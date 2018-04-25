Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 Hyundai i20, yeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı

Güney Koreli üretici Hyundai, 2018 model yılı için görsel olarak makyajladığı ve önemli güvenlik ekipmanlarıyla donattığı yeni i20 modelini resmi olarak tanıttı. İşte 2018 Hyundai i20'nin özellikleri:
1 yıl
16,7b
1
33
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2018 Hyundai i20, yeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
 

Güney Koreli üretici, 2018 yılı için makyajladığı küçük üyesi Hyundai i20 üzerindeki örtüleri nihayet kaldırdı. Müşteri beklentilerini daha iyi karşılamak adına yenilenen i20, bu sayede daha modern bir görünüme ve Hyundai SmartSense ile birlikte geliştirilmiş güvenlik teknolojilerine kavuştu.

2018 yılı içerisinde satışa çıkarılacak olan makyajlı i20, ön tampon ve “Cascading” adı verilen yeni ızgaranın da dahil olduğu bir takım küçük tasarım güncellemelerine ev sahipliği yapıyor. Arka tarafta yer alan değişimler içerisinde yeni yapıdaki stop lambaları, yeniden elden geçirilen arka tampon ve bagaj kapağına taşınan plakalık bulunuyor.

Yenilenmiş 15 ve 16 inç alaşım jantların kullanıldığı 2018 Hyundai i20, çift tonlu olarak Phantom Black tavan rengi ve panoramik sunroof ile tercih edilebiliyor. Aracın renk yelpazesine yeni katılan renkler arasında Champion Blue, Clean Slate ve Tomato Red bulunuyor.

2018 Hyundai i20 Active

2018 Hyundai i20’deki makyaj işlemleri kabin tarafında da devam ediyor. İç tarafta Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 7 inç ekranlı yeni Display Audio System sürücü ve yolculara eşlik ediyor. Yüksek donanım paketlerinde bu sistemin özelliklerine navigasyon da ekleniyor. Daha ferah bir yaşam alanına kavuşturulan araçta 326 litre bagaj kapasitesi bulunuyor.

Günümüz ihtiyaçlarına yönelik olarak USB girişlerinin de yer aldığı araçta, Hyundai SmartSense paketi içerisinde yer alan sürücü asistanı teknolojileri önem taşıyor. Hyundai SmartSense paketine dahil olan sürücü asistanları arasında şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit takip sistemi, otomatik acil durum freni, sürücü dikkat uyarısı ve uzun far asistanı yer alıyor. Bu teknolojiler SE ve üzeri versiyonlarda standart olarak yer alıyor.

i20'de artık 7 ileri DCT şanzıman da sunulacak 

Yeni i20’nin kaputu altında üç farklı benzinli motor seçeneği yer alıyor. Bu seçenekler arasında yer alan 1.0 litre T-GDI motor tüm i20 versiyonlarında tercih edilebilirken, bu ünitenin 100 beygirlik versiyonu 5 ileri, 120 beygirlik versiyonu ise 6 ileri manuel şanzıman ile çalışıyor. Buna ek olarak 7 ileri DCT şanzıman da nihayet i20’nin opsiyon listesinde yer alıyor.

5 kapılı ve 3 kapılı Coupe gövde tiplerinde buna ek olarak 1.2 litre motor tercih edilebiliyor. 75 beygir ve 84 beygir güç çıkışları bulunan bu motorda 5 ileri manuel şanzıman kullanılıyor. İ20 Active versiyonunda ise 100 beygirlik 1.4 litre motor tercih edilebiliyor. Bu motor, 6 ileri manuel şanzıman ile eşlenebiliyor. Ayrıca, stop/start özelliği artık tüm i20 modellerinde standart olarak bulunuyor.

2018 Hyundai i20 modelinin tam olarak ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı ise henüz bilinmiyor. Güncel i20 modeli ise 71 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


https://www.hyundai.news/eu/press-kits/the-new-hyundai-i20-smarter-safer-and-with-refreshed-design/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
astegon 1 yıl en beğenilen
Güzel bir makyaj olmuş. Süreyya felan demeyin bıktım yahu.
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
auto_man 1 yıl nikony
Kasa değişimi değil makyaj. Nasıl bir değişiklik bekliyorsun ki?
Sadece makyaj olmasına rağmen bazı markaların yeni kasa olarak lanse ettiklerinden daha çok değişim olmuş.
Kasa değişimi değil makyaj. Nasıl bir değişiklik bekliyorsun ki?Sadece makyaj olmasına rağmen bazı markaların yeni kasa olarak lanse ettiklerinden daha çok...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 1 yıl
Hyundai ve kia sorunsuz araçlardır. Alıp 15 -20 yıl kullan tık demeden hizmet eder.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
agah07 11 ay
Yeni i20 1.0 T-GDI STYLE OTM.
Teknik özellikler sitesinde yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirrüs 1 yıl
Güzelim arabanın arkası mahvolmuş. Hyundai artık bu saçma salak tasarım işlerine son vermeli.

Düzenleme : Forumun galerisi yapılmış. Oha!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BerlinKaplanı 1 yıl
arkası daha çirkin olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agah07 1 yıl
Yeni i20 satışa çıkmış...
Yeni i20 1.0 T-GDI STYLE OTM. PAN. MULTİMEDYA PAKETİ (BENZİNLİ). .101.300 TL :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Robert Lewandowski RL9 1 yıl
Al 71 e seneye 85 den baslar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 1 yıl
Wag grubuna satmaya mı çalışıyorlar firmayı nedir!
Top gibi yaptılar arabaları, güzelim i30 da gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MeGaDave06 1 yıl
Makyajsızın arkası çok daha dinamik ve güzeldi. Hatta b segmenti sınıfında görünüm olarak arkası en güzel olandı. Makyajlının arkası çok kötü olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XFalconX 1 yıl
elin hyundai nerelere geldi helal olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Robert Lewandowski RL9 1 yıl
Arkası önceden çok daha iyiydi genç arabasıydı simdi sanki 55 yas bayan arabasına dönmüş misal yaris gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
auto_man 1 yıl
İzmit te üretime başlanmış. Öncelikli olarak bizde satışa çıkacak. Haziran ayında ise avrupa da.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16666 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
makyajlı i20, hyundai i20 ve
7 etiket daha yeni i20 2018 i20 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Google’da God of War spoiler bilgileri kol geziyor 1 yıl Gmail'in yeni sürümüne hemen nasıl geçilir? 1 yıl Microsoft'tan 16 GB depolama alanına sahip cihazlara özel Windows 10 geliyor 1 yıl Winklevoss kardeşler Nasdaq ile ortaklık kurdu 1 yıl LG G7 ThinQ Geekbench testinde göründü 1 yıl BMW, X3 modelinin elektrikli versiyonunu konsept olarak tanıttı 1 yıl PTT, Turkcell ve BELBİM "yemek kartı" şirketi kurdu 1 yıl Ülkemizin şova dayalı ilk havacılık fuarı olan Eurasia Airshow, Antalya'da başladı 1 yıl Xiaomi CEO'su söz verdi: Kâr marjımız %5'i geçerse farkını kullanıcılarımıza iade edeceğiz 1 yıl Lehim nasıl yapılır? 1 yıl Opera daha kullanışlı dediği yeni tarayıcısı Opera Touch’ı duyurdu 1 yıl NVIDIA, eksik pikselli fotoğrafları tamamlayan yapay zekasını tanıttı 1 yıl Xiaomi Mi 6X hakkında her şey: Fiyat/performans canavarı 1 yıl Jeff Bezos, ilk uzay turistlerini bu yıl içerisinde yörüngeye fırlatabilir 1 yıl NASA'lı bilim insanlarına göre "Gravity" en kötü uzay filmi 1 yıl Alt coinlerde büyük çöküş başladı 1 yıl Galaxy S9+ modeli 256GB kapasite ile satışta 1 yıl Google yeni Gmail'i kullanıma sundu: İşte tüm yeni özellikler 1 yıl Dağ ve Börü’nün yapımcılarından “Göktürk” üçlemesi geliyor 1 yıl Amazon’un ücretsiz kargo kampanyası sona erdi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2018 Hyundai i20, yeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı Sonraki WhatsApp uygulamasına 16 yaş sınırı geliyor 1 yıl Mercedes A Sınıfı Sedan resmi olarak tanıtıldı 1 yıl Rusya: Türkiye’nin alacağı S-400 füzelerinin üretimi başladı 1 yıl LG, G7 ThinQ'nun ekran özelliklerini açıkladı 1 yıl Xiaomi Mi 6X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Tübitak, sosyal medyanın boşanmalar üzerindeki etkilerinin incelenmesini istedi 1 yıl Bu yıl Google Play ödüllerine bizden de aday var 1 yıl Ford, yeni Fiesta Van modelini İngiltere'de tanıttı 1 yıl AMD Ryzen 3 2200GE ve Ryzen 5 2400GE duyuruldu 1 yıl Instagram Hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf ve video yüklenebiliyor 1 yıl Samsung 970 EVO NVMe SSD inceleme | 3500 MB/sn okuma 2500 MB/sn yazma hızı 1 yıl My Ether Wallet kullanıcıları hijack tehlikesi altında 1 yıl Instagram'ın veri indirme aracı hazır: Tek tıkla paylaştığınız her şeyi indirin! 1 yıl HMD Global'den sürpriz: Nokia X6 Cuma günü tanıtılacak 1 yıl iOS 11.3.1 yayınlandı! 1 yıl Spotify'dan ücretsiz abonelere büyük kıyak! 1 yıl Apple’ın Shazam’ı satın alması Avrupa Komisyonu gündeminde 1 yıl YouTube geçen yıl son çeyrekte 8.3 milyon videoyu kaldırdı 1 yıl Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ modellerinin basın görselleri sızdırıldı 1 yıl Venom filminden ilk uzun fragman yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim