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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilenen ilgi çekici otomobiller [Galeri]

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Los Angeles Otomobil Fuarı, her zaman olduğu gibi bu yıl da birbirinden önemli modellerin tanıtımına sahne oldu. İşte sergilenen tüm otomobiller:
5 ay
7,8b
1
7
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilenen ilgi çekici otomobiller [Galeri]
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Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı geçtiğimiz hafta kapılarını açtı. Önceki yıllara nazaran daha hareketsiz olduğu gözlerden kaçmayan fuar, buna rağmen merakla beklenen otomobillerin ilk gösterimine sahne olarak ziyaretçilerini heyecanlandırmayı başardı. Biz de 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergilenen otomobilleri sizler için derledik.

Fuarın en etkileyici anlarından bir tanesi şüphesiz ki Porsche 911’in yeni nesline kavuşması oldu. Dünyanın en ikonik modellerinden biri olan Porsche 911, 8. nesil ile birlikte hem tasarım hem de teknik olarak güncellendi. Teknik altyapısında iyileştirmeler yapılan yeni 911, bu sayede önemli miktarda güç artışı yaşadı. Ayrıca 10.9 inçlik bilgi-eğlence ekranı gibi yeni donanımlara kavuştu.

Corvette GXE

Spor otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı Corvette GXE modeli de 800 beygirlik bir elektrikli otomobile dönüştürülmüş haliyle Los Angeles’taydı. Daha önce CES 2018’de de boy gösteren araç bu fuarda da ilgiyle karşılandı. Genovation tarafından dönüştürülen araçtan 75 adet üretileceği ve 2019’un ortalarında sahiplerine teslim edileceği açıklandı.

Fuarın en yakışıklılarından biri olan yeni Mazda 3, Volkswagen’in rekor kıran I.D. R elektrikli yarış aracı, Türkiye’de üretilip dünyaya açılacak olan yeni hibrit Toyota Corolla da Los Angeles’ın ilgi çeken araçları arasındaydı. İşte 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı’ndan renkli görüntüler:


https://newatlas.com/la-auto-show-photos/57463/ Yorum Yaz
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Delikli Nane 5 ay en beğenilen
yeni duvar kagitlari gelmis
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Sirrüs 5 ay
Lexus ES 350 harika duruyor. Birde Lexus klasiği içerideki boynuzları iptal etseler.

Edit : Arkadaşlar bu araba Almanlar da hangi klasmana denk geliyor? 5, E, A6 gibi duruyor ama?
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brscnk17 5 ay Sirrüs
Hocam mid-size / D sınıfı lüks sedan olarak geçiyor yanlış hatırlamıyorsam
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haberelectro 5 ay
Fuarın hilkat garibesi BMW iNEXT. O ne öyle ya
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OverClocK1ng 5 ay
Bir abim var. Adam araba kolleksiyonu yapıyor. Çok seviyor. Amerika eski başkanının arabasından tut, bir sürü arabası, bir sürü de motosikleti var.
Gidip bakıyorum da, yeni arabaların görselliği ve estetiği güzel olsa da, eski arabaların sağlamlığı yenilerde yok...
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BlueDay_86 5 ay
Umarım BMW nin tanıtımı sadece konsept te kalır 😀
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Emre.isikgoz 5 ay
Kalite kokuyor
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Delikli Nane 5 ay en beğenilen
yeni duvar kagitlari gelmis
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