Honda, yeni nesil katı hal batarya üretim hattını tanıttı

Honda, katı hal batarya teknolojisini uzun süredir geliştirmeyi hedefliyor. Bu yeni batarya türü, elektrikli araçların menzilini artırmayı ve üretim maliyetlerini düşürmeyi vaat ediyor. Şirketin Japonya’nın Sakura şehrinde bulunan Ar-Ge tesisinde kurulan 27.400 metrekarelik üretim hattı, bu hedefin bir parçası olarak tasarlandı. Yeni demo üretim tesisinde üç bina arasında bölünmüş tam ölçekli ekipman bulunuyor: birincisi katot oluşumu ve hücre montajı için; ikincisi anot oluşumu, üçüncüsü ise elektrolit aktivasyonu ve modül montajı için.
Katı hal bataryalar, günümüzde kullanılan lityum-iyon bataryalara göre daha güvenli, daha dayanıklı ve daha hızlı şarj olma potansiyeline sahip. Volkswagen destekli QuantumScape, Nissan ve Factorial dahil olmak üzere birçok şirket aktif olarak katı hal bataryalar üzerinde çalışıyor ve geliştirmeler yapıyor.
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.