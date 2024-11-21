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    Honda, yeni nesil katı hal batarya üretim hattını tanıttı

    Honda, daha yüksek menzilli, daha uzun ömürlü elektrikli araçlar için çok önemli olan katı hal bataryaları düşük maliyetlerle seri üretme planlarını göstermek için Japonya'da bir tesis kurdu.
    Honda, yeni nesil katı hal batarya üretim hattını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv devi Honda, katı hal batarya teknolojisinde çığır açacak ilk üretim hattını kamuoyuna tanıttı. Honda, elektrikli araçlar için geliştirdiği bu yenilikçi teknolojinin kitle üretimine hazırlanırken, 2050 yılına kadar karbon nötr bir şirket olma hedefi doğrultusunda büyük bir adım daha atmış oldu.

    Honda'dan katı hal batarya adımı

    Honda, katı hal batarya teknolojisini uzun süredir geliştirmeyi hedefliyor. Bu yeni batarya türü, elektrikli araçların menzilini artırmayı ve üretim maliyetlerini düşürmeyi vaat ediyor. Şirketin Japonya’nın Sakura şehrinde bulunan Ar-Ge tesisinde kurulan 27.400 metrekarelik üretim hattı, bu hedefin bir parçası olarak tasarlandı. Yeni demo üretim tesisinde üç bina arasında bölünmüş tam ölçekli ekipman bulunuyor: birincisi katot oluşumu ve hücre montajı için; ikincisi anot oluşumu, üçüncüsü ise elektrolit aktivasyonu ve modül montajı için.

    Honda, yeni nesil katı hal batarya üretim hattını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni hat, seri üretimde kullanılacak tüm süreçlerin doğrulanması için tasarlandı. Elektrot malzemelerinin tartılmasından ve karıştırılmasından, kaplama ve hücre modüllerinin montajına kadar her aşama, yüksek hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte Honda, Ocak 2025'te üretime başlamayı planlıyor.
    Honda, yeni nesil katı hal batarya üretim hattını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Honda, yeni tamamen katı hal batarya teknolojisine sahip elektrikli modellerini “2020'lerin ikinci yarısında” piyasaya sürmeyi planlıyor. Firma, katı hal bataryalarını sadece otomobiller için değil motosikletler ve hatta uçaklar gibi geniş bir yelpazede değerlendirmeyi hedefliyor. Şirket, 2040 yılına kadar küresel araç satışlarının tamamını elektrikli araçlar (EV) veya yakıt hücreli elektrikli araçlar (FCEV) olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

    Katı hal bataryalar, günümüzde kullanılan lityum-iyon bataryalara göre daha güvenli, daha dayanıklı ve daha hızlı şarj olma potansiyeline sahip. Volkswagen destekli QuantumScape, Nissan ve Factorial dahil olmak üzere birçok şirket aktif olarak katı hal bataryalar üzerinde çalışıyor ve geliştirmeler yapıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 16 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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