, Vietnam’da yeni bir batarya fabrikası kurmak için güçlerini birleştirdi. Toplam 130 milyon dolarlık yatırımı kapsayan proje, ülkedeki elektrikli araç ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

    Kim Long Motor, elektrikli araçlara yönelik batarya fabrikasının finansmanını üstlenirken, BYD ise teknoloji transferi ve teknik uygulamadan sorumlu olacak. Huế kentinde Kim Long Motor’un otomotiv üretim ve montaj endüstri parkı içinde kurulacak tesis, şirketin batarya üretim teknolojisini kademeli olarak öğrenmesini ve elektrikli araçlarında performans, güvenlik ve rekabetçiliği artırmasını amaçlıyor.

    İlk aşamada fabrika yalnızca ticari elektrikli araçlar için batarya üretecek. Ancak tesisin batarya hücresi, modül, paket ya da komple sistem üretip üretmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. 4,4 hektardan büyük bir alana kurulacak fabrikanın yıllık yaklaşık 3 GWh üretim kapasitesine ulaşması planlanıyor. Bu kapasite; elektrikli kamyon, otobüs, minibüs ve midibüs modellerine güç sağlayacak.

    Kim Long Motor özellikle, BYD bataryalarını kullanacak şekilde geliştirilen ve 34 yataklı yeni bir elektrikli gece otobüsünü öne çıkarıyor. Şirket bugüne kadar bu tür modelleri Kim Long 99 adı altında dizel motorlarla sunuyordu.

    İkinci genişleme aşamasında ise batarya fabrikası elektrikli binek otomobiller için batarya da üretmeye başlayacak. Bu aşamayla birlikte tesisin alanı 10 hektara çıkacak ve yıllık toplam kapasite 6 GWh’ye ulaşacak. Yüksek otomasyon seviyesine sahip BYD batarya fabrikasının yalnızca Vietnam iç pazarına değil, Güneydoğu Asya başta olmak üzere ihracat pazarlarına da katkı sağlaması bekleniyor.

    Fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte Kim Long Motor’un 2026’nın ikinci çeyreğine kadar yüzde 80’in üzerinde bir yerlilik oranına ulaşması ve bölgesel bir batarya ile elektrikli araç üretim merkezi oluşturması hedefleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
