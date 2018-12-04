Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli otomobili aslında tanıdık bir model olacak

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Bloomberg tarafından geçtiğimiz ay yapılan bir haberde Volkswagen’in 18 bin euro’dan satışa sunacağı uygun fiyatlı bir elektrikli otomobille Tesla’ya rakip olacağı iddia edilmişti. Crossover sınıfında olacağı söylenen araç, Volkswagen’den sürpriz bir model mi geliyor sorularına neden olmuştu. Ancak yeni alınan bilgiye göre bu araç sürpriz değil, yeni jenerasyon e-Up olacak.

Volkswagen Kuzey Amerika’nın Başkan Yardımcısı Matthew Renna, InsideEVs ekibiyle Los Angeles Otomobil Fuarı’nda bir araya gelerek konuya açıklık getirdi. Elektrikli araç pazarını yakından tanıyan Renna, Volkswagen’in elektrikli I.D. serisinin yol haritasında bir değişiklik yapmayacağını, dolayısıyla ortada sürpriz bir model olmadığını belirtti.

Yeni nesil e-Up daha uzun menzil sunacak

Uygun fiyatlı Volkswagen elektrikli aracın yeni nesil e-Up olacağını belirten Renna, güncellenen bataryası sayesinde daha uzun menzile sahip olacak aracın yalnızca Avrupa’da satışa sunulacağını da ekledi. I.D. ailesindeki MEB platformunu kullanmayacağı söylenen aracın 2020 yılında ortaya çıkması bekleniyor.

Söz konusu modelin Volkswagen e-Up olması şirketin ekonomik bir model hazırlığında olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Fakat Matthew Renna’nın verdiği bilgi doğruysa Alman üreticinin Tesla’ya rakip olacağı söylemleri gerçeği yansıtmıyor. Zira Tesla’nın ürün gamında henüz böyle bir model bulunmuyor.

Volkswagen e-Up başlıca özellikleri:

https://insideevs.com/volkswagens-21000-future-ev-e-up/