Honda, yeni nesil katı hal batarya üretim hattını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Japon otomotiv devi Honda, katı hal batarya teknolojisinde çığır açacak ilk üretim hattını kamuoyuna tanıttı. Honda, elektrikli araçlar için geliştirdiği bu yenilikçi teknolojinin kitle üretimine hazırlanırken, 2050 yılına kadar karbon nötr bir şirket olma hedefi doğrultusunda büyük bir adım daha atmış oldu.

Honda'dan katı hal batarya adımı

Honda, katı hal batarya teknolojisini uzun süredir geliştirmeyi hedefliyor. Bu yeni batarya türü, elektrikli araçların menzilini artırmayı ve üretim maliyetlerini düşürmeyi vaat ediyor. Şirketin Japonya’nın Sakura şehrinde bulunan Ar-Ge tesisinde kurulan 27.400 metrekarelik üretim hattı, bu hedefin bir parçası olarak tasarlandı. Yeni demo üretim tesisinde üç bina arasında bölünmüş tam ölçekli ekipman bulunuyor: birincisi katot oluşumu ve hücre montajı için; ikincisi anot oluşumu, üçüncüsü ise elektrolit aktivasyonu ve modül montajı için.

Tam Boyutta Gör Yeni hat, seri üretimde kullanılacak tüm süreçlerin doğrulanması için tasarlandı. Elektrot malzemelerinin tartılmasından ve karıştırılmasından, kaplama ve hücre modüllerinin montajına kadar her aşama, yüksek hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte Honda, Ocak 2025'te üretime başlamayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Honda, yeni tamamen katı hal batarya teknolojisine sahip elektrikli modellerini “2020'lerin ikinci yarısında” piyasaya sürmeyi planlıyor. Firma, katı hal bataryalarını sadece otomobiller için değil motosikletler ve hatta uçaklar gibi geniş bir yelpazede değerlendirmeyi hedefliyor. Şirket, 2040 yılına kadar küresel araç satışlarının tamamını elektrikli araçlar (EV) veya yakıt hücreli elektrikli araçlar (FCEV) olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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Katı hal bataryalar, günümüzde kullanılan lityum-iyon bataryalara göre daha güvenli, daha dayanıklı ve daha hızlı şarj olma potansiyeline sahip. Volkswagen destekli QuantumScape, Nissan ve Factorial dahil olmak üzere birçok şirket aktif olarak katı hal bataryalar üzerinde çalışıyor ve geliştirmeler yapıyor.

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Honda, yeni nesil katı hal batarya üretim hattını tanıttı