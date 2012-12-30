2012'nin en kötü piyasa performansları listesinde AMD ikinci sırada

Bir gün sonra geride bırakacağımız 2012, kimileri için başarıyla dolu kimileri içinse hayal kırıklıklarının yaşandığı bir yıl oldu. Durumu teknoloji dünyası için değerlendirecek olursak eğer mobil teknolojiler daha fazla ivme kazanırken, bu duruma hazırlıksız yaklanan firmaların sıkıntı yaşandığına tanık olduk. İşte o firmalardan biri de AMD idi. Çok sayıda çalışanıyla yollarını ayıran AMD, akıllı cihazlara yönelik rekabetçi çözümler sunamadığı gibi mevcut yol haritası da bu konuda radikal değişimlerin işaretini vermiyor.

MSN Money tarafından hazırlanan yeni bir liste, AMD'nin durumunu özetler nitelikte. Şirketlerin borsa performansını değerlendiren MSN Money'nin "2012'nin En Kötüleri" listesine AMD'nin ikinci sıradan giriş yaptığını görüyoruz. Piyasa değeri çift haneli seviyelerde değer kaybeden şirketlerin yer aldığı listenin ilk sırasında, bünyesinde Phoenix Üniversitesi gibi eğitim kurumlarını barındıran Apollo Grubu bulunuyor. Bizi ilgilendiren firmalar arasında ikinci sırada gelen AMD'nin 2012 için %56 hisse değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Hala karlılık noktasına ulaşamayan şirket, yeniden yapılanma çerçevesinde deneyimli çalışanlarıyla yollarını ayırırken, diğer taraftan varlık yönetimiyle ilgili olarak aracı kurumlara imtiyaz vermiş durumda. Şirketin tamamı ya da fikri mülkiyet haklarının bir kısmının satılabileceği yönündeki dedikodular birkaç aydır sık sık dile getirilmekte.

Listedeki bir başka tanıdık isim ise 4. sıradaki Best Buy. Bir süre önce ülkemizden de çıkan şirketin hisseleri geçtiğimiz yıl %48 değer kaybetti. Rakibi Amazon.com'un hızlı yükselişi ve yeni teknolojilere uyum hızını yakalamayan şirketin, 2013 ve sonrası için neler planladığı da merak konusu ancak elektronik ticaretteki artış ve özellikle Amazon.com gibi çok güçlü rakipler karşısında Best Buy'ın işi hiç kolay değil. En kötüler listesindeki bir başka tanıdık isim ise 6. sıradaki HP. Hisseleri %44 değer kaybeden HP'nin tam olarak neyi planladığını çözmek çok kolay değil. Palm'i satın alarak mobil pazara giren ancak ardından çıkan fakat sonrasında özellikle tablet bilgisayar arenasına yeniden dönüş yaparak gel-gitler çizen şirketin, bilgisayar/donanım işini bırakması da özellikle bir süre önce çok konuşulmuştu. Lenovo'nun yoğun baskısıyla karşı karşıya kalan ve iş istasyonlarının yer almadığı tamamiyle son kullanıcı odaklı olan bilgisayar satış listelerinde Çin merkezli rakibinin gerisine düşen HP, ülkemizde de yeniden yapılanmaya gitmiş ve çeşitli bölümler yeniden organize edilmişti.

http://money.msn.com/stock-broker-guided/10-worst-performing-stocks-of-2012