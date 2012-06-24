2012 olimpiyat oyunlarının 8K yayın biletleri dağıtımda

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Full HD, 3D, 4K derken 8K çözünürlükteki görüntülerin aktarımı da üzerinde çalışılan diğer bir teknoloji. Japon NHK televizyonu, BBC ortaklığı ile olimpiyatları 8K çözünürlükte sunmak için büyük gösteri merkezleriyle işbirliği yapıyor.
Super Hi-Vision adı verilen teknoloji şu an deneme aşamasında ve farklı gösteri merkezlerinde ücretsiz olarak izleyicilere sunulacak. 8K teknolojisi 7680 x 4320 piksel çözünürlük sunarken Full HD çözünürlüğün 16 katı daha fazla detay sunuyor. İzleyiciler 22.2 kanallı ses ve 33 megapiksellik videoların keyfini çıkaracak. İçerikler projeksiyon cihazlarıyla perdelere yansıtılacak.
8K içeriklerin izlenebileceği üç yer Londra BBC Radyo Tiyatrosu, Glasgow BBC merkezi, Bradford Ulusal Medya Müzesi olacak. 28 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında her gün bir önceki günün özetleri izlenebilecek. 29 Temmuz'dan itibaren de Aquatic Centre'daki müsabakalar canlı olarak verilmeye başlanacak. Biletler de bu üç yerden temin edilebilecek.
http://www.engadget.com/2012/06/24/uk-super-hi-vision-bbc-olympics-ultra-hdtv/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
zamandan tasarruf,
mütavazi,
42 inc'de sanki full hd
notebooklarda full screen,
forever 720p
teknolojinin bi ülkede gelişip gelişmemesi paraya bakılmaz hükümet stratejisine ön görüsüne hedeflerine bakılır kimse para vermese hükümetin bu işlere yatırım yapması lazım mühendis konusunda belki haklı olabilirsiniz ama şimdi alt yapı kurulmaya calışınılsa belki meyvelerini 10-15 yıl sonra yeriz cünkü teknolojide herkezin malumu olan bişe var geliştirmek yermiyo stabil yani dengeli olmasıda gerekiyo bu gün intel gibi Microsoft gibi firmalar hala ürünlerini deneme yanılmaya gore yapıyosa bilinizki bizim mühendislerimiz yaptık oldu diyecek bi ürün ortaya cıkartamaz kaldıki AMD firması 5 milyar dolarlık firma olmasına ragmen rakiplerinden nasıl geride kaldığını görüyoruz
broadcast konusunda ve teknolojilerinde tartisabilecek olan varsa devam
amd,intel,htc,samsung vs. yeri degil bence burası
Bizde insan ucuz olduğundan deneme olarak insanın kolunu bacagını birlestirmeye calısıyoruz.Baksana kolu bacağı olmayan insan kaldımı yoldan topluyoz sakatları sana kol bacak takacaz deyip katlediyoz.Mühendis cok ta hani robot teknolojilerinde bir adım ileri gecemiyoruz sen gecmissin analog yayın kaldımı diyosun kalmaz tabi çinlinin japonun dekoderleri ucuzda oyuzden adam cağ atlamıs decodere ihtiyacı yok bize 3.dunya ülkelerine satıyo pasa pasa konusturma beni para yok demek yapamıyoruz demekle aynı manaya geliyor benim için.
para yok demekle havaya atacak para yok arasinda zannedersem fark var
ulkemizde arge icin ayrilan butceler veya sponsor destekleri yok denecek kadar az
cunku arge bir nevi risktir
ulkemizdede bu riskin altina kimse girmek istemez
cinlinin dekoderi ucuz cunku maliyetler dusuk
fayda saglamak istiyorsak yerli mallarini destekleyelim
sonuc olarak broadcast alaninda dunyanin gerisinde degiliz
merak etme bizimde bunları yapabilecek kapasitede mühendislerimiz ve teknik bilgi birikimimiz var. sadece havaya atacak paramız yok. bu tarz denemeler ve standardın ötesinde girisimler ciddi maliyetlidir.
tv kanallarımızın hdye gecmesı veya 16:9 yayınların yaygınlasması zaman alacaktır.
Bi dusunun analog yayın izleyenimiz kaldı mı?
çözünürlüğün yüksekliğini göz önünde bulundurduğumda snde 24 kare ya da 30 kare kaydetmesi lazım ama 60 kare olabilir çünkü pozisyonları ağır çekim alabilmek için daha fazla kare/sn oranına ihtiyacınız var eğer 60 ve ya daha yüksek çekebiliyorsa bir kez daha tebrik etmek gerek yapanları.Öte yandan bu çözünürlükte bir videoyu kaydedebilmek için çok hızlı hafızalara ihtiyacınız var bu da büyük ihtimalle ssd ler yardımıyla gerçekleşiyor olmalı,
fazlasıyla heyecan verici bir gelişme fakat sanıyorum hep bu tarz organizasyonlar için olacak,yani bu çözünürlüğün son kullanıcı tarafından kullanılması imkansız gibi geliyor,çeken bir kamera olsa bile depolamak için çok geniş hafızaya ihtiyaç duyulur,zaten profesyonel amaç dışında kullanmak için bu çözünürlük fazla(en azından şuan için,çok fazla)
cehalet gerçekten çok kötü birşey.
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