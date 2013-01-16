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2012 yılının Japonya market liderleri belli oldu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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BCN Ranking sitesi tarafından düzenlenen "BCN Awards 2013" sonuçları açıklandı. Araştırmalar sonucunda Japonya da fotoğraf ve video sistemleri alanında sektörün liderleri belli oldu.

Yapılan araştırmalar sonucunda 2012 yılı satış verileri ışığında Japonya da fotoğraf ve video sistemleri konusunda pazar lideri firmalar belli oldu. İşte 2013 yılı pazar liderleri;
Kompakt Fotoğraf Makineleri:

1: Canon %17.6 
2: Sony %16.5
3: Nikon %14.1
DSLR Fotoğraf Makineleri:
1: Canon %52.7
2: Nikon %35.1
3: Sony %7.1
Aynasız Fotoğraf Makineleri:
1: Olympus %29.8
2: Panasonic %23.3
3: Sony %20.1
Dijital Video Kameralar:
1: Sony %40.2
2: Panasonic %24.8
3: JVC Kenwood %18.2 

Değerler sonucunda Kompakt fotoğraf makinesi ve DSLR fotoğraf makinesi alanında lider Canon olurken onu Nikon ve Sony takip etti. Aynasız fotoğraf makinesi pazarında ise Olympus birinci olurken, Dijital video kamera pazarında ise lider Sony oldu. Japon devleri kendi pazarlarındaki rekabete 2013 yılında da hız kesmeden devam ediyorlar.

http://www.43rumors.com/olympus-is-the-leader-on-the-japanese-mirrorless-market/ Yorum Yaz
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Zommby 6 yıl en beğenilen CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX

Japon japon markalarını abd li abd markalarını fransız fransız markalarını satın alır bizse kendi markalarimizi yerin dibine sokariz

Arçelik dslr yaptı da almadık mı yani ayıp ediyon şimdi...
CoMMaNDeRCXJapon japon markalarını abd li abd markalarını fransız fransız markalarını satın alır bizse kendi markalarimizi yerin dibine ...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
canon ile nikon'un birleşip tek firma olmasını çok isterdim !
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ssbrutality 6 yıl
Mazda 3 :))
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Japon japon markalarını abd li abd markalarını fransız fransız markalarını satın alır bizse kendi markalarimizi yerin dibine sokariz
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Japon japon markalarını abd li abd markalarını fransız fransız markalarını satın alır bizse kendi markalarimizi yerin dibine sokariz
3 Yanıt Yanıtla +2
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Zommby 6 yıl CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX

Japon japon markalarını abd li abd markalarını fransız fransız markalarını satın alır bizse kendi markalarimizi yerin dibine sokariz

Arçelik dslr yaptı da almadık mı yani ayıp ediyon şimdi...
1 Yanıt Yanıtla +6
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Firaristt 6 yıl CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX
Japon japon markalarını abd li abd markalarını fransız fransız markalarını satın alır bizse kendi markalarimizi yerin dibine sokariz

Yiğidi öldür hakkını ver. Adamların malları bizimkiler ile kıyaslayınca gerçekten daha kaliteli. Bizimkiler bizi soyma peşinde. Arada birkaç tane düzgün çıksa da diğerlerinin arasında kaynıyorlar. Samsung, Apple kadar iyi ve rahatlıkla yarışabilecek yerli bir Üretici olsa neden desteklemeyelim? Ama bizimkiler ya ederinden çok daha fazlaya satar ya da uyduruk mal üretir onu satar. Ha onu üretecek doğru düzgün fabrika da ülkemizde kaç tane var tartışılır...
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jay jay justified 6 yıl CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX

Japon japon markalarını abd li abd markalarını fransız fransız markalarını satın alır bizse kendi markalarimizi yerin dibine sokariz

Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı. Konuda fotoğraf makinesi ve kameralar var, yerli marka nereden çıktı?
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