Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli otomobili aslında tanıdık bir model olacak

Volkswagen Kuzey Amerika’nın Başkan Yardımcısı Matthew Renna, InsideEVs ekibiyle Los Angeles Otomobil Fuarı’nda bir araya gelerek konuya açıklık getirdi. Elektrikli araç pazarını yakından tanıyan Renna, Volkswagen’in elektrikli I.D. serisinin yol haritasında bir değişiklik yapmayacağını, dolayısıyla ortada sürpriz bir model olmadığını belirtti.
Yeni nesil e-Up daha uzun menzil sunacak
Uygun fiyatlı Volkswagen elektrikli aracın yeni nesil e-Up olacağını belirten Renna, güncellenen bataryası sayesinde daha uzun menzile sahip olacak aracın yalnızca Avrupa’da satışa sunulacağını da ekledi. I.D. ailesindeki MEB platformunu kullanmayacağı söylenen aracın 2020 yılında ortaya çıkması bekleniyor.
Söz konusu modelin Volkswagen e-Up olması şirketin ekonomik bir model hazırlığında olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Fakat Matthew Renna’nın verdiği bilgi doğruysa Alman üreticinin Tesla’ya rakip olacağı söylemleri gerçeği yansıtmıyor. Zira Tesla’nın ürün gamında henüz böyle bir model bulunmuyor.
Volkswagen e-Up başlıca özellikleri:
- 18.7 kWh batarya
- 134 km menzil (WLTP)
- 0-100 km/s hızlanma 13 saniye
- 130 km/s maksimum hız
- 60 kW/210Nm elektrik motoru
- 6 saat şarj süresi - DC hızlı şarj ile 30 dakikada %80 dolum
- 1,139 kg ağırlık
https://insideevs.com/volkswagens-21000-future-ev-e-up/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O paraya sıfır 2017 Mondeo 3.0 CC Titanium Package alınıyor.
Geçenlerde de elektrikli kargo bisikleti mi ne yapmışlar. VW ya hedef saptırıyor, sağlam gelecek; ya da açıkladıkları gibi olayın epey gerisinde kaldılar gerçekten.
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