2011 Chevrolet Volt'u Kendi Garajınızda Şarj Edin

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Chevrolet, yeni plug-in hybrid modeli Volt için 120 voltluk bir şarj cihazı hazırlamıştı. Ancak 120 volt standart güç çıkışı ile şarjın tam tamına 10 saat sürmesi Chevrolet'yi tekrar harekete geçirdi ve yeni bir şarj cihazı geliştirildi, hem de 240 volt!

Yeni 240 voltluk şarj cihazı sayesinde Volt'un şarj süresi sadece 4 saate indi. Bu güçlü şarj aletini garajımıza uygun hale de getiren Chevrolet bir video yayınlayarak kendi garajımızda Volt'umuzu 4 saatte nasıl şarj edebileceğimizi gösterdi.

Belki de videodaki en ilginç şey, güncellenmiş 240 volt şarj cihazının duvarda nasıl göründüğü. Çok temiz bir montaj olmasının yanında, cihazın küçük boyutları sayesinde her garajda kolayca yer bulabileceğini göstermek hedeflenmiş.

Sadece şarja takın ve 4 saat boyunca ne yapacağınıza siz karar verin; Volt'unuz şarj olurken telefon veya laptop kullanabilir, film bile izleyebilirsiniz!

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