TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Ekim 2024)

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Tam Boyutta Gör Televizyon veya akıllı televizyonlar, günümüz ev elektroniğinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dolayısıyla televizyon satın alma süreci de kullanıcıları gerçekten çok zorlayan bir süreç. Peki ama yüzlerce televizyon marka ve modeli arasından hangisini seçmelisiniz? veya en iyi akıllı televizyon modelleri neler? Bu televizyon tavsiye & tv tavsiye yazımızda, bütün sorulara ve hatta fazlasına cevap vereceğiz.

Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Ekim ayının en iyi televizyon modelleri.

En iyi televizyon modelleri (Ekim 2024) 📺 Marka/Model 📺 Fiyat 🏷️ Mağaza 🛒 55 inç TV JVC LT-55VA7405T 15.849TL Hepsiburada, Amazon TCL 55C755 34.005 TL Hepsiburada, Amazon 65 inç TV Toshiba 65UA3E63DT 20.499 TL Amazon, Hepsiburada TCL 65C755 47.698 TL Hepsiburada, Amazon 70 inç TV JVC LT-70VAQ745T 26.599 TL Amazon, Hepsiburada QLED-Mini Led TV Samsung 55QN90D 54.449 TL Hepsiburada Samsung 65QN90D 67.999 TL Hepsiburada OLED TV LG OLED55CS3VA 54.497 TL Amazon, Hepsiburada Samsung 65S90C 73.344 TL Hepsiburada

55" televizyon tavsiyeleri

1️⃣JVC LT-55VA7405T

Tam Boyutta Gör F/P odaklı en iyi akıllı televizyon modelleri listemizde ilk sırada yer alan JVC LT-65VA7405T, 55 inç UHD BOE IPS paneli ve 60Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 8ms GtG tepki süresi, %99 sRGB renk gamı kapsamı ve Dolby Vision gibi özellikleriyle zengin bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca, HDR10+ ve HLG desteği ile yüksek dinamik aralık performansı sağlıyor. Ses kalitesi için 2x12W hoparlör ve DTS VirtualX teknolojisi bulunuyor. Çoklu bağlantı seçenekleri ve Android 11 işletim sistemi ile kullanıcı dostu bir arayüz sunan bu televizyon, ev eğlencesi için iyi bir seçenek olabilir.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: LED

LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W

24W Boyut: 55 inç

JVC LT-65VA7405T kullanıcı yorumları 💭

👨 YouTube dan 4k video görüntülerini attım. Panelin parlaklık, kontrast, renk, görüntü kalitesi çok hoşuma gitti. Hd kanallardada görüntü koreli tv lerden aşağı kalır yanı yok. Tavsiye ederim.

👩 Ürün beklediğim gibiydi. Görüntü ve ses kalitesi gayet güzel (ses önceki tvme göre biraz tiz geldi fakat problem değil gayet kaliteli) 👍 kumandası basit tam sevdiğim gibi. andorid tv akıcı çalışıyor.

2️⃣TCL 55C755

Tam Boyutta Gör TCL 55C755, UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve DLED QD panel teknolojisi ile dikkat çekiyor. 640 lokal karartma bölgesi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sunan bu model, özellikle oyun oynarken ve yüksek kaliteli video içeriklerini izlerken üstün bir deneyim vaat ediyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 55C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile geliyor. Ancak bir sinema deneyimi arıyorsanız harici ses çözümlerine yönelmeniz gerekebilir. Bunun dışında Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: QLED

QLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W

30W Boyut: 55 inç

TCL 55C755 kullanıcı yorumları 💭

👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.

👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.

65" televizyon tavsiyeleri

3️⃣Toshiba 65UA3E63DT

Tam Boyutta Gör Toshiba 65UA3E63DT, 4K TV'ye geçiş yapmayı planlayan ve kısıtlı bütçeye sahip kullanıcılar için ideal bir seçenek. Televizyon, ülkemizde IPS ve VA panel olmak üzere iki farklı tarzda geliyor. Her iki panel türünün birbirine karşı avantaj ve dezavantajları bulunduğunu hatırlatalım. Genel olarak baktığımızda ise Toshiba 65UA3E63DT, HDR10, Dolby Atmos desteği, kolay kurulumu ve Android özellikleri ile günlük kullanımda tatmin edici bir performans sunuyor.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: LED

LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W

20W Boyut: 65 inç

Toshiba 55UA3E63DT kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim , arayüz birebir Xiaomi mi box ile aynı, çok seri kullanım imkanı sunuyor , görüntü kalitesi çok iyi özellikle 4k videolarda muazzam oluyor. 65" olarak alınabilecek en iyi televizyon diyebilirim.

👩Görüntü ses kalitesi gayet başarılı. Ürün özelliklerinde wifi ve bluetooth yazmıyor ama tv de var. İphone’a android tv programını indirerek kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Tv çok ince değil bu, arka tarafı biraz dolgun.

4️⃣ TCL 65C755

Tam Boyutta Gör Yukarıda da belirttiğimiz gibi TCL 65C755, uygun fiyata UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve DLED QD panel teknolojisi ile dikkat çekiyor. 640 lokal karartma bölgesi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sunan bu model, ayrıca Dolby Vision, HDR10+ ve HLG gibi kapsamlı özelliklere sahip. Ancak bir sinema deneyimi arıyorsanız harici ses çözümlerine yönelmeniz gerekebilir. Bunun dışında Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: QLED- Mini LED

QLED- Mini LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W

30W Boyut: 65 inç

TCL 65C755 kullanıcı yorumları 💭

👨 Çok araştırdım xbox kullanıyorum oyun performansı olsun netflix youtube miniled teknolojisi şaşırtıcı arayüz hızı olsun açılış hızı gerçekten f/p bir tv yapmışlar ben çok beğendim

👩 Bilgisayar ve konsol bağlantısı yapacaksanız kesinlikle doğru televizyon. Sd yayını yüksek kalitede çevirebiliyor. Netflix,disney vb. paralı yayınlarda film ve dizi izlemek için alıyorsanız bu tv biçilmiş kaftan.

70 inç TV tavsiyesi

5️⃣JVC LT-70VAQ745T

Tam Boyutta Gör 70 inç TV modelleri arasında uygun fiyatı ile dikkat çeken JVC LT-70VAQ745T, 70 inç Quantum Dot destekli Chot UHD VA panelden destek alıyor.Televizyon, 8.5ms GtG tepki süresi, %99 sRGB renk gamı kapsamı ve Dolby Vision gibi özellikleriyle zengin bir görsel deneyime sahip. Ayrıca, HDR10+ ve HLG desteği ile yüksek dinamik aralık performansı sağlıyor. Ses kalitesi için 2x12W hoparlör ve DTS VirtualX teknolojisi bulunuyor. Kullanım bölümünde ise Android 11 işletim sistemi ile sunuluyor.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşletim Sistemi: Android

Android Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: QLED

QLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W

24W Boyut: 70 inç

👨 Ürün beklediğim gibiydi. Görüntü ve ses kalitesi gayet güzel (ses önceki tvme göre biraz tiz geldi fakat problem değil gayet kaliteli) 👍 kumandası basit tam sevdiğim gibi. andorid tv akıcı çalışıyor.

👩 Fiyat performans ürünü tavsiye ederim Vestel garantisi altında servisi var.

Mini Led TV Tavsiyesi

6️⃣Samsung 55QN90D ve 65QN90D

Tam Boyutta Gör Samsung'un amiral gemisi QN90D 4K QLED TV, aynı boyuttaki 4K OLED veya 8K LED alternatiflerine kıyasla çok daha cazip bir fiyat ve çok sayıda özellikle geliyor. 55 inç BOE IPS QLED ekranıyla 4K çözünürlük ve 120Hz gerçek yenileme hızı sunan QN90D, aynı zamanda 2.000 nitlik göz alıcı bir parlaklığa sahip. Üstelik HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM 60W ses sistemiyle hem oyun hem de film izlemek için geniş bir özellik paketi sunuyor. En büyük handikabı ise, rakiplerine kıyasla sınırlı uygulamaya sahip Tizen platformu.

Öte yandan 55 inç ve 65 inçlik modeller arasında panel farkı bulunduğunu belirtrmekte fayda var. 55QN90D yukarıda da belirttiğimiz gibi Mini Led tabanlı 120Hz BOE IPS QLED ekranla gelirken, 65 inçlik sürümde 144Hz VA Mini LED panel bulunuyor.

Çözünürlük: 4K

4K Yenileme Hızı: 120Hz (55 inç) 144Hz (65 inç)

120Hz (55 inç) 144Hz (65 inç) İşletim Sistemi: Tizen 8.0

Tizen 8.0 Giriş Sayısı: 4x HDMI 2.1, 2x USB

4x HDMI 2.1, 2x USB Ekran Türü: 55 inç BOE IPS QLED 120Hz, 65 inç VA Mini LED 144Hz

55 inç BOE IPS QLED 120Hz, 65 inç VA Mini LED 144Hz Toplam Ses Çıkış Gücü: 60W

60W Boyut: 55, 65 inç

👨 Görüntü kalitesi çok güzel. Kullanımı gayet kolay. İçerikler yeterli. Fiyat olarak OLEDleri aratmayacak performansa sahip. Kumandası gayet güzel tuşsuz kullanımı kolay. 10 günlük kullanımda bir sorun görmedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

👩 Ürün çok güzel görüntü ve ses kaliteli. Arayüz akıcı ve kullanışlı özellikle kumandası çok tatlı. Kurulumu ertesi gün yapıldı. Üründen genel olarak memnun kaldım.

OLED TV Tavsiyesi

7️⃣LG OLED55CS3VA

Tam Boyutta Gör En iyi OLED TV listemizin başında bulunan LG OLED55CS3VA veya LG C3, 4K UHD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Televizyon, webOS işletim sistemi ile kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Ayrıca OLED teknolojisi ile neredeyse sonsuz kontrast oranı ve göz alıcı renkler sunuyor. Diğer tarafta LG, oyuncular için 120Hz yenileme hızı ve Gelişmiş oyun odaklı özellikleri unutmamış.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşletim Sistemi: webOS

webOS Giriş Sayısı: 4x HDMI, 3x USB

4x HDMI, 3x USB Ekran Türü: OLED evo

OLED evo Toplam Ses Çıkış Gücü: 40W

40W Boyut: 55 inç

LG OLED55CS3VA kullanıcı yorumları 💭

👨Karanlıkta televizyonun varlığı bile belli olmuyor.. LG OLED kalitesi her detayında var.. Tavsiye ederim..

👩Uzun süre araştırdım’fiyatı uygundu özelliklerine ve muadillerine göre, 120 Hz,uygulama yüklenebiliyor,görüntü çok iyi ,kumanda çok iyi,ses çok iyi,işlemci çok iyi,

8️⃣Samsung 65S90C

Tam Boyutta Gör Samsung 65S90C, Samsung'un 2023 ürün serisindeki amiral gemisi televizyonların biri konumunda. 65S90C, bir TV'de bulunabilecek iyi panellerden biri olan Quantum Dot destekli QD-OLED panele sahip. Bu özelliklerin yanında 144Hz yenileme hızı, LaserSlim tasarımı, Neural Quantum Processor 4k AI yükseltme ve gelişmiş hareket işleme için Motion Xcelerator Turbo Pro gibi özelliklerle destekleniyor. Bu sayede göz alıcı renkler ve özellikle derin mürekkep siyahlarla karşılaşıyorsunuz. Ayrıca Tizen 8.0 ve 40W ses sistemi ile desteklendiğini belirtelim.

Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)

4K UHD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşletim Sistemi: Tizen 7.0

Tizen 7.0 Giriş Sayısı: 4x HDMI, 3x USB

4x HDMI, 3x USB Ekran Türü: QD-OLED

QD-OLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 40W

40W Boyut: 65 inç

👨 Görüntüler göz alıcı, kanal geçişleri çok hızlı seside gayet başarılı kumandası kullanışlı salonunuz küçük ise tavsiye etmem belirli uzaklık istiyor

👩 Gayet güzel silim tasarım, görüntü ve ses çok iyi, salona tam oldu, uygulamaların tam olarak yüklenmesi, çalışması yönünden sorun yok.

İnç-Cm Dönüştürmeleri

17 inç kaç cm 18 inç kaç cm 19 inç kaç cm 20 inç kaç cm 21 inç kaç cm 22 inç kaç cm 24 inç kaç cm 27 inç kaç cm 30 inç kaç cm 32 inç kaç cm 40 inç kaç cm 42 inç kaç cm 43 inç kaç cm 48 inç kaç cm 50 inç kaç cm 55 inç kaç cm 58 inç kaç cm 60 inç kaç cm 65 inç kaç cm 70 inç kaç cm 1 inç kaç cm 10 inç kaç cm 11 inç kaç cm 12 inç kaç cm 13 inç kaç cm 14 inç kaç cm 15 inç kaç cm 16 inç kaç cm 2 inç kaç cm 3 inç kaç cm 4 inç kaç cm 5 inç kaç cm 6 inç kaç cm 7 inç kaç cm 8 inç kaç cm 9 inç kaç cm

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