TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Ekim 2024)

- En iyi televizyon modelleri (Ekim 2024) 📺
- 55" televizyon tavsiyeleri
- 1️⃣JVC LT-55VA7405T
- 2️⃣TCL 55C755
- 65" televizyon tavsiyeleri
- 3️⃣Toshiba 65UA3E63DT
- 4️⃣ TCL 65C755
- 70 inç TV tavsiyesi
- 5️⃣JVC LT-70VAQ745T
- Mini Led TV Tavsiyesi
- 6️⃣Samsung 55QN90D ve 65QN90D
- OLED TV Tavsiyesi
- 7️⃣LG OLED55CS3VA
- 8️⃣Samsung 65S90C
- İnç-Cm Dönüştürmeleri
- Yorumlar
Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Ekim ayının en iyi televizyon modelleri.
|Marka/Model 📺
|Fiyat 🏷️
|Mağaza 🛒
|55 inç TV
|JVC LT-55VA7405T
|15.849TL
|Hepsiburada, Amazon
|TCL 55C755
|34.005 TL
|Hepsiburada, Amazon
|65 inç TV
|Toshiba 65UA3E63DT
|20.499 TL
|Amazon, Hepsiburada
|TCL 65C755
|47.698 TL
|Hepsiburada, Amazon
|70 inç TV
|JVC LT-70VAQ745T
|26.599 TL
|Amazon, Hepsiburada
|QLED-Mini Led TV
|Samsung 55QN90D
|54.449 TL
|Hepsiburada
|Samsung 65QN90D
|67.999 TL
|Hepsiburada
|OLED TV
|LG OLED55CS3VA
|54.497 TL
|Amazon, Hepsiburada
|Samsung 65S90C
|73.344 TL
|Hepsiburada
55" televizyon tavsiyeleri
1️⃣JVC LT-55VA7405T
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W
- Boyut: 55 inç
JVC LT-65VA7405T kullanıcı yorumları 💭
👨 YouTube dan 4k video görüntülerini attım. Panelin parlaklık, kontrast, renk, görüntü kalitesi çok hoşuma gitti. Hd kanallardada görüntü koreli tv lerden aşağı kalır yanı yok. Tavsiye ederim.
👩 Ürün beklediğim gibiydi. Görüntü ve ses kalitesi gayet güzel (ses önceki tvme göre biraz tiz geldi fakat problem değil gayet kaliteli) 👍 kumandası basit tam sevdiğim gibi. andorid tv akıcı çalışıyor.
2️⃣TCL 55C755
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: QLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W
- Boyut: 55 inç
TCL 55C755 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.
👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.
65" televizyon tavsiyeleri
3️⃣Toshiba 65UA3E63DT
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 60Hz
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W
- Boyut: 65 inç
Toshiba 55UA3E63DT kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim , arayüz birebir Xiaomi mi box ile aynı, çok seri kullanım imkanı sunuyor , görüntü kalitesi çok iyi özellikle 4k videolarda muazzam oluyor. 65" olarak alınabilecek en iyi televizyon diyebilirim.
👩Görüntü ses kalitesi gayet başarılı. Ürün özelliklerinde wifi ve bluetooth yazmıyor ama tv de var. İphone’a android tv programını indirerek kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Tv çok ince değil bu, arka tarafı biraz dolgun.
4️⃣ TCL 65C755
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: QLED- Mini LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W
- Boyut: 65 inç
TCL 65C755 kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok araştırdım xbox kullanıyorum oyun performansı olsun netflix youtube miniled teknolojisi şaşırtıcı arayüz hızı olsun açılış hızı gerçekten f/p bir tv yapmışlar ben çok beğendim
👩 Bilgisayar ve konsol bağlantısı yapacaksanız kesinlikle doğru televizyon. Sd yayını yüksek kalitede çevirebiliyor. Netflix,disney vb. paralı yayınlarda film ve dizi izlemek için alıyorsanız bu tv biçilmiş kaftan.
70 inç TV tavsiyesi
5️⃣JVC LT-70VAQ745T
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 60Hz
- İşletim Sistemi: Android
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: QLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W
- Boyut: 70 inç
👨 Ürün beklediğim gibiydi. Görüntü ve ses kalitesi gayet güzel (ses önceki tvme göre biraz tiz geldi fakat problem değil gayet kaliteli) 👍 kumandası basit tam sevdiğim gibi. andorid tv akıcı çalışıyor.
👩 Fiyat performans ürünü tavsiye ederim Vestel garantisi altında servisi var.
Mini Led TV Tavsiyesi
6️⃣Samsung 55QN90D ve 65QN90D
Öte yandan 55 inç ve 65 inçlik modeller arasında panel farkı bulunduğunu belirtrmekte fayda var. 55QN90D yukarıda da belirttiğimiz gibi Mini Led tabanlı 120Hz BOE IPS QLED ekranla gelirken, 65 inçlik sürümde 144Hz VA Mini LED panel bulunuyor.
- Çözünürlük: 4K
- Yenileme Hızı: 120Hz (55 inç) 144Hz (65 inç)
- İşletim Sistemi: Tizen 8.0
- Giriş Sayısı: 4x HDMI 2.1, 2x USB
- Ekran Türü: 55 inç BOE IPS QLED 120Hz, 65 inç VA Mini LED 144Hz
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 60W
- Boyut: 55, 65 inç
👨 Görüntü kalitesi çok güzel. Kullanımı gayet kolay. İçerikler yeterli. Fiyat olarak OLEDleri aratmayacak performansa sahip. Kumandası gayet güzel tuşsuz kullanımı kolay. 10 günlük kullanımda bir sorun görmedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
👩 Ürün çok güzel görüntü ve ses kaliteli. Arayüz akıcı ve kullanışlı özellikle kumandası çok tatlı. Kurulumu ertesi gün yapıldı. Üründen genel olarak memnun kaldım.
OLED TV Tavsiyesi
7️⃣LG OLED55CS3VA
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 120Hz
- İşletim Sistemi: webOS
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 3x USB
- Ekran Türü: OLED evo
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 40W
- Boyut: 55 inç
LG OLED55CS3VA kullanıcı yorumları 💭
👨Karanlıkta televizyonun varlığı bile belli olmuyor.. LG OLED kalitesi her detayında var.. Tavsiye ederim..
👩Uzun süre araştırdım’fiyatı uygundu özelliklerine ve muadillerine göre, 120 Hz,uygulama yüklenebiliyor,görüntü çok iyi ,kumanda çok iyi,ses çok iyi,işlemci çok iyi,
8️⃣Samsung 65S90C
- Çözünürlük: 4K UHD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- İşletim Sistemi: Tizen 7.0
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 3x USB
- Ekran Türü: QD-OLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 40W
- Boyut: 65 inç
👨 Görüntüler göz alıcı, kanal geçişleri çok hızlı seside gayet başarılı kumandası kullanışlı salonunuz küçük ise tavsiye etmem belirli uzaklık istiyor
👩 Gayet güzel silim tasarım, görüntü ve ses çok iyi, salona tam oldu, uygulamaların tam olarak yüklenmesi, çalışması yönünden sorun yok.
İnç-Cm Dönüştürmeleri
17 inç kaç cm 18 inç kaç cm 19 inç kaç cm 20 inç kaç cm 21 inç kaç cm 22 inç kaç cm 24 inç kaç cm 27 inç kaç cm 30 inç kaç cm 32 inç kaç cm 40 inç kaç cm 42 inç kaç cm 43 inç kaç cm 48 inç kaç cm 50 inç kaç cm 55 inç kaç cm 58 inç kaç cm 60 inç kaç cm 65 inç kaç cm 70 inç kaç cm 1 inç kaç cm 10 inç kaç cm 11 inç kaç cm 12 inç kaç cm 13 inç kaç cm 14 inç kaç cm 15 inç kaç cm 16 inç kaç cm 2 inç kaç cm 3 inç kaç cm 4 inç kaç cm 5 inç kaç cm 6 inç kaç cm 7 inç kaç cm 8 inç kaç cm 9 inç kaç cmBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.