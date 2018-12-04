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Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli otomobili aslında tanıdık bir model olacak

Volkswagen Kuzey Amerika'nın başkan yardımcısından gelen bilgi uygun fiyatıyla Tesla'ya rakip olacağı söylenen aracın sürpriz bir model değil yeni nesil Volkswagen e-Up olacağını gösteriyor.
5 ay
8,9b
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24
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli otomobili aslında tanıdık bir model olacak
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Bloomberg tarafından geçtiğimiz ay yapılan bir haberde Volkswagen’in 18 bin euro’dan satışa sunacağı uygun fiyatlı bir elektrikli otomobille Tesla’ya rakip olacağı iddia edilmişti. Crossover sınıfında olacağı söylenen araç, Volkswagen’den sürpriz bir model mi geliyor sorularına neden olmuştu. Ancak yeni alınan bilgiye göre bu araç sürpriz değil, yeni jenerasyon e-Up olacak.

Volkswagen Kuzey Amerika’nın Başkan Yardımcısı Matthew Renna, InsideEVs ekibiyle Los Angeles Otomobil Fuarı’nda bir araya gelerek konuya açıklık getirdi. Elektrikli araç pazarını yakından tanıyan Renna, Volkswagen’in elektrikli I.D. serisinin yol haritasında bir değişiklik yapmayacağını, dolayısıyla ortada sürpriz bir model olmadığını belirtti.

Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli otomobili aslında tanıdık bir model olacak
 

Yeni nesil e-Up daha uzun menzil sunacak 

Uygun fiyatlı Volkswagen elektrikli aracın yeni nesil e-Up olacağını belirten Renna, güncellenen bataryası sayesinde daha uzun menzile sahip olacak aracın yalnızca Avrupa’da satışa sunulacağını da ekledi. I.D. ailesindeki MEB platformunu kullanmayacağı söylenen aracın 2020 yılında ortaya çıkması bekleniyor.

Söz konusu modelin Volkswagen e-Up olması şirketin ekonomik bir model hazırlığında olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Fakat Matthew Renna’nın verdiği bilgi doğruysa Alman üreticinin Tesla’ya rakip olacağı söylemleri gerçeği yansıtmıyor. Zira Tesla’nın ürün gamında henüz böyle bir model bulunmuyor.

Volkswagen e-Up başlıca özellikleri:

  • 18.7 kWh batarya
  • 134 km menzil (WLTP)
  • 0-100 km/s hızlanma 13 saniye
  • 130 km/s maksimum hız
  • 60 kW/210Nm elektrik motoru
  • 6 saat şarj süresi - DC hızlı şarj ile 30 dakikada %80 dolum
  • 1,139 kg ağırlık 

https://insideevs.com/volkswagens-21000-future-ev-e-up/ Yorum Yaz
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Ekrem71.5 5 ay en beğenilen
çöp.
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Tlg3 5 ay
Bu elektrikli otomobillerin tipi niye bituhaf oluyo normal kasaya versene elektrigi neyin fantazisi bu
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Cryin 5 ay
akülü araba bu galiba
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Krone 5 ay
Hiçbir avantajı olmayan bir elektrikli araç. 0-100 yapana kadar batarya biter zaten menzile bak.
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grafman09 5 ay
Normal araç aküsü kullanarak, kendi dönüştürdükleri elektrikli araçla 300 kmden fazla yol alan mühendislerimiz var.. Birileri yerli araba derken mevcut araçların dönüşüm işine el atmayı unutmamalı.. Hem ucuz hemde çabuk sonuç alınabilir..
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BlueDay_86 5 ay
Citroen C1 e benzeten sadece benmiyim
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BlackGhost12 5 ay
18 bin Euroya ucuz modelli arabamı?

O paraya sıfır 2017 Mondeo 3.0 CC Titanium Package alınıyor.
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elcas 5 ay
burda da sondan geliyorlar.
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DH Misafiri 5 ay
D segmenti teslaya karşı a segmenti lupo nun bir gelişmişi up ile mi rekabet edecekmiş.
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bulentcandan 5 ay
Bu aracın halihazırda olanının içini bir görmeniz lazım. Kapı kolları hariç kapının içten tamamı metal. Adamlar bir kaplama bile yapmamışlar kapılara.
Geçenlerde de elektrikli kargo bisikleti mi ne yapmışlar. VW ya hedef saptırıyor, sağlam gelecek; ya da açıkladıkları gibi olayın epey gerisinde kaldılar gerçekten.
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BlackGhost12 5 ay
Bununda şanzımanı olmasa bile 10 binde şanzıman arızası vermeyi becertirler.
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dobrasam 5 ay
Toyota chr tarzı olmalı hem hibrit hem suv tipi
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