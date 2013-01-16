2012 yılının Japonya market liderleri belli oldu

BCN Ranking sitesi tarafından düzenlenen "BCN Awards 2013" sonuçları açıklandı. Araştırmalar sonucunda Japonya da fotoğraf ve video sistemleri alanında sektörün liderleri belli oldu.





Yapılan araştırmalar sonucunda 2012 yılı satış verileri ışığında Japonya da fotoğraf ve video sistemleri konusunda pazar lideri firmalar belli oldu. İşte 2013 yılı pazar liderleri;

Kompakt Fotoğraf Makineleri:





1: Canon %17.6

2: Sony %16.5

3: Nikon %14.1

DSLR Fotoğraf Makineleri:

1: Canon %52.7

2: Nikon %35.1

3: Sony %7.1

Aynasız Fotoğraf Makineleri:

1: Olympus %29.8

2: Panasonic %23.3

3: Sony %20.1

Dijital Video Kameralar:

1: Sony %40.2

2: Panasonic %24.8

3: JVC Kenwood %18.2





Değerler sonucunda Kompakt fotoğraf makinesi ve DSLR fotoğraf makinesi alanında lider Canon olurken onu Nikon ve Sony takip etti. Aynasız fotoğraf makinesi pazarında ise Olympus birinci olurken, Dijital video kamera pazarında ise lider Sony oldu. Japon devleri kendi pazarlarındaki rekabete 2013 yılında da hız kesmeden devam ediyorlar.

http://www.43rumors.com/olympus-is-the-leader-on-the-japanese-mirrorless-market/