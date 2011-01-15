2011 Opel Astra ecoFLEX daha fazla yakıt verimliliği ile geliyor

Opel yakıt tüketimini ön planda tuttuğu 2011 model Astra ecoFLEX'i duyurdu. Yeni eklenen aktif ön panjur kapağı ile yüksek hızlarda daha fazla aerodinami sunduğu belirtilen Astra ecoFLEX'te, gaz devir daim modülünün de geliştirildiği belirtiliyor. Opel'in yeni model için yaptığı en büyük güncelleme ise yeni eklediği dur-kalk sistemi. Opsiyonel olarak sunulan sistem ile özellikle yoğun trafikte yakıt tüketiminin düşürülmesini sağlayan Opel, Astra ecoFLEX'in 100 Km'de 3.9 litre tükettiğini ve 104 gram/km emisyon değeri sunduğunu açıkladı ki bu rakamlar, standart modele göre sırasıyla 0.2 Litre/Km ve 5 g/Km düşürüldüğü anlamına geliyor.

1.3 Litre hacminde CDTI motorun (94 beygir, 190nm tork) güç verdiği Astra ecoFLEX, Almanya'da 19,780 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunulacak.