2011 Chevrolet Volt'u Kendi Garajınızda Şarj Edin

Chevrolet, yeni plug-in hybrid modeli Volt için 120 voltluk bir şarj cihazı hazırlamıştı. Ancak 120 volt standart güç çıkışı ile şarjın tam tamına 10 saat sürmesi Chevrolet'yi tekrar harekete geçirdi ve yeni bir şarj cihazı geliştirildi, hem de 240 volt!
Yeni 240 voltluk şarj cihazı sayesinde Volt'un şarj süresi sadece 4 saate indi. Bu güçlü şarj aletini garajımıza uygun hale de getiren Chevrolet bir video yayınlayarak kendi garajımızda Volt'umuzu 4 saatte nasıl şarj edebileceğimizi gösterdi.
Belki de videodaki en ilginç şey, güncellenmiş 240 volt şarj cihazının duvarda nasıl göründüğü. Çok temiz bir montaj olmasının yanında, cihazın küçük boyutları sayesinde her garajda kolayca yer bulabileceğini göstermek hedeflenmiş.
Sadece şarja takın ve 4 saat boyunca ne yapacağınıza siz karar verin; Volt'unuz şarj olurken telefon veya laptop kullanabilir, film bile izleyebilirsiniz!
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8.8kwh ile 64km gidiyor. ev elektriginin 1kwh si gece 10kurus, gunduz 20kurus.
burdan matamatigini kendiniz yapin.
icten yanmali araclarla karsilastirinca ayni yolu 10da 1 maliyetine gidiyor.
64km cogu insanin sehirici gunluk kullanimi icin fazlasiyla yeterli. yetmediginde de 64km den sonrasi hibrid arac tuketimi.
bence cok ekonomik. sorun satis fiyati cok yuksek olacak.
ayni araba avrupaya ve turkiyeye opel ampera adiyla gelecek. geldiginde fiyatini goruruz.
100 w ampul 10 saat te 1 kw yakar oda yaklaşık 12 kr yani 10 saate 12 kr yakar.bunu 10 saatte şarj olsa 30kr demek günde ayda 10 lira yapar::D:D:D şimdi dikkat ettim 240 volt mus gerçi ev aletlerinde bu cok fazla hissedilmez genellikle aynı sayılabilecek kadar azdır.Bilrazcık tam cıkışlarını öğrenmekte gerekir kaç volt ve amper çekeceği ozmn daha mantıklı bir açıklama yapabiliriz..
Ne zaman düşer acaba bu araçlar 20.000 lere
pirius gibi fiyata abanmazlarsa niye olmasın diyorum iş yeri ve evimin önü uygun şarz cihazı için 140$ da satış fiyatı...
ki güneyde bütün millet cakma cincir kullanıyor sahilde elektirikli scooter ise peynir ekmek gibi satılıyor 100 km gidiyor 1defalık şarzda arkadaşlarda var haftada 2 gün akşam baglasan yetiyor ki aldıgım haberlere göre seneyede 4teker atvleri getireceklermiş elektirikte gelecek var
yerli firmalarımız inşallah uyumaz zamanında uyuyup kakalamışlardı mersedes fiyatına şahinleri torosları;))
forum.donanimhaber.com/...
Bu konuda Volt ile aynı araç olan Ampera'nın bilgilerini vermiştik, menzilleri aynı hemen hemen,elektirk ile 64 km.