2012 olimpiyat oyunlarının 8K yayın biletleri dağıtımda

Full HD, 3D, 4K derken 8K çözünürlükteki görüntülerin aktarımı da üzerinde çalışılan diğer bir teknoloji. Japon NHK televizyonu, BBC ortaklığı ile olimpiyatları 8K çözünürlükte sunmak için büyük gösteri merkezleriyle işbirliği yapıyor.

Super Hi-Vision adı verilen teknoloji şu an deneme aşamasında ve farklı gösteri merkezlerinde ücretsiz olarak izleyicilere sunulacak. 8K teknolojisi 7680 x 4320 piksel çözünürlük sunarken Full HD çözünürlüğün 16 katı daha fazla detay sunuyor. İzleyiciler 22.2 kanallı ses ve 33 megapiksellik videoların keyfini çıkaracak. İçerikler projeksiyon cihazlarıyla perdelere yansıtılacak.

8K içeriklerin izlenebileceği üç yer Londra BBC Radyo Tiyatrosu, Glasgow BBC merkezi, Bradford Ulusal Medya Müzesi olacak. 28 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında her gün bir önceki günün özetleri izlenebilecek. 29 Temmuz'dan itibaren de Aquatic Centre'daki müsabakalar canlı olarak verilmeye başlanacak. Biletler de bu üç yerden temin edilebilecek.