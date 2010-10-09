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2011 Chevrolet Volt'u Kendi Garajınızda Şarj Edin

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,1b
1
42
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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2011 Chevrolet Volt'u Kendi Garajınızda Şarj Edin
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Chevrolet, yeni plug-in hybrid modeli Volt için 120 voltluk bir şarj cihazı hazırlamıştı. Ancak 120 volt standart güç çıkışı ile şarjın tam tamına 10 saat sürmesi Chevrolet'yi tekrar harekete geçirdi ve yeni bir şarj cihazı geliştirildi, hem de 240 volt!

Yeni 240 voltluk şarj cihazı sayesinde Volt'un şarj süresi sadece 4 saate indi. Bu güçlü şarj aletini garajımıza uygun hale de getiren Chevrolet bir video yayınlayarak kendi garajımızda Volt'umuzu 4 saatte nasıl şarj edebileceğimizi gösterdi.

Belki de videodaki en ilginç şey, güncellenmiş 240 volt şarj cihazının duvarda nasıl göründüğü. Çok temiz bir montaj olmasının yanında, cihazın küçük boyutları sayesinde her garajda kolayca yer bulabileceğini göstermek hedeflenmiş.

Sadece şarja takın ve 4 saat boyunca ne yapacağınıza siz karar verin; Volt'unuz şarj olurken telefon veya laptop kullanabilir, film bile izleyebilirsiniz!

2011 Chevrolet Volt'u Kendi Garajınızda Şarj Edin
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2011 Chevrolet Volt'u Kendi Garajınızda Şarj Edin
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2011 Chevrolet Volt'u Kendi Garajınızda Şarj Edin
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Hobar 9 yıl
1 beygir yaklaşık 745 wattır. Bunun üzerine hesap yaparsınız artık
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bakidoruk 9 yıl
Teknolojinin geliştiğine mi sevineyim, yoksa haraç yemeye alışmış devletimin akaryakıttaki kadar vergiyi elektiriğe bindirme tehlikesine mi üzüleyim?
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darkaura 9 yıl
aracin bataryasi 16kwh ama batarya omru icin bunun 8.8kwh lik kismini kullaniyor.
8.8kwh ile 64km gidiyor. ev elektriginin 1kwh si gece 10kurus, gunduz 20kurus.
burdan matamatigini kendiniz yapin.
icten yanmali araclarla karsilastirinca ayni yolu 10da 1 maliyetine gidiyor.
64km cogu insanin sehirici gunluk kullanimi icin fazlasiyla yeterli. yetmediginde de 64km den sonrasi hibrid arac tuketimi.
bence cok ekonomik. sorun satis fiyati cok yuksek olacak.
ayni araba avrupaya ve turkiyeye opel ampera adiyla gelecek. geldiginde fiyatini goruruz.
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Awesome 9 yıl
Müthiş bir teknoloji, acayip ekonomik bir yöntem ve rutin olarak iş-ev arası mekik dokuyan veya şehir dışına çıkmayan insanlar için müthiş bir çözüm. Umarım 20 yıl sonra herkesin evinde bu arabalardan olur ve bu teknoloji 64km değilde 300 km ye kadar filan yükselir.

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TikaMasala 9 yıl
Bazıları Volt ile Wattı karıştırmış. 240v ile 240W aynı şey değil. Ayrıca bu Otomobil daha Avrupada çıkmadı.
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blood.army 9 yıl
evet değil sonra fark ettim orada da belirttim 1 kv 0.8 ile çarpılmış halidir oda 800watt eder kusurabakmayın dikkatli okuyamadım..
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blood.army 9 yıl
Bu araç 240w olduguna göre;
100 w ampul 10 saat te 1 kw yakar oda yaklaşık 12 kr yani 10 saate 12 kr yakar.bunu 10 saatte şarj olsa 30kr demek günde ayda 10 lira yapar::D:D:D şimdi dikkat ettim 240 volt mus gerçi ev aletlerinde bu cok fazla hissedilmez genellikle aynı sayılabilecek kadar azdır.Bilrazcık tam cıkışlarını öğrenmekte gerekir kaç volt ve amper çekeceği ozmn daha mantıklı bir açıklama yapabiliriz..
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MyPLanet 9 yıl
Güneş enerjisi ilede elektirik faturası ödemesinden kurtuluruz al sana bedave elektirik gez dolaş
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@Majesty 9 yıl
Teknolojinin bu yönde ilerlemesinden memnunum


Ne zaman düşer acaba bu araçlar 20.000 lere
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Gomel 9 yıl
ne elektirik yer ama ha.
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korsanzeki168 9 yıl
ben kilometre ortalaması tuttum 1 yıl boyunca mazda b2500 2.5 dizel kamyonet kullanıyorum günde işyerinde servis gitme gelme sanayi falan derken 40km yi kolay kolay gecmiyor iş düşerde ilceden ile gidersek ancak ozaman 150 km yi buluyor ki ben bu volage nin facebook üyesiyim aracta 1.3 cdti opel corsa motoru var akü bitince alternatörden gelen elektirikle yürüyor aynı sistem üzerinde şimdi volvoda calışmaya başladı galiba şanzuman ve diferansiyel yok bu araclarda ben öyle anladım forumdan
pirius gibi fiyata abanmazlarsa niye olmasın diyorum iş yeri ve evimin önü uygun şarz cihazı için 140$ da satış fiyatı...
ki güneyde bütün millet cakma cincir kullanıyor sahilde elektirikli scooter ise peynir ekmek gibi satılıyor 100 km gidiyor 1defalık şarzda arkadaşlarda var haftada 2 gün akşam baglasan yetiyor ki aldıgım haberlere göre seneyede 4teker atvleri getireceklermiş elektirikte gelecek var
yerli firmalarımız inşallah uyumaz zamanında uyuyup kakalamışlardı mersedes fiyatına şahinleri torosları;))
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buraoca2 9 yıl
64 km her ne kadar az gibi görünsede, günlük şehir içi gezintiler için fena sayılmaz. Mesela hergün evden işe işten eve gidiyorsanız(Tabiki büyük şehirlerden çok küçük şehirleri kastediyorum) gayet mantıklı olabilir. Heleki 4 saat için...
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ugacomtr 9 yıl
4 saatlik şarjla kac km gidecek merak ettim. hem de kac para elektrik faturası gelir :)
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Duratorq 9 yıl

ugacomtr

4 saatlik şarjla kac km gidecek merak ettim. hem de kac para elektrik faturası gelir :)


forum.donanimhaber.com/...

Bu konuda Volt ile aynı araç olan Ampera'nın bilgilerini vermiştik, menzilleri aynı hemen hemen,elektirk ile 64 km.
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