2011 Opel Astra ecoFLEX daha fazla yakıt verimliliği ile geliyor

Opel yakıt tüketimini ön planda tuttuğu 2011 model Astra ecoFLEX'i duyurdu. Yeni eklenen aktif ön panjur kapağı ile yüksek hızlarda daha fazla aerodinami sunduğu belirtilen Astra ecoFLEX'te, gaz devir daim modülünün de geliştirildiği belirtiliyor. Opel'in yeni model için yaptığı en büyük güncelleme ise yeni eklediği dur-kalk sistemi. Opsiyonel olarak sunulan sistem ile özellikle yoğun trafikte yakıt tüketiminin düşürülmesini sağlayan Opel, Astra ecoFLEX'in 100 Km'de 3.9 litre tükettiğini ve 104 gram/km emisyon değeri sunduğunu açıkladı ki bu rakamlar, standart modele göre sırasıyla 0.2 Litre/Km ve 5 g/Km düşürüldüğü anlamına geliyor.
1.3 Litre hacminde CDTI motorun (94 beygir, 190nm tork) güç verdiği Astra ecoFLEX, Almanya'da 19,780 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunulacak.
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performans beklentiniz yoksa dizel astra alabilirsiniz.dizel leon 2,8 sn daha hızlı 0-100 km hızlanması fakat 0,6 lt fazla tüketimi var 100 kmde.
dizel astranın bir diğer avantajı en az vergi diliminden vergi ödemeniz.ayrıca leonun kasası değişti değişecek.aracı alırsınız 1 yıl olmadan eski kasa olabilir.
astra ise 4-5 yıl kasa değiştirmez ve aracınız hep yeni kalır.bence 1.3 95 hp dizel astrayla bir test sürüşüne çıkın öyle karar verin.
ecoflex sadece 1,3 95 hp dizelde mevcut.otomatik seceneği şuan yok.
otomatık dusunuyorsanız 1.4 turbo 140 hp ortalama tuketımı 9 lt. /100 km
1,3 dizel manuelın ise 5,5 lt. /100 km
motor çok iyi olmuş hocam dediğiniz gibi 140-150 çok rahat basıyor. bende 200e çıktım daha fazla zorlamadım.güle güle kullanın.
tanrılar çıldırmış olmalı !!
Yoksa hepsi dizel miydi ?
çok iyi bir seçim yapmışsınız.bende araca aşık oldum ve gezmek için aldım.az yakması çok önemliydi benım icin.cumartesi gunu istanbuldan bursaya gittim 5 kişi+bagaj bindik araca.hava sıcaktı klima 2 kademede acıktı..git gel 441 km yolu ortalama 5,2 ile 75-80 tlye gidip geldim.yakında resimleri yuklerım yeni astra konusuna.siz hesap edin artık onca agırlık+klima+bursa-yalova yolunun rampalarını
aracında sorun var sanırım servise götürmeni öneriyorum 1.4 turbo okadar gidiyor
araçtan çok memnunum.motoru yeterli 1,3ün vergiside cok düşük :)
ee azda yakıyor tek sıkıntım var araç çok ilgi çekiyor...
çok spor olmuş araç arabada kendimi artist gibi hissediyorum...