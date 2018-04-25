2018 Hyundai i20, yeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı

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Güney Koreli üretici, 2018 yılı için makyajladığı küçük üyesi Hyundai i20 üzerindeki örtüleri nihayet kaldırdı. Müşteri beklentilerini daha iyi karşılamak adına yenilenen i20, bu sayede daha modern bir görünüme ve Hyundai SmartSense ile birlikte geliştirilmiş güvenlik teknolojilerine kavuştu.

2018 yılı içerisinde satışa çıkarılacak olan makyajlı i20, ön tampon ve “Cascading” adı verilen yeni ızgaranın da dahil olduğu bir takım küçük tasarım güncellemelerine ev sahipliği yapıyor. Arka tarafta yer alan değişimler içerisinde yeni yapıdaki stop lambaları, yeniden elden geçirilen arka tampon ve bagaj kapağına taşınan plakalık bulunuyor.

Yenilenmiş 15 ve 16 inç alaşım jantların kullanıldığı 2018 Hyundai i20, çift tonlu olarak Phantom Black tavan rengi ve panoramik sunroof ile tercih edilebiliyor. Aracın renk yelpazesine yeni katılan renkler arasında Champion Blue, Clean Slate ve Tomato Red bulunuyor.

2018 Hyundai i20 Active

2018 Hyundai i20’deki makyaj işlemleri kabin tarafında da devam ediyor. İç tarafta Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 7 inç ekranlı yeni Display Audio System sürücü ve yolculara eşlik ediyor. Yüksek donanım paketlerinde bu sistemin özelliklerine navigasyon da ekleniyor. Daha ferah bir yaşam alanına kavuşturulan araçta 326 litre bagaj kapasitesi bulunuyor.

Günümüz ihtiyaçlarına yönelik olarak USB girişlerinin de yer aldığı araçta, Hyundai SmartSense paketi içerisinde yer alan sürücü asistanı teknolojileri önem taşıyor. Hyundai SmartSense paketine dahil olan sürücü asistanları arasında şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit takip sistemi, otomatik acil durum freni, sürücü dikkat uyarısı ve uzun far asistanı yer alıyor. Bu teknolojiler SE ve üzeri versiyonlarda standart olarak yer alıyor.

i20'de artık 7 ileri DCT şanzıman da sunulacak

Yeni i20’nin kaputu altında üç farklı benzinli motor seçeneği yer alıyor. Bu seçenekler arasında yer alan 1.0 litre T-GDI motor tüm i20 versiyonlarında tercih edilebilirken, bu ünitenin 100 beygirlik versiyonu 5 ileri, 120 beygirlik versiyonu ise 6 ileri manuel şanzıman ile çalışıyor. Buna ek olarak 7 ileri DCT şanzıman da nihayet i20’nin opsiyon listesinde yer alıyor.

5 kapılı ve 3 kapılı Coupe gövde tiplerinde buna ek olarak 1.2 litre motor tercih edilebiliyor. 75 beygir ve 84 beygir güç çıkışları bulunan bu motorda 5 ileri manuel şanzıman kullanılıyor. İ20 Active versiyonunda ise 100 beygirlik 1.4 litre motor tercih edilebiliyor. Bu motor, 6 ileri manuel şanzıman ile eşlenebiliyor. Ayrıca, stop/start özelliği artık tüm i20 modellerinde standart olarak bulunuyor.

2018 Hyundai i20 modelinin tam olarak ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı ise henüz bilinmiyor. Güncel i20 modeli ise 71 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

https://www.hyundai.news/eu/press-kits/the-new-hyundai-i20-smarter-safer-and-with-refreshed-design/