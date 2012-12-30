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2012'nin en kötü piyasa performansları listesinde AMD ikinci sırada

6 yıl
2,3b
1
75
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir gün sonra geride bırakacağımız 2012, kimileri için başarıyla dolu kimileri içinse hayal kırıklıklarının yaşandığı bir yıl oldu. Durumu teknoloji dünyası için değerlendirecek olursak eğer mobil teknolojiler daha fazla ivme kazanırken, bu duruma hazırlıksız yaklanan firmaların sıkıntı yaşandığına tanık olduk. İşte o firmalardan biri de AMD idi.  Çok sayıda çalışanıyla yollarını ayıran AMD, akıllı cihazlara yönelik rekabetçi çözümler sunamadığı gibi mevcut yol haritası da bu konuda radikal değişimlerin işaretini vermiyor.
MSN Money tarafından hazırlanan yeni bir liste, AMD'nin durumunu özetler nitelikte. Şirketlerin borsa performansını değerlendiren MSN Money'nin "2012'nin En Kötüleri" listesine AMD'nin ikinci sıradan giriş yaptığını görüyoruz. Piyasa değeri çift haneli seviyelerde değer kaybeden şirketlerin yer aldığı listenin ilk sırasında, bünyesinde Phoenix Üniversitesi gibi eğitim kurumlarını barındıran Apollo Grubu bulunuyor. Bizi ilgilendiren firmalar arasında ikinci sırada gelen AMD'nin 2012 için %56 hisse değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Hala karlılık noktasına ulaşamayan şirket, yeniden yapılanma çerçevesinde deneyimli çalışanlarıyla yollarını ayırırken, diğer taraftan varlık yönetimiyle ilgili olarak aracı kurumlara imtiyaz vermiş durumda. Şirketin tamamı ya da fikri mülkiyet haklarının bir kısmının satılabileceği yönündeki dedikodular birkaç aydır sık sık dile getirilmekte. 
Listedeki bir başka tanıdık isim ise 4. sıradaki Best Buy. Bir süre önce ülkemizden de çıkan şirketin hisseleri geçtiğimiz yıl %48 değer kaybetti. Rakibi Amazon.com'un hızlı yükselişi ve yeni teknolojilere uyum hızını yakalamayan şirketin, 2013 ve sonrası için neler planladığı da merak konusu ancak elektronik ticaretteki artış ve özellikle Amazon.com gibi çok güçlü rakipler karşısında Best Buy'ın işi hiç kolay değil. En kötüler listesindeki bir başka tanıdık isim ise 6. sıradaki HP. Hisseleri %44 değer kaybeden HP'nin tam olarak neyi planladığını çözmek çok kolay değil. Palm'i satın alarak mobil pazara giren ancak ardından çıkan fakat sonrasında özellikle tablet bilgisayar arenasına yeniden dönüş yaparak gel-gitler çizen şirketin, bilgisayar/donanım işini bırakması da özellikle bir süre önce çok konuşulmuştu. Lenovo'nun yoğun baskısıyla karşı karşıya kalan ve iş istasyonlarının yer almadığı tamamiyle son kullanıcı odaklı olan bilgisayar satış listelerinde Çin merkezli rakibinin gerisine düşen HP, ülkemizde de yeniden yapılanmaya gitmiş ve çeşitli bölümler yeniden organize edilmişti.

http://money.msn.com/stock-broker-guided/10-worst-performing-stocks-of-2012 Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Arkadaşlar kimse çıkıp amd dandik şu iyi demesin. Piyasada rekabet olmalı yoksa firmalar tekel haline geliyor ve onların eline düşüyorsunuz fiyatları yükseltiyorlar nede olsa tekler mantığıyla kanınızı emerler.

Amd olsun başka firma olsun iyi kötü piyasadaki diğer markalara rakip ürünler üretiyorlar bu sayede piyasada rekabet oluyor ve kazanan bizler oluyoruz

marka fanlığı gereksiz.
Arkadaşlar kimse çıkıp amd dandik şu iyi demesin. Piyasada rekabet olmalı yoksa firmalar tekel haline geliyor ve onların eline düşüyorsunuz fiyatları yükseltiy...
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Master_Evil 6 yıl
beter olsun hp nasıl sevindim anlatamam
Türkiye'ye kronik hatalı cihazlarını satıp ardından tüketiciyi tanımayan firma HP batsın
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BuĞrA 6 yıl
Amd insallah biran once toparlanir batma ihtimalini dusunmek bile istemiyorum
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majesthion 6 yıl
Amd çok iyidi zamanında. Millet e8400 gibi işlemcilere 350-450 lira verirken (bende dahil) amd x2 6000 leri 6400 leri 150-250 lira arası peynir ekmek gibi sattı. Oyunlarda aynı performansı veriyordu unlocked tu. Ki o zamanlar çok ısınıyor çok ses yapıyor olayları vardı. Ama yinede iyi piyasası vardı. x4 900 seriside güzeldi. Ancak bulldozerle çok şey vaad edip başarılı olamayınca işler karıştı. Olay çekirdekte değildi amd bunu anlayamadı i3 2100 lere maskara oldu. Umarım sonraki işlemci serilerinde daha başarılı olur eski günlerine geri döner.
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JoeyBane 6 yıl
AMD olmazsa çakallarla başımız sıkıntıya girer. Rekabet candır.
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OnTEC 6 yıl
1. AMD batmaz
batmaz ancak küçülür, desktop işlemcisi pazarının küçülmesi amd kadar inteli de etkilemiş durumda intelde de %30 lar civarında hisse değerinde düşüş var. Bu nedenlerle Amd de arm tabanlı cpulara geçiş yapıyor AMD direkt 64 bit ile 2014 yılında ilemcilerini piyasaya sürecek.
2. çok çekirdekli cpu konusunda intelden daha ileridedir
ancak insanlar oyun üzerinden kıyaslama yaparak 2 yada 4 çekirdek desteği olan programlarla işlemci testi yapmak gibi alışkanlıkları devam ettiği sürece amd yine olmamış çuvallamışlar gibi terimleri duymaya devam edeceğiz.
3.desktop pc alacak kitlenin ezici bir çoğunluğu wattla işlemcinin boyutu ile ilgilenmiyor zaten bu konuda fikir sahibi de değil genel algıda AMD çok ısınan ve sorun yaratan işlemciler olarak yer etmiş ( AMD nin pr ve pazarlama faaliyetlerine daha çok dönmesi gerekli bu noktada en azından Türkiye de) bu nedenle başka hiç bir unsura bakmadan Inteli tercih ediyorlar.
4. AMD barebone sistemlerde intel kadar pazarlama kabiliyetine sahip değil bu nedenle hazır sistemlerde tercih edilmiyor. Mesela Casper i ele alalım buradaki kitlenin büyük bir çoğunluğu Casperi evine sokmazken aslında toplama PC pazarında Türkiyede Pazar lideri olan bu firmanın İntelle yaptığı anlaşmalar gereği AMD cpu lu bilgisayar üretmiyorlar ya da intelin müsade ettiği kadar üretiyorlar.

intel barebon sistem hazırlayan firmalara reklam desteği sunmakta buda Casper gibi firmaların tv reklamlarında büyük avantajlara neden olmaktadır, ayrıca local firmalara da reklam desteğini sonuna kadar vermekte, oysaki AMD nin böyle bir bütçesi yok yada çok daha sınırlı..

velhasılı kelam AMD nin battığı filan yok, x86 mimarisi gerileme dönemi yaşıyor pazar daralıyor taşınabilir cihazlar tabletler, telefonlar, v.s., intel ile AMD nin hisse değeri ortalama %30 civarında düşmüş iken AMR nin değeri aynı oranda yükselmiş durumda İntel ve AMD x86 pazarında aynen devam edecekler ama ikiside geleceğin mobil pazarda olduklarını bildiklerinden intel x86 mimarisinde mobil işlemcilere yönelmiş durumda AMD ise daha farklı bir gidişat sergiliyor bunun hangisinin başarılı olacağını zaman gösterecek.

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fahriparlaktas 6 yıl
Ya hala neden Intel ya da AMD kavgası yapıyorsunuz?İkisi de sağlam ve yenilikçi markalar.Sadece Intel'in fiyatı Amd'ye göre tuzlu.Zaten ülkemizin durumu belli.Bir bilgisayara 3.000-5.000 TL vermek istemiyor.Veren var fakat belki 1000 kişiden 20 kişidir.Şunu söylüyorum.Gidipte 5000-6000 TL vermek isteyen varsa bilgisayara gitsin Intel'in en baba işlemcisini alsın.Ama bütçesi 1.500 TL olan birisinin gidipte Intel'in 700 TL'lik işlemcisini alması çok saçma değil mi?
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WinteR 6 yıl
Phenom mimarisi üzerinde nanometrik gelişimlerle güç tüketimini, yeni teknolojilerle de biraz performans arttırımı sağlayıp pazara diğer taraftan Bulldozer sunsaydı Bulldozer fiyaskosunu daha rahat aşarlardı. Elleri ayakları bağlı.
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Dovahkiin 6 yıl fahriparlaktas
fahriparlaktas

Ya hala neden Intel ya da AMD kavgası yapıyorsunuz?İkisi de sağlam ve yenilikçi markalar.Sadece Intel'in fiyatı Amd'ye göre tuzlu.Zaten ülkemizin durumu belli.Bir bilgisayara 3.000-5.000 TL vermek istemiyor.Veren var fakat belki 1000 kişiden 20 kişidir.Şunu söylüyorum.Gidipte 5000-6000 TL vermek isteyen varsa bilgisayara gitsin Intel'in en baba işlemcisini alsın.Ama bütçesi 1.500 TL olan birisinin gidipte Intel'in 700 TL'lik işlemcisini alması çok saçma değil mi?

Tabii ki ortalama bir oyun sisteminin i7'lere extreme işlemcilere ihtiyacı yok. Ancak unutmamak gerekir ki Intel'in de f/p odaklı alt seviye işlemcileri var. i3 alıp yetmediği yerde çok daha güçlü işlemcilere geçiş yapabilmek önemli bir avantajdır bence. AMD f/p ürünlerinde rakipsiz gibi bir düşünce var o yüzden yazma ihtiyacı hissettim. AMD'nin asıl rakipsiz olduğu yer APU'lardaki grafik performansı.
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mormic 6 yıl
Amd ev kullanicisi icin bicilmis kaftandir. Render 3d falan calismayan birisi icin zaten intele gerek yok kanimca. Zaten intelle amd yi kiyaslayanlari hic anlamam intel in fiyatlariyla amd nin fiyatlari bir mi? Tabii ki performans farki olacak. Amd nin cabasi f/p urunler uretmek. Ek olarak amd vatar mi sorusu var insanlarin aklinda. Dunyada amd ve intel gibi kac firma var arm i saymalayim sadece 2 firma yani pazardaki payi iyi hir stratejiyle ucabilecek kadar az rakip. Boyle bir firma batar mi? Baska birisi alir, yonetim degisir falan filan. Amd nin varligi bu piyasa icin cok onemlidir. Umarim gereken tedbirleri alirlar ve firma daha fazla zarara ugramaz.
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-MoDeStUs- 6 yıl
amd nin boyle bir sonuc alacagi kesindi.cidden cok uzucu bir durum.amd nin tek cikis yolu satilmasi..sadece bu sene degil zaten kac yildir cokuste..
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Yossi Kohen 6 yıl
Devlet kurumlari 2 3 tane toprak agasina satilinca bisey yok ama ozel sirketler en kucuk birimini bile elden cikarinca ortaligi veriliyor.neden cunku sirket bir bolumunu elden cikarinca deger kaybediyor ama devletin mali olunca satilsin.bos yere satilsin demiyorlar cunku alacak olan alici da kendileri.
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p8p67b3 6 yıl
AMD nin olması bence iyi rekabet ortamı olursa daha iyi
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Rimesia 6 yıl
İntel kullanıcısıyım ve bu habere gerçekten üzüldüm , umarım AMD düzelir yada diğer firmalar bu işe el atar yoksa intel bize işlemcileri istediği fiyattan iteleyebilecek.
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demo22 6 yıl
AMD athlon x4 640 3.00 ghz kullanıyorum çatır çatır oyun oynatıyor (tabi fiyatına göre!) amd herzaman fiyatına göre çok performanslıdır amd kullananlar hiçbirzaman bunun aksini söylemezler ben gayet memnunum.
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OverClocK1ng 6 yıl
12 Angry Men
Arkadaşlar kimse çıkıp amd dandik şu iyi demesin. Piyasada rekabet olmalı yoksa firmalar tekel haline geliyor ve onların eline düşüyorsunuz fiyatları yükseltiyorlar nede olsa tekler mantığıyla kanınızı emerler. Amd olsun başka firma olsun iyi kötü piyasadaki diğer markalara rakip ürünler üretiyorlar bu sayede piyasada rekabet oluyor ve kazanan bizler oluyoruz marka fanlığı gereksiz.

Çok haklısın.
Valla şimdi bazı arkadaşlar sonuna kadar okuyup anlamadan bana kızacaklar ama bir AMD sever olarak AMD nin batmasını veya satılmasını isterim.
Nedenine gelirsek. AMD şu an öyle bir durumda ki resmen sürünüyor. Zaten Intel'in istediği de bu. Çünkü AMD batarsa Intel tekel olacağından dolayı AMD yerine başka bir şirket gelir. Şu an Intel, AMD yi parmağında oynatıyor, piyasayı da istediği gibi çekip çeviriyor. AMD batarsa ve batmadan çok iyi bir şirket (IBM gibi) satın alırsa o zaman AMD gerçek mânâda Intel'e rakip olacaktır. Ha batmaz da satılırsa yine aynı. Yani bu AMD yi batmak veya satılmak kurtarır. Onun haricinde böyle yıllarca Intel tarafından pasifize edilerek kontrol altında tutulur. Gördüğünüz gibi elindeki mühendisleri de bir bir kaybediyor. Getirisi olmadığı için hiçbir şirket te satın almaz onu. Anca batacaktır, çok uygun bir fiyat teklifini kabul eder ve satarlar o zaman satılabilir.
Bu şekilde batmıyor ama ölü bir şekilde gidiyor. Intel piyasaya her sene daha fazla hakim oluyor. İStediği gibi at koşturuyor. Bari batsın da teknolojilerini ve patentlerini çok daha sağlam bir şirkete satsın ve onun yerine o şirket gelsin ya da satılsın. Böyle hiçbir şey olacağı yok yani...
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Hiper-Nova 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

12 Angry Men
Arkadaşlar kimse çıkıp amd dandik şu iyi demesin. Piyasada rekabet olmalı yoksa firmalar tekel haline geliyor ve onların eline düşüyorsunuz fiyatları yükseltiyorlar nede olsa tekler mantığıyla kanınızı emerler. Amd olsun başka firma olsun iyi kötü piyasadaki diğer markalara rakip ürünler üretiyorlar bu sayede piyasada rekabet oluyor ve kazanan bizler oluyoruz marka fanlığı gereksiz.


Çok haklısın.

Valla şimdi bazı arkadaşlar sonuna kadar okuyup anlamadan bana kızacaklar ama bir AMD sever olarak AMD nin batmasını veya satılmasını isterim.

Nedenine gelirsek. AMD şu an öyle bir durumda ki resmen sürünüyor. Zaten Intel'in istediği de bu. Çünkü AMD batarsa Intel tekel olacağından dolayı AMD yerine başka bir şirket gelir. Şu an Intel, AMD yi parmağında oynatıyor, piyasayı da istediği gibi çekip çeviriyor. AMD batarsa ve batmadan çok iyi bir şirket (IBM gibi) satın alırsa o zaman AMD gerçek mânâda Intel'e rakip olacaktır. Ha batmaz da satılırsa yine aynı. Yani bu AMD yi batmak veya satılmak kurtarır. Onun haricinde böyle yıllarca Intel tarafından pasifize edilerek kontrol altında tutulur. Gördüğünüz gibi elindeki mühendisleri de bir bir kaybediyor. Getirisi olmadığı için hiçbir şirket te satın almaz onu. Anca batacaktır, çok uygun bir fiyat teklifini kabul eder ve satarlar o zaman satılabilir.

Bu şekilde batmıyor ama ölü bir şekilde gidiyor. Intel piyasaya her sene daha fazla hakim oluyor. İStediği gibi at koşturuyor. Bari batsın da teknolojilerini ve patentlerini çok daha sağlam bir şirkete satsın ve onun yerine o şirket gelsin ya da satılsın. Böyle hiçbir şey olacağı yok yani...

Gelecek nesil konsollarda Amd kullanılacağı kesinleşti şuan hali hazırda Xbox 360'da Amd kullanılıyor zaten. Batması o kadar kolay değil, Amd sadece klasman değiştird, artık üst seviye yok, Fiyat/performans var.
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