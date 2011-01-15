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2011 Opel Astra ecoFLEX daha fazla yakıt verimliliği ile geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
77,8b
1
68
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Opel yakıt tüketimini ön planda tuttuğu 2011 model Astra ecoFLEX'i duyurdu. Yeni eklenen aktif ön panjur kapağı ile yüksek hızlarda daha fazla aerodinami sunduğu belirtilen Astra ecoFLEX'te, gaz devir daim modülünün de geliştirildiği belirtiliyor. Opel'in yeni model için yaptığı en büyük güncelleme ise yeni eklediği dur-kalk sistemi. Opsiyonel olarak sunulan sistem ile özellikle yoğun trafikte yakıt tüketiminin düşürülmesini sağlayan Opel, Astra ecoFLEX'in 100 Km'de 3.9 litre tükettiğini ve 104 gram/km emisyon değeri sunduğunu açıkladı ki bu rakamlar, standart modele göre sırasıyla 0.2 Litre/Km ve 5 g/Km düşürüldüğü anlamına geliyor.

1.3 Litre hacminde CDTI motorun (94 beygir, 190nm tork) güç verdiği Astra ecoFLEX, Almanya'da 19,780 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunulacak.


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DH Misafiri 8 yıl
ya arkadaslar herkezın agzından farklı şeyler cıkıyor. ben almayı dusunuyorum ama tek korkum motoru yanı 1.3 olması.... araba cok gusel ıc dızayn olsun dıs dızayn olsun mukemmel ama dedıgım gıbı tek korkum motor o yuzdende teredduddeyım. sızce 1.3 95 hp yenı opel astra mı 1.6 110 hp seat leon mu? ıkısı arasında kaldım...
1 Yanıt Yanıtla
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mikoli88 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ya arkadaslar herkezın agzından farklı şeyler cıkıyor. ben almayı dusunuyorum ama tek korkum motoru yanı 1.3 olması.... araba cok gusel ıc dızayn olsun dıs dızayn olsun mukemmel ama dedıgım gıbı tek korkum motor o yuzdende teredduddeyım. sızce 1.3 95 hp yenı opel astra mı 1.6 110 hp seat leon mu? ıkısı arasında kaldım...

performans beklentiniz yoksa dizel astra alabilirsiniz.dizel leon 2,8 sn daha hızlı 0-100 km hızlanması fakat 0,6 lt fazla tüketimi var 100 kmde.
dizel astranın bir diğer avantajı en az vergi diliminden vergi ödemeniz.ayrıca leonun kasası değişti değişecek.aracı alırsınız 1 yıl olmadan eski kasa olabilir.
astra ise 4-5 yıl kasa değiştirmez ve aracınız hep yeni kalır.bence 1.3 95 hp dizel astrayla bir test sürüşüne çıkın öyle karar verin.
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DH Misafiri 8 yıl
bu motorların gelmemesinin bence vergi ile ilgisi yok şirketler arası anlaşma ile ilgili 1.7 motor sanırım ısuzu'nun. Bir çok arkadaş yazmış küçük motorlu araç tabiki bayılacak yokuşta ne kadar üstelerseniz üsteleyin iyiydi bayılmaz felan zırva, doğru atarsın birinci vitese bayılmaz dizel hararet te yapmaz kolay kolay yakıt konusuna gelince bende 1.9 jtd motorlu bir araç var 2003 model 120 km/h sabit hızda 4.2 yakıyor.ayrıca yüklü olması boş olması ile arasında performans farkı hiç yok. Ayrıca otomatik viteste opel benim görüşüm başarısız. otomatik viteste citroen vites geçişlerini hissetmiyorsunuz.
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DH Misafiri 8 yıl
1,4 140 otomatik yeni opel astra'ya ecoflex gelicekmi yada varmı bide ecoflex olamadan otomatik nekadar yakar şimdiden cvp için teşekkür ederim.
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mikoli88 8 yıl

DH Misafiri

1,4 140 otomatik yeni opel astra'ya ecoflex gelicekmi yada varmı bide ecoflex olamadan otomatik nekadar yakar şimdiden cvp için teşekkür ederim.

ecoflex sadece 1,3 95 hp dizelde mevcut.otomatik seceneği şuan yok.
otomatık dusunuyorsanız 1.4 turbo 140 hp ortalama tuketımı 9 lt. /100 km
1,3 dizel manuelın ise 5,5 lt. /100 km
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DH Misafiri 8 yıl
15 gündür kullanıyorum 4500 km yol yaptım yolda sollamadığım bmw mersedes audi kalmadı sol şeriti kiralamış gibi gidiyorum hele bayır çıkarken hepsini tokatlıyor.212 km yi gördüm banamısın demedi ama şehir içinde 2 veya 3 ile kalkış yapmya kalkarsanız istop ediyor ki doğal bişey
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mikoli88 8 yıl

DH Misafiri

15 gündür kullanıyorum 4500 km yol yaptım yolda sollamadığım bmw mersedes audi kalmadı sol şeriti kiralamış gibi gidiyorum hele bayır çıkarken hepsini tokatlıyor.212 km yi gördüm banamısın demedi ama şehir içinde 2 veya 3 ile kalkış yapmya kalkarsanız istop ediyor ki doğal bişey



motor çok iyi olmuş hocam dediğiniz gibi 140-150 çok rahat basıyor. bende 200e çıktım daha fazla zorlamadım.güle güle kullanın.
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-s-laughter 8 yıl

DH Misafiri

15 gündür kullanıyorum 4500 km yol yaptım yolda sollamadığım bmw mersedes audi kalmadı sol şeriti kiralamış gibi gidiyorum hele bayır çıkarken hepsini tokatlıyor.212 km yi gördüm banamısın demedi ama şehir içinde 2 veya 3 ile kalkış yapmya kalkarsanız istop ediyor ki doğal bişey




tanrılar çıldırmış olmalı !!
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DH Misafiri 8 yıl
arkdaşlar ben de opel 1.3 95 alıcam.kaporayı verdim. bu siteleri okudukça araçtan soğuyorum ama şekle bakınca unutluyo.zamanla volkan ışıkla ralliye ilk adım kurslarına gitmeyi düşündüm babam yoollamadı:) ama öğrenci paramı 1.6 astra hye harcıyodum.benim tek sıkıntım yokuşlarda sorun yaşatmasın o aracı babam da kullanıcak.babam klasik türk beynine sahip.megane istiyor.tam bir teneke.golf de öle buna emin oln.astra sevgilinizin size sarılması gibi sarılıyor iç mekanıyla tabiri caizse ama çok gezmek istiyorum.lütfen saçmalamak için yamayın gerçek kullanıcı kimse yazsın kardeşim! bu araç yokuşta ne alemde? ulan opel bu opelden indim yeribi doldurucak araç bulamadım.megane golf gir bakalım viraja yüksek hızlarda kıçı başı toplayabiliyo musun.at bakalım makasları..opele binmeyen adam yazmasın.tek ricam kullanıcılar.performans çok mu zor.yokuşlarda özellikle biri aydınlatsın adam gibi lütfen
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Bergspyder 8 yıl
Astra ecoflexlerin benzinlileri de çıkmış mıydı ?

Yoksa hepsi dizel miydi ?
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mikoli88 8 yıl

DH Misafiri

arkdaşlar ben de opel 1.3 95 alıcam.kaporayı verdim. bu siteleri okudukça araçtan soğuyorum ama şekle bakınca unutluyo.zamanla volkan ışıkla ralliye ilk adım kurslarına gitmeyi düşündüm babam yoollamadı:) ama öğrenci paramı 1.6 astra hye harcıyodum.benim tek sıkıntım yokuşlarda sorun yaşatmasın o aracı babam da kullanıcak.babam klasik türk beynine sahip.megane istiyor.tam bir teneke.golf de öle buna emin oln.astra sevgilinizin size sarılması gibi sarılıyor iç mekanıyla tabiri caizse ama çok gezmek istiyorum.lütfen saçmalamak için yamayın gerçek kullanıcı kimse yazsın kardeşim! bu araç yokuşta ne alemde? ulan opel bu opelden indim yeribi doldurucak araç bulamadım.megane golf gir bakalım viraja yüksek hızlarda kıçı başı toplayabiliyo musun.at bakalım makasları..opele binmeyen adam yazmasın.tek ricam kullanıcılar.performans çok mu zor.yokuşlarda özellikle biri aydınlatsın adam gibi lütfen

çok iyi bir seçim yapmışsınız.bende araca aşık oldum ve gezmek için aldım.az yakması çok önemliydi benım icin.cumartesi gunu istanbuldan bursaya gittim 5 kişi+bagaj bindik araca.hava sıcaktı klima 2 kademede acıktı..git gel 441 km yolu ortalama 5,2 ile 75-80 tlye gidip geldim.yakında resimleri yuklerım yeni astra konusuna.siz hesap edin artık onca agırlık+klima+bursa-yalova yolunun rampalarını
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DH Misafiri 8 yıl
ben 1 depoyla 650 kmyi zor görüyorum.. ve oldukca düşük devirde kullanıyorum.. sen nasıl basardn
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mikoli88 8 yıl

DH Misafiri

ben 1 depoyla 650 kmyi zor görüyorum.. ve oldukca düşük devirde kullanıyorum.. sen nasıl basardn

aracında sorun var sanırım servise götürmeni öneriyorum 1.4 turbo okadar gidiyor
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omuryavuz 8 yıl
Ben şahsen elektrikli arabaları daha çok merak ediyorum daha ilginç geliyor bana :D
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mikoli88 8 yıl
2 haftadır 1.3 ecoflex kullanıyorum 750 kmdeyim ortalamam 100 kmde 6 litre %100 şehir içi kullandım..
araçtan çok memnunum.motoru yeterli 1,3ün vergiside cok düşük :)
ee azda yakıyor tek sıkıntım var araç çok ilgi çekiyor...
çok spor olmuş araç arabada kendimi artist gibi hissediyorum...
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DH Misafiri 8 yıl
spor sürüşten bahsetmiyorum , bana göre güçlü dizel seçeneklerde olması gerek 0-100 için 14.7 sn yavaş kalıyor. opel in 1.7 cdti ve 2.0 cdti ( 110 hp min.) motorlu astra modelleride var fakat ülkemizdeki vergiler yüzünden getirilmiyorlar .türkiye fiyatlarına bakarsak astra nın baz donanım 1.3 cdti modeli 47 bin küsür lira. gerçekten sizcede bi orantısızlık yokmu sınıfındaki diğer araçlara göre? ayrıca belirtmekte fayda var ; astra nın ağırlığı 1300 küsür kg ki bu da ağır bi araç sayılır . o motor o araç için gerçekten güçsüz .
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FthGTI 8 yıl
opel in fiat la olan dizel motor anlaşması bozulmasaydı yeni astralarda fiat bravo daki 1.6 multijet leri kullanacaklardı ki o zaman bu arabanın satışı patlama yapardı bence fiat benim şahsi düşüncem bunu da düşünerek 1.6 motoru opele vermedi 1.6 multjet ler gerçekten şu anda VW nin yeni nesil TDİ ları ile en iyi motorlar şu an astra h ve j kasalarda kullanılan 1.3 multijet ler yani cdti larda fiatın motoru yakıt tütekitimi olarak iyi olmalarına rağmen sıkışık trafikte 6 ileri vitesle çok yorucu olabiliyorlar saygılar
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aldirakli 8 yıl
Bu değerlerde herhangi bir teknolojik yenilik yok ki, 1.6L 109'luk 2011 Focus TDCi 3.8-4.0L arası yakıyor. Ha 1300-1600cc arasında 2-2.5L arası tüketim değeri yakalarlar o zaman takdir ederim.
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