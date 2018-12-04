2018 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilenen ilgi çekici otomobiller [Galeri]

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Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı geçtiğimiz hafta kapılarını açtı. Önceki yıllara nazaran daha hareketsiz olduğu gözlerden kaçmayan fuar, buna rağmen merakla beklenen otomobillerin ilk gösterimine sahne olarak ziyaretçilerini heyecanlandırmayı başardı. Biz de 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergilenen otomobilleri sizler için derledik.

Fuarın en etkileyici anlarından bir tanesi şüphesiz ki Porsche 911’in yeni nesline kavuşması oldu. Dünyanın en ikonik modellerinden biri olan Porsche 911, 8. nesil ile birlikte hem tasarım hem de teknik olarak güncellendi. Teknik altyapısında iyileştirmeler yapılan yeni 911, bu sayede önemli miktarda güç artışı yaşadı. Ayrıca 10.9 inçlik bilgi-eğlence ekranı gibi yeni donanımlara kavuştu.

Corvette GXE

Spor otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı Corvette GXE modeli de 800 beygirlik bir elektrikli otomobile dönüştürülmüş haliyle Los Angeles’taydı. Daha önce CES 2018’de de boy gösteren araç bu fuarda da ilgiyle karşılandı. Genovation tarafından dönüştürülen araçtan 75 adet üretileceği ve 2019’un ortalarında sahiplerine teslim edileceği açıklandı.

Fuarın en yakışıklılarından biri olan yeni Mazda 3, Volkswagen’in rekor kıran I.D. R elektrikli yarış aracı, Türkiye’de üretilip dünyaya açılacak olan yeni hibrit Toyota Corolla da Los Angeles’ın ilgi çeken araçları arasındaydı. İşte 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı’ndan renkli görüntüler:

https://newatlas.com/la-auto-show-photos/57463/